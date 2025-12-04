سینٹرل ایکسائز ترمیمی بل منظور: تمباکو مصنوعات پر ٹیکس میں اضافے کی راہ ہموار
نرملا سیتارمن نے بتایا کہ حکومت کسانوں کو تمباکو کی کاشت چھوڑ کر دیگر فائدہ مند فصلوں کی طرف راغب کرنے کی کوشش کررہی ہیں۔
Published : December 4, 2025 at 8:43 PM IST
نئی دہلی: راجیہ سبھا نے جمعرات کو سینٹرل ایکسائز (ترمیمی) بل 2025 کو صوتی ووٹ کے ذریعے منظور کر لیا اور اسے لوک سبھا کو واپس بھیج دیا، جہاں یہ بدھ کے روز پہلے ہی منظوری پا چکا تھا۔ اس بل کے تحت حکومت کو یہ اختیار مل جائے گا کہ وہ جی ایس ٹی معاوضہ سیس کے خاتمے کے بعد بھی تمباکو اور اس سے متعلق مصنوعات پر زیادہ ایکسائز ڈیوٹی عائد کرسکے۔
وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے ایوان بالا میں بحث کا جواب دیتے ہوئے بتایا کہ حکومت کسانوں کو تمباکو کی کاشت چھوڑ کر دیگر فائدہ مند فصلوں کی طرف منتقل ہونے کی ترغیب دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 10 ریاستوں میں ایک لاکھ ایکڑ سے زائد زمین تمباکو کی کاشت سے دوسری فصلوں کی طرف منتقل ہو چکی ہے۔
انہوں نے مزید وضاحت کی کہ جی ایس ٹی کے تحت بھی تمباکو مصنوعات 40 فیصد کی ’ڈی میرٹ‘ کیٹیگری میں شامل رہیں گی۔ بل کے اہم نکات میں بغیر تیار شدہ تمباکو پر 60 سے 70 فیصد ایکسائز ڈیوٹی کی تجویز، سگار و دیگر پر 25 فیصد یا 5000 روپے فی 1000 اسٹکس (جو زیادہ ہو)، سگریٹ کی لمبائی و فلٹر کے مطابق 2700 سے 11000 روپے فی 1000 اسٹکس اور چیونگ تمباکو پر 100 روپے فی کلو ٹیکس عائد کرنا شامل ہیں۔
بل کی منظوری کے بعد حکومت کو تمباکو مصنوعات پر مستقبل میں ٹیکس بڑھانے کے لیے مناسب اختیارات حاصل ہو جائے گے، جس کا مقصد عوامی صحت کے تحفظ کے ساتھ ساتھ آمدنی میں اضافہ کرنا بھی ہے۔