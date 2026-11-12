اویسی اور چندر شیکھر آزاد کا سیاسی اتحاد: 2027 کے یوپی اسمبلی انتخابات کے لیے سماجی پریورتن مورچہ کا اعلان
اویسی نے کہا کہ یہ اتحاد پسماندہ اور دلت برادریوں کے ساتھ ساتھ مظلوم اور محروم طبقات کے مسائل پر توجہ مرکوز کرے گا۔
Published : November 12, 2026 at 2:06 PM IST
لکھنؤ: اسدالدین اویسی کی قیادت والی آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین اور چندر شیکھر آزاد کی آزاد سماج پارٹی (کانشی رام) نے جمعرات کو 2027 کے اتر پردیش اسمبلی انتخابات مشترکہ طور پر لڑنے کے لیے ’سماجی پریورتن مورچہ‘ کے قیام کا اعلان کیا۔اس موقع پر اویسی نے یہ بھی اعلان کیا کہ 2027 کے اتر پردیش اسمبلی انتخابات میں چندر شیکھر آزاد اس نئے اتحاد کی جانب سے وزارتِ اعلیٰ کے امیدوار ہوں گے۔
لکھنؤ میں چندر شیکھر آزاد کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اویسی نے کہا کہ ان کی پارٹی اور آزاد کی آزاد سماج پارٹی (کانشی رام) کا یہ اتحاد اتر پردیش میں بی جے پی کو مسلسل تیسری مرتبہ اقتدار میں آنے سے روکنے کی کوشش کرے گا۔ اویسی نے کہا میں پورے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اتر پردیش میں بی جے پی کو تیسری مرتبہ اقتدار میں آنے سے روکنے کے لیے یہ اتحاد ایک مضبوط متبادل ثابت ہوگا۔
اویسی نے کہا کہ یہ اتحاد پسماندہ اور دلت برادریوں کے ساتھ ساتھ مظلوم اور محروم طبقات کے مسائل پر توجہ مرکوز کرے گا، چاہے ان کا تعلق کسی بھی ذات سے ہو۔ انہوں نے الزام لگایا کہ اب تک سیاسی جماعتیں ان طبقات کو محض ووٹ بینک کے طور پر استعمال کرتی رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مورچہ ریاست میں تعلیمی نظام کی بگڑتی صورتِ حال، نوجوانوں میں بے روزگاری اور کسانوں کو درپیش مسائل جیسے اہم موضوعات کو اٹھائے گا۔
اویسی نے کہا، مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے بھائی چندر شیکھر آزاد سماجی پریورتن مورچہ کے قومی صدر اور اتر پردیش میں وزارتِ اعلیٰ کے امیدوار ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں جماعتیں اتحاد کی کامیابی کے لیے مل کر کام کریں گی اور اس اتحاد کی کامیابی دراصل اتر پردیش کے عوام کی کامیابی ہوگی۔ اویسی نے عوام سے 26 نومبر کو ہونے والی عوامی ریلی میں بڑی تعداد میں شرکت کرنے کی اپیل بھی کی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ریلی ریاست میں سماجی تبدیلی کی تحریک کا آغاز ثابت ہوگی۔
بی جے پی اور دیگر سیاسی جماعتوں پر تنقید کرتے ہوئے اویسی نے کہا کہ وہ ماضی کی سیاست کی نمائندگی کرتی ہیں، جبکہ سماجی پریورتن مورچہ مستقبل کی سیاست پر توجہ دے گا۔ انہوں نے کہا، ہم مستقبل کے لیے سیاست کریں گے۔ ہمیں امید ہے کہ اتر پردیش کی عوام بہتر مستقبل کی تعمیر کے لیے چندر شیکھر آزاد کے ساتھ ہاتھ ملائیں گی۔ تاہم اویسی نے واضح کیا کہ ان کا اتحاد وسیع القلب ہے اور اگر سماج وادی پارٹی اور کانگریس سمیت کوئی دوسری جماعت اتر پردیش میں بی جے پی کو دوبارہ اقتدار میں آنے سے روکنے کے لیے ان کے اتحاد کی حمایت میں انتخابات لڑنا چاہتی ہے تو اس کا خیرمقدم کیا جائے گا۔
دوسری جانب چندر شیکھر آزاد نے اس اتحاد کو ’تیسرا محاذ‘ قرار دینے کی اصطلاح کو مسترد کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ یہ معاشرے کے محروم، مظلوم اور پسماندہ طبقات کے لیے ایک مضبوط سیاسی پلیٹ فارم بن سکتا ہے۔ آزاد نے کہا، لوگ اسے تیسرا محاذ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ تیسرا محاذ نہیں بلکہ سماجی پریورتن مورچہ ہے۔ اگر آپ اس کی گہرائی کو سمجھیں گے تو محسوس ہوگا کہ یہ پہلا محاذ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس اتحاد کا مقصد کمزور اور محروم طبقات کو متحد کرنا اور انہیں اپنی انتخابی طاقت کے ذریعے سیاسی اقتدار حاصل کرنے کے قابل بنانا ہے، تاکہ وہ اپنے مسائل حل کرا سکیں۔
ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کا حوالہ دیتے ہوئے آزاد نے کہا کہ سیاسی طاقت عوام کے مسائل حل کرنے کی ’ماسٹر چابی‘ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جن برادریوں کی اپنی سیاسی تنظیم نہیں ہوتی، وہ اپنی آبادی کی تعداد کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، اپنے مفادات کا مؤثر طریقے سے تحفظ نہیں کر پاتیں۔
مزید پڑھیں: سی ایم یوگی کو کیسے پتہ چلا کہ ہندو برادری کے 1 کروڑ 27 لاکھ ووٹروں کے نام حذف کئے گئے ہیں، کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑ ہے، برق
آزاد نے کہا کہ ڈاکٹر امبیڈکر نے بھی اس حقیقت کو سمجھتے ہوئے شیڈولڈ کاسٹس فیڈریشن، انڈین لیبر پارٹی اور ریپبلکن پارٹی آف انڈیا سمیت کئی سیاسی تنظیمیں قائم کی تھیں، کیونکہ انہیں احساس ہوگیا تھا کہ موجودہ سیاسی جماعتیں محروم طبقات کے مفادات کی مناسب نمائندگی نہیں کر پائیں گی۔چندر شیکھر آزاد نے الزام لگایا کہ یکے بعد دیگرے آنے والی حکومتیں محروم طبقات کو سماج کے مرکزی دھارے میں شامل کرنے، غربت ختم کرنے اور ان کے خلاف ہونے والے مظالم کو روکنے کے وعدے پورے کرنے میں ناکام رہی ہیں۔