اقوامِ متحدہ میں پاکستان پر بھارت کی سخت تنقید، ’’سرحد پار دہشت گردی کی قیمت چکانی ہوگی‘‘
بھارتی مندوب نے کہاکہ دنیا ’’تقسیم اور تصادم‘‘ کے دور سے گزررہی ہے جبکہ اقوامِ متحدہ کا نظام اب بھی ماضی میں جکڑا ہوا ہے۔
Published : May 27, 2026 at 10:20 AM IST
نیویارک: اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل میں بھارت نے پاکستان پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ سرحد پار دہشت گردی کی سرپرستی کے نتائج بھگتنے ہوں گے اور نئی دہلی کو اپنے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے۔ یہ بیان اقوامِ متحدہ میں بھارت کے مستقل مندوب پروتھانینی ہریش نے سلامتی کونسل کے ایک کھلے مباحثے کے دوران دیا۔
سلامتی کونسل میں ’’اقوامِ متحدہ کے منشور کے مقاصد و اصولوں کا تحفظ اور اقوامِ متحدہ کے مرکزیت والے عالمی نظام کو مضبوط بنانے‘‘ کے عنوان سے منعقدہ اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے بھارتی مندوب نے کہا کہ دنیا اس وقت ’’تقسیم اور تصادم‘‘ کے دور سے گزر رہی ہے جبکہ اقوامِ متحدہ کا نظام اب بھی ماضی میں جکڑا ہوا ہے۔ انہوں نے اقوامِ متحدہ کی موجودہ ساخت، خصوصاً سلامتی کونسل کی کارکردگی، مؤثریت اور اہمیت پر سوالات اٹھائے۔
پروتھانینی ہریش نے کہا کہ دوسری جنگِ عظیم بھارت کی جنگ نہیں تھی، اس کے باوجود بھارت نے اس کی بھاری قیمت ادا کی۔ انہوں نے کہا کہ بھارت اقوامِ متحدہ کا بانی رکن رہا ہے اور اس نے ہمیشہ کثیرالجہتی نظام اور عالمی امن پر یقین رکھا ہے۔ انہوں نے سلامتی کونسل میں اصلاحات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ عالمی نظام ’’1940 کی دہائی میں منجمد‘‘ ہو چکا ہے اور آج کی جغرافیائی سیاسی حقیقتوں کی نمائندگی نہیں کرتا۔ ان کے مطابق اقوامِ متحدہ کو بدلتے ہوئے عالمی حالات کے مطابق خود کو ڈھالنا ہوگا۔
بھارتی مندوب نے پاکستان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ آزاد بھارت نے اپنے آغاز ہی سے پاکستان کی سرحد پار جارحیت اور دہشت گردی کا سامنا کیا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ پاکستان کی ’’ہندوستان کو ہزار زخم دے کر کمزور کرنے‘‘ کی پالیسی اس کے اقوامِ متحدہ کے منشور سے وابستگی کے دعوؤں کو بے نقاب کرتی ہے۔
یہ بھی پڑھیں: سپریم کورٹ نے کاکروچ جنتا پارٹی کی تحقیقات سے متعلق درخواست پر فوری سماعت سے انکار کر دیا
انہوں نے واضح کیا کہ بھارت کو سرحد پار دہشت گردی کے خلاف اپنے دفاع کا پورا حق حاصل ہے اور پاکستان کو یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ دہشت گردی کی سرپرستی کے نتائج ہوتے ہیں۔