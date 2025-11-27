آپریشن سندور کے بعد پاکستان کی جانب سے اسلحے کی خریداری تشویش کا باعث، چین بدستور بنا ہوا ہے چیلنج: بحریہ افسر
Published : November 27, 2025 at 10:05 AM IST
ممبئی: مئی میں آپریشن سندور کے بعد پاکستان کی جانب سے دنیا بھر میں ہتھیاروں اور گولہ بارود کی خریداری تشویش کا باعث ہے، جب کہ چین بھی اپنی بڑھتی جارحیت کی وجہ سے ایک مستقل چیلنج بنا ہوا ہے، یہ بات ہندوستانی بحریہ کے ایک اعلیٰ افسر نے بدھ کے روز کہی۔
وائس ایڈمرل کے سوامی ناتھن نے ممبئی میں کہا کہ چینی بحریہ پہلے ہی دنیا کی سب سے بڑی بحریہ بن چکی ہے اور پچھلے دس سالوں میں اس نے اپنے بیڑے میں اضافہ کیا ہے، جس نے ایسے وقت میں ہندوستانی بحریہ کے حجم کو پیچھے چھوڑ دیا ہے جب یہ کبھی اتنا بڑا نہیں تھا۔ وہ برہما ریسرچ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام سکیورٹی کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔
چینی بحریہ پہلے ہی دنیا کی سب سے بڑی بحریہ
سوامی ناتھن نے کہا کہ چینی بحریہ کے تیسرے طیارہ بردار بحری بیڑے، فوجیان کی کمیشننگ کے ساتھ ساتھ پانچویں اور چھٹی نسل کے لڑاکا طیاروں کا مظاہرہ، کمیونسٹ ملک کے عالمی تزویراتی (اسٹراٹیجک، Strategic) بیانیے اور اشارے کا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا، "ہمیں تشویش کی بات یہ ہے کہ چین بحر ہند کے علاقے میں 8-5 جہازوں کو برقرار رکھتا ہے۔" افسر نے مزید کہا کہ اس گروپ میں جنگی جہاز، تحقیقی جہاز، سیٹلائٹ سے باخبر رہنے والے جہاز اور ماہی گیری کے دستے شامل ہیں۔
نئی دہلی کے تعلقات میں ایک نیا موڑ
انہوں نے مزید کہا، "چین نہ صرف جنوبی بحیرۂ چین بلکہ بحر ہند کے علاقے میں بھی زیادہ جارحانہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے چین کے لیے ایک مستقل چیلنج رہے گا۔" سوامی ناتھن نے کہا کہ آپریشن سندور، جس میں ہندوستانی فوج نے پاکستان اور پی او کے میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا اور بعد میں پڑوسی ملک میں کئی فضائی اڈوں پر بھی حملہ کیا، ایک اہم موڑ تھا۔ وہ اسلام آباد کے ساتھ نئی دہلی کے تعلقات میں ایک نیا موڑ ثابت ہوا۔ ہندوستانی فوج کی یہ کارروائی اپریل میں پہلگام میں دہشت گردانہ حملے کے جواب میں کی گئی تھی، جس میں 26 افراد ہلاک ہوئے تھے، جن میں زیادہ تر سیاح تھے۔
پاکستان اسلحے خریدی کی دوڑ میں مصروف
وائس ایڈمرل نے زور دیا، "یہ پاکستان کے بارے میں ہمارا نقطۂ نظر اور برصغیر میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس پر پاکستان کے ردعمل سے بہت مختلف ہے۔" انہوں نے مزید کہا، "یقیناً، آپریشن ختم ہونے کے بعد، پاکستان اسلحے خریدی کی دوڑ میں مصروف ہے جیسا کہ پہلے کبھی نہیں ہوا۔ لہٰذا یہ برصغیر میں ایک بار پھر ہم سب کے لیے تشویش کا باعث ہونا چاہیے۔"
