ایران جنگ بندی میں پاکستان کو کریڈٹ ملنے پر کانگریس نے پی ایم مودی کو نشانہ بنایا

رمیش نے کہا کہ جنگ بندی میں پاکستان کا کردار وزیر اعظم مودی کی "ذاتی سفارت کاری" کے لیے ایک شدید دھچکا ہے۔

کانگریس کے جنرل سکریٹری اور کمیونیکیشن انچارج جے رام رمیش (ANI)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : April 8, 2026 at 1:08 PM IST

نئی دہلی: حکومت کو نشانہ بناتے ہوئے، کانگریس پارٹی نے بدھ کو کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی میں ثالثی میں پاکستان کا کردار وزیر اعظم نریندر مودی کی "انتہائی ذاتی سفارت کاری" کے لیے ایک شدید دھچکا ہے۔ مودی ، جو خود کو "وشوا گرو" کے طور پر پیش کرتے ہیں، پوری طرح بے نقاب ہو چکے ہیں۔

حزب اختلاف پارٹی نے مزید زور دے کر کہا کہ وزیر اعظم مودی کی "بزدلی نہ صرف اسرائیل کی جارحیت کے حوالے سے ان کی خاموشی سے ظاہر ہوتی ہے بلکہ وائٹ ہاؤس میں ان کے 'اچھے دوست' کی طرف سے استعمال کی جانے والی بالکل ناقابل قبول اور شرمناک زبان سے بھی۔"

کانگریس کے جنرل سکریٹری اور کمیونیکیشن انچارج جے رام رمیش نے کہا کہ پوری دنیا ایک طرف امریکہ اور اسرائیل اور دوسری طرف ایران کے درمیان مغربی ایشیا میں دو ہفتے کی جنگ بندی کا محتاط انداز میں خیر مقدم کرے گی۔

رمیش نے دعویٰ کیا، "یہ تنازعہ 28 فروری کو ایران میں اعلیٰ سرکاری عہدیداروں کے ٹارگٹڈ قتل سے شروع ہوا تھا۔ یہ وزیر اعظم مودی کے اسرائیل کے بہت ہی مشہور دورے کے صرف دو دن بعد ہوا ہے - ایک ایسا دورہ جس نے ہندوستان کے عالمی مقام اور قد کو کم کرنے کا کام کیا۔"

رمیش نے مزید کہا کہ پی ایم مودی نے غزہ میں اسرائیل کی "نسل کشی" یا مقبوضہ مغربی کنارے میں اس کی تیزی سے پھیلتی ہوئی آباد کاری کی پالیسیوں کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ انہوں نے مزید کہا، "اس جنگ بندی میں ثالثی میں پاکستان کا کردار مسٹر مودی کی انتہائی ذاتی سفارت کاری کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے۔"

رمیش نے مزید زور دے کر کہا کہ جموں و کشمیر میں دہشت گردی کی مسلسل حمایت کی وجہ سے پاکستان کو الگ تھلگ کرنے اور دنیا کو یہ باور کرانے کی پالیسی کہ وہ ایک ناکام ملک ہے، واضح طور پر بے نتیجہ رہی ہے۔ یہ ممبئی دہشت گردانہ حملوں کے بعد منموہن سنگھ کے اختیار کردہ نقطہ نظر کے بالکل برعکس ہے۔ انہوں نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ ایک دیوالیہ معیشت - جو مکمل طور پر بیرونی عطیہ دہندگان کے بڑے عطیات پر منحصر ہے - اور ایک ٹوٹا ہوا ملک اتنے سارے طریقوں سے ایسا کردار ادا کر سکتا ہے، جس سے مودی کی حکمت عملی پر سوالات کھڑے ہوتے ہیں۔

کانگریس لیڈر نے تبصرہ کیا، "نہ تو انہوں نے (مودی) اور نہ ہی ان کی ٹیم نے کبھی یہ وضاحت کی ہے کہ 10 مئی 2025 کو 'آپریشن سندور' کو اچانک کیوں روک دیا گیا تھا۔ اس بارے میں ابتدائی اعلان امریکہ نے کیا تھا- ایک ایسا اقدام جس کے لیے امریکی صدر نے اب تک تقریباً سو بار کریڈٹ لیا ہے۔"

رمیش نے مزید کہا، "ہر جگہ راحت کی ایک سانس لی جا رہی ہے۔ وزیر خارجہ (ایس جے شنکر) نے کبھی پاکستان کو 'دلال' کہا تھا، لیکن اب خود کو 'وشو گرو' کہنے والے پوری طرح بے نقاب ہو گئے ہیں؛ ان کا اپنا '56 انچ کا سینہ' سکڑ گیا ہے۔" کانگریس لیڈر نے مزید زور دے کر کہا، "ان (مودی) کی بزدلی نہ صرف اسرائیل کے غصے پر بلکہ وائٹ ہاؤس میں ان (مودی) کے 'اچھے دوست' کے ذریعہ استعمال کی جا رہی بالکل ناقابل قبول اور شرمناک زبان پر ان کی خاموشی سے دکھائی دیتی ہے۔"

