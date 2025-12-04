پاکستانی میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کی فائرنگ، 7 بھارتی ماہی گیر اغوا، اہل خانہ نے تشویش کا اظہار کیا
دیو، گر سومناتھ اور جوناگڑھ کے سات ماہی گیروں کو پاکستان لے جایا گیا ہے، جس سے ان کے خاندان پریشان ہیں۔
Published : December 4, 2025 at 8:01 PM IST
گاندھی نگر: پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی (پی ایم ایس اے) نے جمعرات کو اعلان کیا کہ کم از کم سات ہندوستانی ماہی گیروں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی فورسز نے اوکھا بندرگاہ کے قریب ماہی گیری کی ایک کشتی کو پکڑنے سے پہلے فائرنگ کی۔
حکام کے مطابق دیو، گر سومناتھ اور جوناگڑھ اضلاع کے واناکبرا علاقے کے ماہی گیر مدھواڑ گاؤں سے مچھلی کے لیے نکلے تھے۔ جب وہ اوکھا کے ساحل پر پہنچے تو ایجنسی نے ان کی کشتی پر فائرنگ کر دی اور تمام ماہی گیروں کو اغوا کر کے پاکستان لے گئے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اہل خانہ اس واقعے سے شدید غمزدہ ہیں۔
حکام نے بتایا کہ پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کی جانب سے بھارتی سمندری حدود میں داخل ہونے اور بھارتی ماہی گیروں کو حراست میں لینے کے واقعات اکثر ہوتے رہتے ہیں۔ مرکز کے زیر انتظام علاقہ دیو میں واناکبرا اور مدھواڑ کے باشندوں کا اہم پیشہ ماہی گیری ہے۔
اس واقعے کے حوالے سے فشریز آفیسر شکر انجانی کا کہنا تھا کہ اس کشتی میں سوار تمام ماہی گیروں کو پاکستان میرین ایجنسی نے پکڑ لیا ہے، جس کے بارے میں ماہی گیروں کے اہل خانہ کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے۔
25 اکتوبر 2025 کو جینتی رام جی بھائی سولنکی نامی ایک شخص نے گر سومناتھ ضلع کے مدھواڑ بندرگاہ سے ایک کشتی کرائے پر لی۔ سات ماہی گیر جہاز پر سوار تھے، جن کی شناخت واناکبرا سے متیش رام جی سولنکی، کرون پریم جی بامانیا، اور بھرت دلیپ سکوٹریا، اور موہن رانا بمبھنیا، نام دیو بال کرشنا مہر، نیلیش رمیش پنجاری، اور ترون سدی برایا کے طور پر گر سومناتھ ضلع کے ہیں۔
فائرنگ کے تبادلے کے دوران وناکبرا کے سعود واڑی علاقے کے متیش رام جی سولنکی کو گولی مار دی گئی۔ تمام ماہی گیروں کو بعد ازاں پاکستان کی میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی نے حراست میں لے لیا۔ ماہی گیروں کے اہل خانہ نے کارروائی کی اپیل کی ہے۔
دریں اثنا، دیو کے واناکبرا کے 22 ماہی گیر پاکستانی جیلوں میں قید ہیں۔ ان میں سے انیس بشمول پریم جی سوما سولنکی، جیتیش سوما برایا، جسونت چننی لال بامانیہ، سوما ورجنگ سولنکی، مولک کانجی چاوڈا، سریش منڈن سولنکی، اشون راما، اور جتیندر لکھن باریا چار سال سے جیل میں ہیں۔ ایک ماہ قبل مزید تین کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اہل خانہ نے حکومت سے ان کی جلد از جلد رہائی یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