پاکستان بھارت میں دہشت گردی پھیلانے کی کر رہا ہے سازش، دراندازی سے متعلق انٹیلی جنس ایجنسی نے کیا خبردار
بھارتی سیکورٹی ایجنسیوں کی چوکسی کی وجہ سے گزشتہ 15 دنوں میں دراندازی کی دو کوششیں ناکام بنا دی گئیں۔
Published : October 15, 2025 at 5:16 PM IST|
Updated : October 15, 2025 at 5:21 PM IST
نئی دہلی: پاکستان ایک بار پھر بھارت میں دہشت پھیلانے کی سازش کر رہا ہے۔ سیکورٹی ایجنسیوں کے مطابق، پاکستان میں مقیم کئی دہشت گرد تنظیموں کے جہادی اور بارڈر ایکشن ٹیم (بی اے ٹی) کے ارکان بدامنی کو ہوا دینے کے ارادے سے جموں و کشمیر میں دراندازی کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ خاص طور پر پونچھ اور راجوری سیکٹر میں لائن آف کنٹرول (ایل او سی) کے ساتھ والے علاقوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔
سیکورٹی ایجنسیوں کے ذرائع کے مطابق سرحد پار سے دراندازی کی کسی بھی ممکنہ کوشش کو ناکام بنانے کے لیے سرحدی علاقوں میں ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ ایک سینئر افسر نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "پاکستانی فوج کے کمانڈوز اور مختلف دہشت گرد تنظیموں کے ارکان پر مشتمل بی اے ٹی ٹیمیں لائن آف کنٹرول کے پار پونچھ سیکٹر میں دراندازی کی کوشش کر رہی ہیں۔ گزشتہ 15 دنوں میں ہندوستانی سیکورٹی ایجنسیوں کی چوکسی کی وجہ سے ایسی دو کوششوں کو ناکام بنایا گیا ہے۔"
انٹیلی جنس رپورٹس کا حوالہ دیتے ہوئے اہلکار نے کہا کہ دو خودکش بمبار گروپ پونچھ اور راجوری میں بھی دراندازی کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ پاکستان کے اسپیشل سروسز گروپ (ایس ایس جی) اور لشکر طیبہ ، حزب المجاہدین اور جیش محمد جیسے مختلف گروپوں پر مشتمل بی اے ٹی ٹیمیں ہندوستانی علاقے میں پانچ کلومیٹر تک چھاپے مارتی ہیں۔
پیر کی رات جموں و کشمیر میں سیکورٹی ایجنسیوں نے کپواڑہ میں لائن آف کنٹرول (ایل او سی) کے ساتھ دراندازی کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ مچل اور دودنیال سیکٹرز کے قریب مشکوک سرگرمیاں دیکھنے پر دو دہشت گرد مارے گئے۔
پاکستانی ایجنسیاں بھارت میں پریشانی پھیلانے کے لیے بے چین ہیں۔ پاکستانی فوج کی فعال حمایت سے دہشت گرد تنظیمیں نہ صرف اپنے کارندوں کو بھارت میں گھسانے کی کوشش کر رہی ہیں بلکہ ہتھیار اور گولہ بارود اسمگل کرنے کی بھی کوشش کر رہی ہیں۔
بھارتی فوج کی چنار کور نے گزشتہ ہفتے کپواڑہ ضلع کے وارسن کے برجتھور جنگل میں دہشت گردوں کے ایک ٹھکانے کا پردہ فاش کیا اور دو اے ایل سیریز کی رائفلیں، چار راکٹ لانچر، گولہ بارود کا ایک بڑا ذخیرہ اور دیگر جنگی مواد برآمد کیا۔
قابل ذکر ہے کہ جموں و کشمیر میں امن و امان سے متعلق حال ہی میں منعقدہ سیکورٹی میٹنگ کے دوران وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ موسم سرما کے آغاز کے ساتھ ہی سیکورٹی فورسز کو اس بات کو یقینی بنانے کے لئے پوری طرح تیار رہنا چاہئے کہ دہشت گرد برف باری کا فائدہ اٹھا کر سرحد پار سے دراندازی نہ کریں۔ اہلکار نے کہا، "عام طور پر، درانداز موسم سرما کا فائدہ اٹھا کر ہندوستان میں دراندازی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے، ہم نے اپنی افواج کو چوکس کر دیا ہے۔"
ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے، جموں و کشمیر پولیس کے سابق ڈائریکٹر جنرل شیش پال وید نے کہا کہ پاکستانی فوج جموں و کشمیر میں دہشت پھیلانے کے لیے بے چین ہے۔ وید نے کہا، "اگر آپ پاکستان کی موجودہ صورتحال پر نظر ڈالیں تو ملک کو ہر جگہ سنگین بحران کا سامنا ہے۔" ایسی صورت حال میں پاکستانی فوج کو یقین ہے کہ اگر وہ جموں و کشمیر میں کچھ کر سکتی ہے تو پاکستان میں حالات معمول پر آ جائیں گے۔
وید نے کہا کہ پاکستانی فوج کے ارکان کے ساتھ ساتھ دہشت گرد تنظیمیں ہندوستان میں دراندازی کی کوشش کر رہی ہیں۔ بھارتی سیکورٹی فورسز ہر وقت چوکس رہتی ہیں۔ انہوں نے کہا، "بھارت پاکستان میں حالات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ پورا نظام اپنے ہی لوگوں کو ذبح کر رہا ہے۔ پاکستان اینٹ در اینٹ بکھر رہا ہے۔ خانہ جنگی کا شکار ملک میں ان کے ایٹمی ہتھیار کتنے محفوظ ہیں؟"
بی اے ٹی کیا ہے:
بی اے ٹی کا مطلب پاکستان بارڈر ایکشن ٹیم ہے۔ یہ بنیادی طور پر چھ سے سات پاکستانی فوجیوں اور چند دہشت گردوں کے ساتھ کام کرتا ہے۔ یہ حملہ کرنے سے پہلے منظم طریقے سے ہندوستانی علاقے کے اندر حساس مقامات کی چھان بین کرتا ہے۔ بی اے ٹی کے ارکان پاکستانی فوج اور دہشت گرد تنظیموں دونوں سے تربیت حاصل کرتے ہیں۔