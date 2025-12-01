سری گنگا نگر سے پاکستانی جاسوس گرفتار، آئی ایس آئی کو بھیج رہا تھا خفیہ معلومات
ملزم پنجاب کا رہائشی ہے، اس نے آپریشن سندور کے دوران حساس معلومات بھی بھیجیں۔
Published : December 1, 2025 at 8:17 PM IST
جے پور/سری گنگا نگر: ایک بڑی کارروائی میں، سی آئی ڈی انٹیلی جنس (راجستھان) نے سری گنگا نگر سے پاکستانی انٹیلی جنس ایجنسی (آئی ایس آئی) کے ایک ایجنٹ کو گرفتار کیا ہے۔ فیروز پور (پنجاب) کا رہائشی پرکاش عرف بادل کئی دنوں سے خفیہ اور حساس معلومات آئی ایس آئی کے ایجنٹوں کے ساتھ شیئر کر رہا تھا۔ سی آئی ڈی انٹیلی جنس راجستھان کی جے پور یونٹ پاکستانی انٹیلی جنس ایجنسیوں کی جاسوسی سرگرمیوں پر مسلسل نظر رکھے ہوئے تھی۔
اس تفتیش کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ پرکاش سنگھ عرف بادل سوشل میڈیا کے ذریعے آئی ایس آئی سے رابطے میں تھا۔ یہ ایجنٹ راجستھان، پنجاب اور گجرات سے بھارتی فوج سے متعلق سٹریٹجک اہمیت کی خفیہ معلومات اکٹھا کر کے پاکستانی ہینڈلرز کو بھیج رہا تھا۔ آئی جی انٹیلی جنس پرفل کمار نے بتایا کہ 27 نومبر کو اطلاع ملی تھی کہ مشتبہ شخص پرکاش سنگھ عرف بادل کو سری گنگا نگر میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ سادھووالی کے قریب دیکھا گیا ہے۔ بارڈر انٹیلی جنس ٹیم نے فوری کارروائی کرتے ہوئے مشتبہ شخص کو حراست میں لے لیا۔ ابتدائی تحقیقات میں اس بات کی تصدیق ہوئی کہ اس کا موبائل فون غیر ملکی اور پاکستانی واٹس ایپ نمبروں سے مسلسل رابطے میں تھا۔
آپریشن سندور کے بعد سے آئی ایس آئی کے ساتھ رابطے میں: سری گنگا نگر کے مشترکہ تفتیشی مرکز میں تمام انٹیلی جنس ایجنسیوں کی طرف سے مکمل پوچھ گچھ کی گئی۔ تفتیش میں انکشاف ہوا کہ ملزم آپریشن سندور کے بعد سے مسلسل آئی ایس آئی سے رابطے میں تھا۔ وہ پاکستان میں اپنے ہینڈلرز کو بھارتی فوج کی گاڑیاں، فوجی تنصیبات، سرحدی علاقے، پل، سڑکیں، ریلوے لائنز اور نئے تعمیراتی منصوبوں جیسی اسٹریٹجک معلومات فراہم کر رہا تھا۔
او ٹی پی سپلائی اور فنڈنگ: جاسوسی کے علاوہ، بادل ایک اور سنگین ملک مخالف سرگرمی میں ملوث تھا۔ دشمن ملک کی درخواست پر اس نے ہندوستانی افراد کے نام پر جاری کردہ موبائل نمبروں کے لیے او ٹی پی فراہم کیے۔ ان او ٹی پی کو پاکستانی ایجنٹوں نے ہندوستانی نمبروں سے واٹس ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے اور جاسوسی اور ملک دشمن سرگرمیوں کو انجام دینے کے لیے استعمال کیا۔ ملزم نے اس امداد کے عوض رقم بھی وصول کی۔
آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت گرفتاری: کیس کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے، مشتبہ شخص کو مزید کارروائی کے لیے جے پور کے مرکزی تفتیشی مرکز لایا گیا۔ یہاں تمام انٹیلی جنس ایجنسیوں سے پوچھ گچھ اور موبائل فون کی تکنیکی جانچ سے حاصل کیے گئے ڈیٹا نے مذکورہ بالا تمام حقائق کی تصدیق کردی۔ ملزم پرکاش سنگھ عرف بادل (34 سال) کو اسپیشل پولیس اسٹیشن جے پور میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 کے تحت مقدمہ درج کرنے کے بعد پیر کو گرفتار کیا گیا۔