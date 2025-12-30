بھارت میں اقلیتوں کے خلاف تشدد پر پاکستان کا بیان، وزارت خارجہ نے مسترد کر دیا
وزارت خارجہ نے کہا کہ پاکستان کے پاس دوسروں کو لیکچر دینے کی کوئی اخلاقی بنیاد نہیں ہے۔
نئی دہلی: وزارت خارجہ نے پیر کو بھارت میں اقلیتوں کے خلاف تشدد پر اسلام آباد کے تبصروں کو مسترد کر دیا۔ بھارت نے دعویٰ کیا کہ پاکستان کا مذہبی اقلیتوں پر ظلم و ستم کا بہت خراب ریکارڈ رہا ہے۔ بھارت نے کہا کہ پاکستان کے پاس دوسروں کو لیکچر دینے کی کوئی اخلاقی بنیاد نہیں ہے۔
ایم ای اے کے ترجمان رندھیر جیسوال نے پاکستان کے بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ "ہم ایک ایسے ملک کے مبینہ تبصروں کو مسترد کرتے ہیں جس کا اپنے ہی ملک میں اقلیتوں کے خلاف خراب ریکارڈ خود بولتا ہے۔" انہوں نے مزید کہا کہ "مختلف مذاہب کی اقلیتوں پر پاکستان کا ہولناک اور منظم ظلم و ستم ایک مستحکم حقیقت ہے۔ دوسروں پر کتنی بھی انگلی اٹھانے سے اس پر پردہ نہیں ڈالا جا سکتا۔"
خبر رساں ایجنسی پی ٹی آئی کے مطابق سفارتی جھگڑا اسلام آباد میں شروع ہوا جہاں پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی نے میڈیا کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے کرسمس تقریبات کے دوران بھارت میں مختلف مقامات پر مبینہ توڑ پھوڑ پر تشویش کا اظہار کیا۔ اندرابی نے کہا کہ "بھارت میں اقلیتوں پر ظلم و ستم ایک سنگین تشویش کا معاملہ ہے۔" انہوں نے کرسمس کے دوران پیش آئے "حالیہ قابل مذمت واقعات" اور مسلمانوں کو نشانہ بنانے والی مبینہ 'مہمات' کا بھی ذکر کیا۔
ایم ای اے کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ پاکستان کو اس کے بجائے اپنے ہی انسانی حقوق کے ریکارڈ پر توجہ دینی چاہیے۔ جب اتر پردیش کے ایودھیا میں رام جنم بھومی مندر میں جھنڈا لہرانے پر پاکستانی وزارت خارجہ کے بیان کے بارے میں پوچھا گیا تو جیسوال نے جواب میں کہا کہ "ہم نے رپورٹ کی گئی باتوں کو دیکھا ہے اور ہم انہیں مسترد کرتے ہیں۔ پاکستان کے پاس دوسروں کو لیکچر دینے کی کوئی اخلاقی بنیاد نہیں ہے۔"
اس ماہ کے شروع میں نئی دہلی میں قائم انٹرنیشنل سینٹر فار پیس اسٹڈیز کی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان میں اقلیتوں پر ظلم، خاص طور پر ہندوؤں کو مسلسل "دوسرا" بتانا، اسلام کا غلط استعمال، اور سیاسی فائدے کے لیے بھارت مخالف جذبات پاکستان کی قومی شناخت میں واضح تضادات کو اجاگر کرتے ہیں۔
لاہور میں قائم سینٹر فار سوشل جسٹس کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ سنہ 2024 میں توہین مذہب کے 344 مقدمات درج کیے گئے، اور سنہ 2021 سے 2024 کے درمیان کم از کم 421 اقلیتی خواتین اور لڑکیوں کو، جن میں سے زیادہ تر ہندو اور عیسائی تھے، جن میں سے 71 فیصد نابالغ تھے، کا 'زبردستی مذہب تبدیل' کیا گیا۔
