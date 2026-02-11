ETV Bharat / bharat

کھاجووالا بارڈر پر پاک ڈرون کی دراندازی ناکام، دس کروڑ مالیت کی ہیروئن برآمد

چار پیکٹوں میں بھری تقریباً 2 کلو 25 گرام ہیروئن برآمد ہوئی ہے۔

pakistan drone infiltration heroin worth rs 10 crore recovered from khajuwala border Urdu News
کھجو والا بارڈر پر ہیروئن برآمد (ETV Bharat Sri Ganganagar)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : February 11, 2026 at 10:47 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

سری گنگا نگر: بھارتی سکیورٹی اداروں نے کھاجووالا بین الاقوامی سرحدی علاقے میں پاکستان کی ایک اور مذموم کوشش کو ناکام بنا دیا۔ پاک بھارت سرحد کے قریب صحرائی علاقے میں بی ایس ایف اور کھاجووالا پولیس کی مشترکہ کارروائی کے دوران ڈرون سے گرائی گئی ہیروئن کی ایک بڑی کھیپ برآمد کی گئی۔ کارروائی کے دوران قائم مقام اسٹیشن ہاؤس آفیسر ہرپال سنگھ اپنی ٹیم کے ساتھ جائے وقوعہ پر موجود تھے۔

تقریباً 2 کلو 25 گرام ہیروئن برآمد

قائم مقام اسٹیشن ہاؤس آفیسر ہرپال سنگھ کے مطابق کھاجووالا تھانے کے علاقے چک 14 بی ڈی کے قریب چک 1 بی ایم کی روہی میں سرچ آپریشن کیا گیا۔ چار پیکٹوں میں بھری تقریباً 2 کلو 25 گرام ہیروئن برآمد کر لی گئی۔ ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کھیپ ڈرون کے ذریعے پاکستان سے ہندوستانی سرحد میں گرائی گئی۔ برآمد کی گئی ہیروئن کی بین الاقوامی مارکیٹ میں مالیت تقریباً 10 کروڑ روپے بتائی جاتی ہے۔

ڈرون کے ذریعے منشیات گرانے کے واقعات

قائم مقام اسٹیشن افسر نے کانسٹیبل اوم پرکاش، کانسٹیبل پریم کمار، کانسٹیبل رام کمار اور بی ایس ایف کے اہلکاروں کے ساتھ مل کر علاقے کی تلاشی لی۔ اس سے قبل بھی سرحدی علاقے میں ڈرون کے ذریعے منشیات گرانے کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ سکیورٹی ایجنسیاں اس معاملے کی مکمل تحقیقات کر رہی ہیں اور سرحد کی نگرانی مزید سخت کر دی گئی ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

سکیورٹی فورسز نے اودھم پور میں ایک اے کے فورٹی سیون میگزین برآمد کیا، پورے علاقے میں پھیلا خوف و ہراس

امریکہ کا ایرانی ڈرون کو مار گرانے کا دعویٰ، ایران پر امریکی جہاز کو ہراساں کرنے کا الزام، کشیدگی میں اضافہ

سی آئی کے کی بڑی کارروائی،، کشمیر بھر میں مِیول اکاؤنٹس کے خلاف کریک ڈاؤن،، 22 مقامات پر چھاپے

پونچھ میں نئے سال کے موقع پر پاکستانی ڈرون کی دراندازی سیکیورٹی فورسز نے مشتبہ بیگ برآمد کیا

سانبہ میں بین الاقوامی سرحد کے قریب 'پاکستانی ڈرون سے گرایا گیا اسلحہ' ضبط

گاندربل میں بڑی کارروائی، 2 ملی ٹینٹ معاونین گرفتار

TAGGED:

HEROIN RECOVERED FROM KHAJUWALA
HEROIN WORTH RS 10 CRORE RECOVERED
PAKISTAN DRONE INFILTRATION
HEROIN ON KHAJUWALA BORDER
HEROIN RECOVERED FROM BORDER

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.