سوامی ناتھن نے زور دے کر کہا کہ پاکستان اپنے شہریوں کی معاشی مشکلات کی پرواہ کیے بغیر خود کو مسلح کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا، "پاکستانی فوج پوری دنیا سے اسلحہ اور گولہ بارود خرید رہی ہے اور اسے اس بات کی بالکل پرواہ نہیں کہ اس ملک میں اور کیا ہو رہا ہے۔"
آپریشن سندور نے نئے چیلنجز اور تلخ حقائق کو سامنے لایا
افسر نے کہا کہ آپریشن سندور نے نئے چیلنجز اور تلخ حقائق کو سامنے لایا۔ وائس ایڈمرل نے کہا، "بلاشبہ یہ پاکستان اور چین کی ملی بھگت تھی، جس کے بارے میں ہم ہمیشہ جانتے تھے۔ ہمیں کسی نہ کسی طرح لگا کہ یہ چھپا ہوا ہے، لیکن اس سے کچھ زیادہ، لیکن یہ دن کی روشنی میں بغیر کسی شک کے بہت واضح طور پر سامنے آیا۔
آپریشن سندور میں پاکستان کی کھل کر حمایت
انہوں نے تجویز پیش کی کہ ترکی کا ایک بڑا اسپانسر، سپورٹر اور سپلائیر (پاکستان کو) کے طور پر ابھرنا ایک نئی پیشرفت ہے جس پر گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ سوامی ناتھن نے زور دے کر کہا، "ہمیں ہمیشہ اس پر شبہ تھا اور اس کے بارے میں جانتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ہمارے خیال سے کچھ زیادہ ہی سامنے آیا ہے، ایک طرح سے ایک نئی شروعات تھی۔" چین اور ترکی نے آپریشن سندور میں پاکستان کی کھل کر حمایت کی۔
7-10 مئی کے فوجی تصادم پر مزید روشنی ڈالتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ مشق اس بات کا ایک اور ثبوت ہے کہ کس طرح ہندوستانی فوج نے مل کر کام کیا اور منتخب اہداف پر انتہائی مربوط، منصوبہ بند اور عین مطابق حملے کئے۔
سوامی ناتھن نے زور دے کر کہا کہ ان حملوں کی کامیابی نے خطے میں اس تاثر کو توڑ دیا کہ پاکستان کی جوہری ڈھال، اسپانسرز اور مالی معاونین کی خفیہ اور کھلی حمایت کے ساتھ، بھارت کو روایتی کارروائیوں سے روکے گی۔
ہندوستانی تینوں افواج کے درمیان مکمل ہم آہنگی کا مظاہرہ
انہوں نے کانفرنس کو بتایا کہ چار روزہ آپریشن نے ہندوستانی فوج کی ملٹی ڈومین صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ اس تقریب میں پینل ڈسکشن میں حصہ لیتے ہوئے، ایئر مارشل راکیش سنہا، ڈپٹی چیف آف دی انٹیگریٹڈ ڈیفنس اسٹاف (آپریشنز) نے کہا کہ آپریشن سندور کے ذریعے، ہندوستان نے تینوں افواج- فوج، بحریہ اور فضائیہ کے درمیان مکمل ہم آہنگی کا مظاہرہ کیا۔
سنہا نے کہا کہ جہاں ایئر فورس نے اسٹریٹجک رسائی اور درست ہدف کو نشانہ بنانے میں اہم کردار ادا کیا، وہیں اعلیٰ سطح پر مشترکہ منصوبہ بندی اور عمل درآمد نے پاکستان کو حیران کردیا۔
جوہری بلیک میلنگ برداشت نہیں کی جائے گی
ایئر مارشل نے کہا، "ہندوستان نے (آپریشن سندور کے ذریعے) ایک نئے معمول کا پیغام بھیجا ہے: کہ اگر دشمن کسی ایسی چیز میں ملوث ہوتا ہے جس سے ہندوستان کو پریشانی ہوتی ہے، تو وہ اپنی پسند کے وقت اور جگہ پر بھرپور جواب دے گا اور یہ کہ کسی قسم کی جوہری بلیک میلنگ برداشت نہیں کی جائے گی۔" سنہا نے کہا کہ آپریشن سندور نے تمام ڈومینز کا استعمال کیا اور ملٹی ڈومین آپریشنز کرنے کی صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہندوستانی ڈرون ملک کے مضبوط فضائی وارننگ اور کنٹرول سسٹم کی وجہ سے لڑائی کے دوران مؤثر تھے۔