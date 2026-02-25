پاکستانی بمباری کے بعد اب سرحد پر افغانستان کی 'فائرنگ'، اسلام آباد کا سخت ردعمل کا انتباہ
پاکستان نے اتوار کو افغانستان میں سات مقامات پر فضائی بمباری میں 70 دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔
Published : February 25, 2026 at 8:02 AM IST
اسلام آباد: پاکستان نے منگل کے روز افغان طالبان پر سرحد پر "بلا اشتعال فائرنگ" کا الزام لگایا، جب کہ اس طرح کے مزید کسی بھی حملے کا سخت جواب دینے کا سخت انتباہ دیا۔ یہ فائرنگ پاکستان کے اندر حالیہ دہشت گردانہ حملوں کے جواب میں اسلام آباد کی جانب سے افغانستان کے حدود میں مبینہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر فضائی حملے شروع کے چند روز بعد ہوئی ہے۔
بین الاقوامی میڈیا کے وزیر اعظم کے ترجمان مشرف زیدی نے منگل کو ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ "افغان طالبان حکومت نے طورخم اور تیراہ کے ذیلی سیکٹرز میں پاکستان-افغانستان سرحد پر بلا اشتعال فائرنگ شروع کی ہے۔"
انہوں نے کہا کہ پاکستان کی سکیورٹی فورسز نے فائرنگ کا فوری اور مؤثر جواب دیا۔ اور طالبان کی جارحیت کو خاموش کر دیا۔" انہوں نے خبردار کیا کہ "مزید اشتعال انگیزی کا فوری اور سخت جواب دیا جائے گا۔" انہوں نے مزید کہا کہ "پاکستان اپنے شہریوں کی حفاظت اور اپنی علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے اقدامات جاری رکھے گا۔"
اس سے قبل افغان طالبان نے فضائی حملوں کا جواب دینے کے عزم کا اظہار کیا تھا۔ اتوار کے روز، پاکستان نے ملک میں باغیوں کے حالیہ حملوں کے جواب میں افغانستان میں کم از کم عسکریت پسندوں کے سات ٹھکانوں کو نشانہ بنانے والے فضائی حملوں میں 70 دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔
پاکستان کے وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چوہدری نے جیو نیوز کو بتایا کہ "افغانستان طویل عرصے سے دہشت گردی ایکسپورٹ کر رہا ہے۔ پاکستان اپنے شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے تمام اقدامات کر رہا ہے۔"
کابل کی جانب سے دہشت گردوں کو پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے اپنی سرزمین استعمال کرنے سے روکنے میں مبینہ ناکامی کی وجہ سے پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان تعلقات خراب ہوئے ہیں۔
گذشتہ سال اکتوبر میں دونوں فریق کے بیچ مختصر عرصے کے لیے مسلح تصادم بھی ہوا، جس میں پاکستانی فوج کے مطابق، 23 پاکستانی فوجی اور 200 سے زائد افغان طالبان فوجی مارے گئے تھے۔
