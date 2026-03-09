بحر ہند میں تین ایرانی جہاز تھے، ہم نے ایک کو پناہ دی: راجیہ سبھا میں جے شنکر کا بیان
جے شنکر نے پارلیمنٹ میں بیان دیتے ہوئے کہاکہ بھارت امن کی حمایت میں ہے اور مذاکرات کے ذریعہ تنازع کا حل چاہتا ہے۔
نئی دہلی: پارلیمنٹ کا سرمائی اجلاس جاری ہے۔ ایوان کی کارروائی 11 بجے شروع ہوئی۔ اس دوران راجیہ سبھا میں مغربی ایشیا کے بحران پر بات کرتے ہوئے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا کہ کئی خلیجی ممالک میں کشیدگی کا ماحول ہے۔ "ہم بھارتیوں کی حفاظت کے لیے پرعزم ہیں اور تمام محکموں کو ضروری ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔"
جے شنکر نے کہا کہ بھارتی سفارت خانے شہریوں سے رابطے میں ہیں۔ "ہم نے انہیں بروقت الرٹ کیا ہے۔ ہم نے جنوری میں بھی ہی ایسا کیا تھا۔ بھارتی شہریوں کو بروقت اطلاع دی گئی کہ وہ ایران چھوڑ دیں۔ ہم نے بھارتیوں کو آرمینیا کے راستے سے نکال لیا ہے۔"
وزیر اعظم پیش رفت پر نظر رکھے ہوئے ہیں: جے شنکر
مغربی ایشیا کی صورت حال پر پارلیمنٹ میں بیان دیتے ہوئے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا کہ "وزیر اعظم ہر نئی پیش رفت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، اور متعلقہ وزارتیں مؤثر ردعمل کے لیے ہم آہنگی کے ساتھ کام کر رہی ہیں۔"
وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا کہ ہم امن کے حق میں ہیں۔ بھارت نے امن کی حمایت کی ہے اور مذاکرات کے ذریعہ تنازع کا حل چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی حکومت توانائی کی ضروریات کے حوالے سے بھی الرٹ ہے۔
'بحر ہند میں تین ایرانی جہاز تھے، ہم نے ایک کو پناہ دی'
وزیر خارجہ نے ایوان میں کہا کہ مغربی ایشیا کے بحران پر وزیر اعظم نریندر مودی نے سعودی عرب اور قطر کی قیادت سے بات کی ہے۔ میں نے 28 فروری اور پانچ مارچ کو ایرانی وزیر خارجہ سے بات کی۔ وزیر خارجہ نے بتایا کہ تین ایرانی بحری جہاز بحر ہند میں تھے۔ ہم نے ایران کی درخواست پر ایک جہاز کو ڈاکنگ کی اجازت دی اور اسے پناہ دی۔ ایران نے اس پر شکریہ بھی ادا کیا ہے۔
'خلیجی ممالک میں ایک کروڑ بھارتی شہری'
وزیر خارجہ ایس جے شنکر ایران جنگ پر راجیہ سبھا میں بیان دے رہے ہیں۔ جے شنکر نے ایوان کو بتایا کہ بھارت خطے میں خودمختاری کی حمایت کرتا ہے اور اس کا ماننا ہے کہ کسی بھی مسئلے کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ خلیجی ممالک میں ایک کروڑ بھارتی رہتے ہیں اور سی سی ایس میٹنگ میں ان کی حفاظت کے بارے میں تشویش کے ساتھ غور و خوض کیا گیا۔
جنگ میں ہلاک ہونے والوں کے لیے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت اپنے شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے اور ان کے ساتھ رابطے میں ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت اپنی توانائی کی ضروریات کے بارے میں چوکنا ہے، کیونکہ اس جنگ سے سپلائی چین متاثر ہوا ہے۔
کھڑگے کا راجیہ سبھا میں توانائی کے تحفظ پر بحث کا مطالبہ
وزیر خارجہ ایس جے شنکر راجیہ سبھا میں ایران جنگ پر بھارت کے موقف پر بیان دے رہے تھے۔ اسی دوران اپوزیشن کے لیڈر ملکارجن کھڑگے نے کھڑے ہو کر توانائی کے تحفظ کے مسئلے پر مختصر بحث کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اس کا اثر بھارت پر بھی پڑ رہا ہے۔ بھارت اپنی توانائی کی ضروریات کا 55% مغربی ایشیا سے درآمدات کے ذریعے پورا کرتا ہے۔ اس خطے میں تقریباً ایک کروڑ بھارتی کام کرتے ہیں۔ حالیہ واقعات میں کچھ بھارتی ہلاک یا لاپتہ بھی ہوئے ہیں۔ گھریلو گیس کی قیمتوں میں 60 روپے کا اضافہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ بتانے کے لیے اپنے نکات پیش کر رہا ہوں کہ بحث کی ضرورت کیوں ہے۔
