اترپردیش کے اس مدرسے میں پاکستانی پنکھا پایا گیا، پتہ چلتے ہی مچی ہلچل، اب تفتیش میں ہوا یہ انکشاف؟

پولیس نے قادریہ حکیم العلوم مدرسہ کے منیجر محمد یونس اور مقامی دیہاتی شخص شمس الدین سے پوچھ گچھ کی۔

کشی نگر میں پاکستان میں بنایا ہوا پنکھا (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : May 11, 2026 at 10:37 AM IST

کشی نگر، اترپردیش: ریاست اترپردیش کے کشی نگر ضلع کے دودھی مدرسہ میں 'میڈ ان پاکستان' پنکھے کی تصویر جیسے ہی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، پورے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ تصویر کے منظر عام پر آتے ہی طرح طرح کی قیاس آرائیاں شروع ہوگئیں اور معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ شروع ہوگیا۔ اطلاع ملنے پر وشن پورہ پولیس اسٹیشن نے مدرسہ انتظامیہ سے وابستہ لوگوں سے پوچھ گچھ شروع کردی۔

وشن پورہ اسٹیشن انچارج ونے مشرا نے بتایا کہ پنکھا سعودی عرب سے خریدا گیا تھا اور اس سے متعلق دستاویزات جمع کرادیے گئے ہیں۔ ابتدائی تفتیش میں کوئی قابل اعتراض ثبوت نہیں ملا۔

پنکھے کا سعودی دستاویز (Photo Credit; ETV Bharat)

مدرسہ میں پاکستان میں بنایا ہوا پنکھا

یہ پورا معاملہ جنگل وشن پورہ گاؤں میں واقع گوسائی پٹی میں واقع قادریہ حکیم العلوم مدرسہ سے متعلق ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ مدرسہ میں نصب ایک پنکھا ٹوٹ گیا تھا اور اسے مرمت کے لیے گاؤں کے ایک مکینک کے پاس بھیجا گیا۔ اس دوران کچھ لوگوں نے پنکھے پر لکھے ’میڈ ان پاکستان‘ کے الفاظ دیکھے۔ کسی نے تصویر کھینچ کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دی۔ یہ خبر تیزی سے پورے علاقے میں پھیل گئی، جس کے سبب ایک الگ ہی بحث چھڑ گئی۔

مرچنٹ اکبر نے بتایا کہ ان کے پاس مدرسے سے تین پنکھے لا ئے گئے تھے۔ دو آسانی سے کھل گئے، لیکن جب اس نے ایک کو کھولنے کی کوشش کی تو اسے پتہ نہ چل سکا۔ یوٹیوب پر طریقہ تلاش کرنے پر اسے معلوم ہوا کہ یہ پاکستان میں بنایا گیا ہے۔

مدرسہ کو پنکھا بطور عطیہ ملا

مدرسہ کے استاد محمد معراج الدین نے بتایا کہ گاؤں کے شمس الدین نے تین سال قبل پنکھا عطیہ کیا تھا۔ تب سے یہ کام کر رہا تھا لیکن جب ٹوٹ گیا تو اس نے اسے مرمت کے لیے دے دیا۔ مکینک نے پھر انہیں بتایا کہ یہ پاکستان میں بنی ہے۔ لوگوں نے دکان سے فوٹو کھینچ کر وائرل کر دیا۔ جس کے بعد وشن پورہ تھانہ کی پولیس بھی پہنچ گئی۔ انہوں نے مدرسہ کی چھان بین بھی کی لیکن کچھ نہیں ملا۔

فین کا سعودی کنکشن

وشن پورہ پولیس اسٹیشن نے مدرسہ کے منیجر محمد یونس اور گاؤں کے رہائشی شمس الدین سے پوچھ گچھ کی۔ تحقیقات کے دوران معلوم ہوا کہ شمس الدین کا بیٹا واجد انصاری گزشتہ 10 سال سے سعودی عرب میں مزدوری کر رہا تھا۔ اس نے پنکھا 2020 میں تقریباً 80 ریال میں خریدا اور کارگو کورئیر کے ذریعے گھر بھیج دیا۔ بعد میں، 2023 میں، انہوں نے مدرسہ کو پنکھا عطیہ کیا۔ پوچھ گچھ کے دوران شمس الدین نے پنکھے کی خریداری سے متعلق دستاویزات فراہم کیں۔ تفتیش میں کوئی مشتبہ یا مجرمانہ حقائق سامنے نہیں آئے۔ اس کے بعد پولیس نے دونوں کو چھوڑ دیا۔

