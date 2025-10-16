بھارت کیلئے فضائی حدود کی بندش میں پاکستان نے مزید ایک ماہ کی توسیع کردی
Published : October 16, 2025 at 4:03 PM IST
نئی دہلی : پاکستان نے بھارتی پروازوں پر اپنی فضائی حدود کی پابندی 23 نومبر 2025 تک بڑھا دی ہے۔ پاکستان سول ایوی ایشن اتھارٹی نے ایک نئے نوٹس ٹو ایئر مین (نوٹم) کے ذریعے اس کی تصدیق کی ہے۔ یہ پابندی بھارت آنے اور جانے والی سویلین اور فوجی پروازوں پر لاگو ہوگی۔ یہ پابندی اصل میں 23 اپریل 2025 کو پہلگام میں ہونے والے دہشت گرد حملے کے بعد لگائی گئی تھی۔ اس حملے میں 26 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ پاکستان نے اس واقعے میں ملوث ہونے کے بھارتی الزامات کی تردید کی ہے۔
اس پابندی سے بھارتی ایئر لائنز کو شدید آپریشنل مشکلات کا سامنا ہے۔ مشرق وسطیٰ، یورپ اور امریکہ جانے والی پروازیں طویل اور مہنگے راستے اختیار کرنے پر مجبور ہیں۔ اس کے نتیجے میں ایئر لائنز کو بھاری مالی نقصان ہو رہا ہے۔ فضائی حدود کی یہ بندش پہلگام حملے کے بعد دوطرفہ تعلقات میں وسیع تر بگاڑ کی عکاسی کرتی ہے۔ بھارت نے جوابی کارروائیوں میں سندھ طاس معاہدہ معطل کیا اور سفارتی عملہ کم کیا۔ دونوں ممالک نے ایک دوسرے پر باہمی پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔
صنعت کے ماہرین خبردار کرتے ہیں کہ یہ پابندیاں کمرشل ایوی ایشن روٹس کو متاثر کر سکتی ہیں۔ اس سے فضائی حدود کے استعمال کے اخراجات بڑھیں گے اور دونوں ممالک کے سفارتی تعلقات میں مزید تناؤ پیدا ہوگا۔ یہ صورتحال علاقائی فضائی ٹریفک اور مسافروں کے لیے غیر یقینی کی کیفیت پیدا کر رہی ہے۔ اس سے نہ صرف معاشی نقصان ہو رہا ہے بلکہ سفارتی تعلقات بھی مزید پیچیدہ ہو رہے ہیں۔