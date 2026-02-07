بھارت-امریکہ تجارتی معاہدہ بھارتی برآمدات کے لیے 30 ٹریلین ڈالر کی مارکیٹ کھول دے گا: پیوش گوئل
مرکزی وزیر نے کہا کہ بھارت کی زرعی اور دودھ کی مصنوعات کو اس معاہدے کے تحت مکمل تحفظ حاصل ہے۔
Published : February 7, 2026 at 8:55 AM IST
نئی دہلی: مرکزی وزیر تجارت پیوش گوئل نے سنیچر کو امریکہ کے ساتھ ہوئے عبوری معاہدے کے فریم ورک کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اس سے بھارتی برآمد کنندگان کو 30 ٹریلین ڈالر کی مارکیٹ تک رسائی میں سہولت ملے گی۔ اس سے خاص طور پر مائیکرو، اسمال اور میڈیم انٹرپرائزز، کسانوں اور ماہی گیروں کو فائدہ پہنچے گا۔
سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں گوئل نے کہا کہ یہ معاہدہ برآمدات کو نمایاں طور پر فروغ دے گا اور خاص طور پر خواتین اور نوجوانوں کے لیے لاکھوں نئی ملازمتیں پیدا کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ "وزیر اعظم نریندر مودی کی فیصلہ کن قیادت میں بھارت نے امریکہ کے ساتھ ایک عبوری معاہدے کا فریم ورک تیار کیا ہے۔
Under the decisive leadership of PM @NarendraModi ji, India has reached a framework for an Interim Agreement with the US. This will open a $30 trillion market for Indian exporters, especially MSMEs, farmers and fishermen. The increase in exports will create lakhs of new job… pic.twitter.com/xYSjxML6kt— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) February 7, 2026
اس سے بھارتی برآمد کنندگان، خاص طور پر مائیکرو، اسمال اور میڈیم انٹرپرائزز (MSMEs)، کسانوں اور ماہی گیروں کے لیے 30 ٹریلین ڈالر کی مارکیٹ کھل جائے گی۔ برآمدات میں اضافے سے ہماری خواتین اور نوجوانوں کے لیے روزگار کے لاکھوں نئے مواقع پیدا ہوں گے۔
وزیر تجارت نے اس بات پر زور دیا کہ اس فریم ورک کے تحت امریکہ بھارتی اشیاء پر باہمی محصولات کو 18 فیصد تک کم کر دے گا۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی معیشت میں ٹیکسٹائل اور کپڑے، چمڑے اور جوتے، پلاسٹک اور ربڑ کی مصنوعات، نامیاتی کیمیکلز، گھریلو سجاوٹ، دستکاری اور منتخب مشینری جیسے شعبوں میں اہم مواقع پیدا کرے گا۔
مزید برآں، اشیا کی وسیع رینج پر ٹیرف کو کم کر کے صفر کر دیا جائے گا، جن میں عام ادویات، جواہرات اور ہیرے، اور ہوائی جہاز کے پرزے شامل ہیں، جس سے بھارت کی برآمدی مسابقت اور میک ان انڈیا کو مزید فروغ ملے گا۔ مزید برآں، بھارت کو سیکشن 232 کے تحت ہوائی جہاز کے پرزہ جات، آٹو پارٹس پر رعایتی ٹیرف شرح کا فائدہ ہو گا، نیز جنرک فارماسیوٹیکلز پر ہونے والی بات چیت کے نتائج سے فائدہ پہنچے گا، جس سے ان شعبوں میں برآمدات کو نمایاں طور پر فروغ ملے گا۔
زرعی اور دودھ کی مصنوعات کو تحفظ حاصل
مرکزی وزیر نے وضاحت کی کہ اس معاہدے سے حساس زرعی اور دودھ کی مصنوعات جیسے مکئی، گندم، چاول، سویا، پولٹری، دودھ، پنیر، ایندھن ایتھنول، تمباکو، بعض سبزیوں اور گوشت کو مکمل تحفظ حاصل ہوگا۔ اس سے بھارت کے کسانوں اور دیہی معیشت کی حفاظت ہوگی ہے۔
انہوں نے کہا کہ یہ معاہدہ اقتصادی تعاون کو گہرا کرنے اور دونوں ممالک کے کاروباروں اور لوگوں کے لیے پائیدار ترقی کو فروغ دینے کے لیے بھارت اور امریکہ کے مشترکہ عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ مزید برآں، یہ معاہدہ مکئی، گندم، چاول، سویا، پولٹری، دودھ، پنیر، ایندھن ایتھنول، تمباکو، کچھ سبزیاں، گوشت سمیت حساس زرعی اور دودھ کی مصنوعات کو تحفظ فراہم کر کے کسانوں کے مفادات اور دیہی معاش کو محفوظ و برقرار رکھنے کے لیے بھارت کے عزم کو ظاہر کرتا ہے۔
یہ معاہدہ بھارت اور امریکہ کو اقتصادی تعاون کو مزید گہرا کرنے کے لیے مل کر کام کرنے پر توجہ مرکوز رکھنے میں مدد کرے گا، جو ہمارے لوگوں اور کاروبار کے لیے پائیدار ترقی کے لیے ہماری مشترکہ عزم کی عکاسی کرتا ہے۔
امریکہ اور بھارت نے جمعہ کو باہمی طور پر فائدہ مند تجارت کے لیے ایک عبوری معاہدے کے لیے ایک فریم ورک کا اعلان کیا۔ وائٹ ہاؤس اور محکمہ تجارت کی طرف سے جاری کردہ ایک مشترکہ بیان کے مطابق، فروری 2025 میں شروع کیے گئے جامع امریکہ انڈیا دو طرفہ تجارتی معاہدے (BTA) کے لیے بات چیت کو آگے بڑھانے کی طرف یہ ایک اہم قدم ہے۔
بیان میں کہا گیا کہ امریکہ اور بھارت کے درمیان یہ عبوری معاہدہ ہمارے ممالک کی شراکت داری میں ایک تاریخی سنگ میل ثابت ہو گا، جو باہمی مفادات اور ٹھوس نتائج پر مبنی باہمی، متوازن تجارت کے لیے مشترکہ عزم کی عکاسی کرتا ہے۔
