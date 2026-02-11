کھاجووالا بارڈر پر پاک ڈرون کی دراندازی ناکام، دس کروڑ مالیت کی ہیروئن برآمد
چار پیکٹوں میں بھری تقریباً 2 کلو 25 گرام ہیروئن برآمد ہوئی ہے۔
Published : February 11, 2026 at 10:47 AM IST
سری گنگا نگر: بھارتی سکیورٹی اداروں نے کھاجووالا بین الاقوامی سرحدی علاقے میں پاکستان کی ایک اور مذموم کوشش کو ناکام بنا دیا۔ پاک بھارت سرحد کے قریب صحرائی علاقے میں بی ایس ایف اور کھاجووالا پولیس کی مشترکہ کارروائی کے دوران ڈرون سے گرائی گئی ہیروئن کی ایک بڑی کھیپ برآمد کی گئی۔ کارروائی کے دوران قائم مقام اسٹیشن ہاؤس آفیسر ہرپال سنگھ اپنی ٹیم کے ساتھ جائے وقوعہ پر موجود تھے۔
تقریباً 2 کلو 25 گرام ہیروئن برآمد
قائم مقام اسٹیشن ہاؤس آفیسر ہرپال سنگھ کے مطابق کھاجووالا تھانے کے علاقے چک 14 بی ڈی کے قریب چک 1 بی ایم کی روہی میں سرچ آپریشن کیا گیا۔ چار پیکٹوں میں بھری تقریباً 2 کلو 25 گرام ہیروئن برآمد کر لی گئی۔ ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کھیپ ڈرون کے ذریعے پاکستان سے ہندوستانی سرحد میں گرائی گئی۔ برآمد کی گئی ہیروئن کی بین الاقوامی مارکیٹ میں مالیت تقریباً 10 کروڑ روپے بتائی جاتی ہے۔
ڈرون کے ذریعے منشیات گرانے کے واقعات
قائم مقام اسٹیشن افسر نے کانسٹیبل اوم پرکاش، کانسٹیبل پریم کمار، کانسٹیبل رام کمار اور بی ایس ایف کے اہلکاروں کے ساتھ مل کر علاقے کی تلاشی لی۔ اس سے قبل بھی سرحدی علاقے میں ڈرون کے ذریعے منشیات گرانے کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ سکیورٹی ایجنسیاں اس معاملے کی مکمل تحقیقات کر رہی ہیں اور سرحد کی نگرانی مزید سخت کر دی گئی ہے۔