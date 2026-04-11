'موسیقی کی دنیا میں راموجی راؤ کی شراکت الفاظ سے باہر': لیجنڈری گلوکارہ پی سشیلا نے پیش کیا خراج عقیدت

ایک ایوارڈ تقریب میں پی سوشیلا نے راموجی راؤ کی موسیقی سے محبت اور فنکاروں کو فروغ دینے کے ان کے جذبے پر روشنی ڈالی۔

p susheela pays emotional tribute to ramoji rao at vizag awards event Urdu News
راموجی راؤ کا مسحور کن سلیکون مجسمہ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : April 11, 2026 at 3:50 PM IST

وشاکھاپٹنم (آندھرا پردیش): وشاکھاپٹنم میں موسیقی کی ایک شام اس وقت گہری جذباتی اور یادگار بن گئی جب لیجنڈ پلے بیک سنگر پی سوشیلا نے آنجہانی راموجی راؤ گارو کو یاد کیا۔ انہوں نے نم آنکھوں سے ان کے ویژن اور سنگیت کی دنیا میں دیے گئے بے مثال تعاون کو عظیم ترین قرار دیتے ہوئے انہیں جذباتی خراج تحسین پیش کیا۔

یہ موقع 'اے کریٹیو میکرس اِن ایونٹس' (ACME، A Creative Makers in Events) کی طرف سے مدھیلا پلیم کے وشاکھا کلابھارتی آڈیٹوریم میں منعقد ایک شاندار ایوارڈ تقریب کا تھا۔ تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کرتے ہوئے، سشیلا نے اپنے خطاب میں، موسیقی کے تئیں راموجی راؤ کے جذبہ اور فنکاروں کو فروغ دینے کے لیے ان کی لگن کو خاص طور پر اجاگر کیا۔

p susheela pays emotional tribute to ramoji rao at vizag awards event Urdu News
ایوارڈ تقریب میں پی سشیلا اور دیگر (ETV Bharat)

ٹیلی ویژن اور میڈیا کے ذریعے موسیقی کی خدمت

ای ٹی وی نیٹ ورک کے ذریعے فن اور ثقافت کو ہر گھر تک پہنچانے والے راموجی راؤ کو یاد کرتے ہوئے، سشیلا نے کہا: "راموجی راؤ ایک عظیم آدمی تھے۔ انہوں نے ٹیلی ویژن اور میڈیا کے ذریعے موسیقی کی دنیا میں جو کام کیا اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔"

فنکاروں کی زندگی بدل دی

سشیلا نے کہا، "ای ٹی وی پر نشر ہونے والے پروگرام 'سواربھیشیکم' نے ملک کے کئی نامعلوم اور ابھرتے ہوئے گلوکاروں کو ایک نئی زندگی اور ایک بڑا پلیٹ فارم دیا۔ یہ صرف ایک شو نہیں تھا، بلکہ موسیقی کی جستجو کی علامت تھا۔"

p susheela pays emotional tribute to ramoji rao at vizag awards event Urdu News
ایوارڈ تقریب میں پی سشیلا (ETV Bharat)

ETV کے ساتھ اب بھی گہرا تعلق

سشیلا نے کہا کہ وہ آج بھی ای ٹی وی سے گہری جڑی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا، "میں ان (راموجی راؤ) کو آج جہاں بھی ہوں، اپنا احترام پیش کرتی ہوں۔ میں اب بھی ای ٹی وی پر خبریں، موسیقی اور عقیدت کے پروگرام دیکھنا نہیں چھوڑتی۔"

اپنے فن کو خدائی نعمت قرار دینا

اپنے شاندار اور سدا بہار موسیقی کے سفر کو یاد کرتے ہوئے، سشیلا نے کہا کہ ایسے گانے گانا جو اتنے عرصے تک لوگوں کے دلوں کو موہ لیے ہوئے ہیں، ایک الٰہی نعمت ہے۔ وہ جذباتی ہو گئیں اور کہنے لگیں: "میں جب تک زندہ رہوں گی موسیقی اور گانا جاری رکھوں گی۔ میں نے اپنی زندگی میں لاتعداد ایوارڈز حاصل کیے ہیں، لیکن آج دوسرے باصلاحیت لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے نواز کر میں جو خوشی محسوس کر رہی ہوں وہ کسی بھی ایوارڈ سے کئی زیادہ بڑا ہے۔"

p susheela pays emotional tribute to ramoji rao at vizag awards event Urdu News
راموجی راؤ کا سلیکون مجسمہ (ETV Bharat)

دس شخصیات کو نوازا گیا

اس خاص موقع پر، انہوں نے مختلف شعبوں میں نمایاں کام کرنے والی دس مشہور شخصیات کو 'شری پرابھوا نام سمواتسر اُگادی پرسکارم-2026' سے نوازا۔ اعزاز پانے والوں میں ڈاکٹر میگڈا رام لنگاسوامی، وشواناتھ پھنیندرا، گنتی مرلی دھر، گندھم لکشمی سنیتا، ڈاکٹر ڈی جے بھارت، گلزار اقبال، وی پدمجا، لکشمی اور چنڈک کرشناوینی شامل ہیں۔

پورے آڈیٹوریم میں پھیل گیا جادو

ایوارڈز کی تقریب کے بعد، خود پی سشیلا کو ویشیاراجو جیویلرز کے مینیجنگ ڈائریکٹر ویشیاراجو نریش راجو اور ان کے خاندان کے ارکان نے شال سے نوازا۔ اس پروقار شام میں شہر کے کئی ممتاز ثقافتی منتظمین اور ماہرین تعلیم موجود تھے۔

آڈیٹوریم تالیوں کی گرج سے گونج اٹھا

شام کا سب سے جادوئی اور جذباتی لمحہ وہ آیا جب، سب کے اصرار پر، سشیلا نے اپنی لازوال لوری گائی، "لالی لالی۔" ان کی مخملی آواز نے ہال کو پرانی یادوں کی خوشبو سے بھر دیا اور آڈیٹوریم دیر تک تالیوں کی گرج سے گونجتا رہا۔

