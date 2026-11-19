نئی دہلی میں ایس سی او کا پہلا تہذیبی فورم، پاکستان کا وفد بھی ہوگا شریک
پاکستانی وزیر مصدق ملک 20 سے 22 نومبر تک نئی دہلی میں تہذیبی مکالمے، ثقافتی ورثے اور علاقائی تعاون پر اظہارِ خیال کریں گے۔
By ANI
Published : November 19, 2026 at 3:39 PM IST
اسلام آباد: پاکستان کے وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیاتی رابطہ کاری، مصدق مسعود ملک، کی قیادت میں ایک وفد 20 سے 22 نومبر تک نئی دہلی میں منعقد ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم (ایس سی او) کے پہلے تہذیبی مکالمے کے فورم کے موضوعاتی اجلاسوں میں شرکت کرے گا۔
پاکستان کی وزارت خارجہ کے مطابق، مصدق ملک فورم میں ملک کی نمائندگی کریں گے اور تہذیبوں کے درمیان مکالمے کی اہمیت اور سفارت کاری کے اس شعبے میں پاکستان کے کردار کے بارے میں اپنے ملک کا نقطۂ نظر پیش کریں گے۔
وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وزیر اپنے خطاب میں ایس سی او (SCO) میں پاکستان کے تعمیری کردار کے ساتھ ساتھ ملک کے متنوع تہذیبی اور ثقافتی ورثے کو بھی اجاگر کریں گے۔ بیان میں کہا گی ہے: "اس فورم میں پاکستان کی شرکت ایک فعال رکن ملک کی حیثیت سے مکالمے، تعاون اور باہمی سمجھ بوجھ کو فروغ دینے کے لیے اس کی کوششوں کی عکاسی کرتی ہے، جو شنگھائی اسپرٹ کے اصولوں کے مطابق ہیں۔"
وزارت نے مزید بتایا کہ پاکستان اس وقت 2026-27 کی مدت کے لیے ایس سی او کے سربراہان مملکت کی کونسل کی صدارت کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں اسلام آباد اگلے سربراہی اجلاس سے قبل وزارتی سطح کے اجلاسوں، ماہرین کے گروپوں کی بات چیت اور دیگر سرگرمیوں کی میزبانی کرے گا۔
پاکستان کی اس فورم میں شرکت بھارت کی جانب سے ایس سی او کے تمام 10 رکن ممالک کے علاوہ مبصر ممالک اور مذاکراتی شراکت داروں کو شرکت کی دعوت دیے جانے کے بعد ہو رہی ہے۔ بھارت کی وزارت خارجہ کے ترجمان - رندھیر جیسوال - نے اس سے قبل تصدیق کی تھی کہ ایس سی او کے رکن ممالک سمیت کئی ملکوں کو اس تقریب میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ نئی دہلی اس مکالمے کی میزبانی کا منتظر ہے۔
بھارت کی جانب سے پیش کیا گیا یہ اقدام یوریشیائی خطے میں ثقافتی تبادلے، باہمی سمجھ بوجھ اور عوام کے درمیان روابط کو مضبوط بنانے کے مقصد سے شروع کیا گیا ہے۔
وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے 20 اکتوبر کو تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبے میں ایس سی او کے سربراہان حکومت کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پہلے ایس سی او تہذیبی مکالمے کے فورم کی میزبانی کے بھارتی منصوبے کا اعلان کیا تھا۔
شنگھائی تعاون تنظیم میں بھارت، پاکستان، چین اور روس سمیت 10 رکن ممالک شامل ہیں۔ بھارت 2017 میں اس تنظیم کا مکمل رکن بنا تھا۔
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