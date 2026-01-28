بجٹ سیشن 2026: بھارت نے پچھلے گیارہ سالوں میں ہر شعبے میں اپنی بنیادوں کو مضبوط کیا، صدر مرمو
صدر مرمو نے کہا کہ یہ سال ترقی یافتہ ہندوستان کی طرف سفر میں ایک عظیم سنگ میل ہے۔
Published : January 28, 2026 at 11:52 AM IST
نئی دہلی: پارلیمنٹ کا بجٹ اجلاس آج سے شروع ہو چکا ہے۔ اس کا آغاز لوک سبھا میں دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس سے صدر کے خطاب سے ہوا۔ اقتصادی سروے آف انڈیا 29 جنوری کو پیش کیا جائے گا، اس کے بعد یکم فروری کو مرکزی بجٹ 2027-26 پیش کیا جائے گا۔ وزارت خزانہ کی طرف سے تیار کردہ اقتصادی سروے، 2026-25 (اپریل-مارچ) کے ساتھ ساتھ اگلے مالی سال کے لیے معیشت کی حالت اور مختلف پیرامیٹرز کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے۔ یہ سیشن 65 دنوں میں 30 نشستوں تک چلے گا اور 2 اپریل کو اختتام کو پہنچے گا۔ دونوں ایوان 13 فروری کو بند ہو جائیں گے اور 9 مارچ کو دوبارہ شروع ہوں گے تاکہ قائمہ کمیٹیوں کو مختلف وزارتوں اور محکموں سے گرانٹس کے مطالبات کا جائزہ لینے کی اجازت دی جا سکے۔
اس بار بجٹ 2026 سے عوام کی توقعات بہت زیادہ ہیں۔ ماہرین تعلیم خاص طور پر انکم ٹیکس میں ریلیف، مہنگائی سے نمٹنے کے اقدامات اور روزگار میں اضافے پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے صحت اور انفراسٹرکچر کے شعبوں پر مختلف آراء پیش کر رہے ہیں۔ اس لیے بجٹ کے مستقبل میں معیشت اور عام آدمی کی جیب پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اس پر سب کی گہری نظر ہے۔
یہ سال ترقی یافتہ ہندوستان کی طرف سفر میں ایک اہم سنگ میل: صدر مرمو
صدر دروپدی مرمو نے کہا، "سال 2026 کے ساتھ، ہمارا ملک اس صدی کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ ہندوستان کے لیے، اس صدی کے پہلے 25 سال کا اختتام بہت سی کامیابیوں، قابل فخر کامیابیوں اور غیر معمولی تجربات سے بھرا ہوا ہے۔ پچھلے 11-10 سالوں میں ہندوستان نے ہر شعبے میں اپنی بنیاد مضبوط کی ہے۔ یہ سال ہندوستان کی طرف ایک اہم سنگ میل ہے۔"
صدر دروپدی مرمو کا پارلیمنٹ سے خطاب
صدر دروپدی مرمو نے کہا، "قوم نے گرو تیغ بہادر جی کا 350واں یوم شہادت منایا۔ برسا منڈا کے 150ویں یوم پیدائش پر، پوری قوم نے انہیں خراج عقیدت پیش کیا اور قبائلی برادری کے لیے ان کے تعاون کو یاد کیا۔ سردار پٹیل کی 150ویں یوم پیدائش سے متعلق پروگراموں نے ایک بھارت شریشٹھ بھارت کے جذبے کو مزید تقویت بخشی۔ پورے ملک نے دیکھا کہ کس طرح بھارت رتن بھوپین ہزاریکا کے یوم پیدائش کے جشن نے ملک کو موسیقی اور اتحاد کے جذبے سے بھر دیا۔ جب ملک اپنے آباؤ اجداد کی خدمات کو یاد کرتا ہے تو نئی نسل کو حوصلہ ملتا ہے جو ترقی یافتہ ہندوستان کی طرف ہمارے سفر کو مزید تیز کرتا ہے۔
مجھے پارلیمنٹ کے اس اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے: صدر
صدر دروپدی مرمو نے کہا، "مجھے پارلیمنٹ کے اس اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے۔ قوم وندے ماترم کی 150ویں سالگرہ منا رہی ہے۔ ملک کے لوگ اس عظیم تحریک کے لیے بنکم چندر چٹرجی کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ میں اس مسئلہ پر پارلیمنٹ میں خصوصی بحث کرنے کے لیے تمام ممبران پارلیمنٹ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں۔"