پاک جاسوسی کیس: نوح کے وکیل رضوان 8 روزہ ریمانڈ پر، حوالہ ڈیلر اجے اروڑہ بھی گرفتار
آئی ایس آئی جاسوسی اور دہشت گردی کی فنڈنگ کیس میں نوح کے وکیل رضوان کو 8 دن کا ریمانڈ دے دیا گیا ہے۔
Published : November 27, 2025 at 2:25 PM IST
نوح: پولیس نے نوح کے گاؤں کھرکھری سے نوجوان وکیل رضوان کو گرفتار کیا ہے جس پر پاکستانی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے لیے جاسوسی اور دہشت گردی کی مالی معاونت کا الزام ہے۔ اسے بدھ کی شام دیر گئے عدالت میں پیش کیا گیا، اور عدالت نے اسے آٹھ دن کے لیے پولیس کی تحویل میں دے دیا۔ ان پر پاکستان سے حوالات کے ذریعے کروڑوں روپے وصول کرنے اور پنجاب میں ملک دشمن سرگرمیوں کو فروغ دینے کا الزام ہے۔
حوالا فنڈ کرنے والا گرفتار: اس معاملے میں پولیس نے ملائیشیا پٹی کے رہنے والے اجے اروڑہ کو بھی پنجاب کے جالندھر کے شاہ کوٹ تھانہ علاقے سے گرفتار کیا ہے۔ اجے اروڑہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک مٹھائی کا ڈیلر تھا جو کہ حوالات بھی چلاتا تھا اور پاکستان سے رضوان کو پیسے پہنچانے کا ذمہ دار تھا۔ نوح پولیس نے بدھ کو رضوان کو گرفتار کیا، جس کے بعد پنجاب پولیس کے ساتھ مشترکہ ٹیم نے جالندھر میں چھاپہ مار کر اجے اروڑا کو گرفتار کیا۔
رضوان کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے کی مشکوک رقوم، لیپ ٹاپ اور فون قبضے میں: پولیس ذرائع کے مطابق پاکستانی ہینڈلرز سے حوالات کے ذریعے رضوان کے پنجاب نیشنل بینک اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے منتقل کیے گئے۔ یہ رقم پنجاب میں دہشت گرد نیٹ ورکس کو مضبوط کرنے، ملک دشمن سرگرمیوں کو فروغ دینے اور مشکوک عناصر کی مالی معاونت کے لیے استعمال کی جا رہی تھی۔ پولیس نے اس کے پاس سے ایک لیپ ٹاپ اور موبائل فون برآمد کر لیا۔ ابتدائی تحقیقات میں پاکستانی نیٹ ورک سے منسلک کئی مشکوک چیٹس، دستاویزات اور رابطوں کا انکشاف ہوا۔ دونوں آلات کو فرانزک جانچ کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔
ملزم کو 2:30 بجے عدالت میں پیش کیا گیا: سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ میڈیا کو کیس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے سے روکنے کے لئے دونوں ملزمین کو خفیہ طور پر تقریباً 2:30 بجے سی جے ایم چھوی گوئل کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ اس کے بارے میں، حکومتی وکیل وجے سہراوت نے کہا، "ڈی ایس پی تواڈو نے 10 دن کے ریمانڈ کی درخواست کی، لیکن عدالت نے 8 دن کا ریمانڈ منظور کیا۔ پولیس نے بتایا کہ تقریباً 3.3-3.4 ملین روپے اجے اروڑہ سے وصولی ابھی باقی ہے۔"
معاملے کی تفتیش جاری ہے، اور پولیس نے ابھی تک کوئی تفصیلات کا اعلان نہیں کیا ہے۔ پولیس نے مزید گرفتاریوں کا امکان ظاہر کیا ہے۔