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حافظ سعید نے رچی تھی پہلگام حملے کی سازش، این آئی اے کی چارج شیٹ میں لشکر چیف کو ملزم بنایا گیا

NIA نے حافظ سعید پر ہندوستان کے خلاف جنگ چھیڑنے اور سرحد پار سے مبینہ طور پر رچی گئی مجرمانہ سازش کےالزامات بھی لگائے ہیں۔

پہلگام دہشت گردانہ حملہ کیس میں این آئی اے نے حافظ سعید کو ملزم بنایا
پہلگام دہشت گردانہ حملہ کیس میں این آئی اے نے حافظ سعید کو ملزم بنایا (IANS/ANI(File))
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 6, 2026 at 3:55 PM IST

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نئی دہلی: قومی تحقیقاتی ایجنسی (این آئی اے) نے پہلگام دہشت گردانہ حملے کے سلسلے میں پیر کو پاکستانی دہشت گرد اور لشکر طیبہ (ایل ای ٹی) کے بانی حافظ سعید کے خلاف ایک ضمنی چارج شیٹ داخل کی ہے۔

ایک سرکاری بیان کے مطابق، جموں کی این آئی اے کی خصوصی عدالت میں داخل کردہ ضمنی چارج شیٹ میں حافظ سعید کا نام ان کی ذاتی حیثیت کے ساتھ ساتھ کالعدم لشکر طیبہ اور اس کی فرنٹ تنظیم، ٹی آر ایف کے سربراہ کے طور پر بھی شامل ہے۔

دہشت گرد حافظ سعید پر بھارتیہ نیاے سنہتا (بی این ایس)، 2023، اور غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ، 1967 کی مختلف دفعات کے تحت الزام عائد کیا گیا ہے۔

سرکاری بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ این آئی اے نے ہندوستان کے خلاف جنگ چھیڑنے اور سرحد پار سے مبینہ طور پر رچی گئی مجرمانہ سازش سے متعلق الزامات بھی عائد کیے ہیں۔

ایک ہزار پانچ سو 97 صفحات کی چارج شیٹ میں توسیع کے طور پر دائر کی گئی، اس ضمنی چارج شیٹ میں پاکستان کی مبینہ سازش، حافظ سعید کے کردار، اور سائنسی تحقیقات اور وسیع زمینی سطح کی تصدیق کے ذریعے این آئی اے کے ذریعے جمع کیے گئے شواہد کی تفصیلات دی گئی ہیں۔

15 دسمبر 2025 کو داخل کی گئی اپنی سابقہ ​​چارج شیٹ میں، این آئی اے نے پاکستانی دہشت گرد ہینڈلر ساجد جٹ، جولائی 2025 میں 'آپریشن مہادیو' کے دوران مارے گئے تین دہشت گردوں اور دو گرفتار ملزمان کا نام لیا تھا۔

این آئی اے نے کالعدم لشکر طیبہ/ٹی آر ایف کو حملے کی سازش، سہولت کاری اور اس کو انجام دینے میں مبینہ کردار کے لیے بھی چارج شیٹ کیا تھا۔

22 اپریل 2025 کو جموں و کشمیر کے پہلگام میں دہشت گردانہ حملے میں پاکستان کے حمایت یافتہ دہشت گردوں نے سیاحوں کو نشانہ بنایا اور مذہب کی بنیاد پر ٹارگٹ کلنگ کی۔ اس حملے میں 25 سیاح اور ایک مقامی باشندہ ہلاک ہو گیا۔

یہ مقدمہ ابتدائی طور پر اننت ناگ ضلع کے پہلگام پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر نمبر 25/2025 کے طور پر درج کیا گیا تھا۔ جموں و کشمیر پولیس کی ابتدائی تحقیقات کے بعد وزارت داخلہ نے جانچ این آئی اے کو سونپ دی۔ این آئی اے نے کہا کہ RC-02/2025/NIA/JMU کے تحت بڑی سازش اور ہندوستانی سرزمین پر دہشت گردی کو اسپانسر کرنے میں پاکستان کے مبینہ کردار کا پردہ فاش کرنے کے لئے تحقیقات جاری ہے۔

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