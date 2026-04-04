گجرات اسمبلی میں منظور یو سی سی بل اور ڈسٹربڈ ایریاز ایکٹ غیر آئینی: اسدالدین اویسی
Published : April 4, 2026 at 8:06 PM IST
احمد آباد: آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین (اے آئی ایم آئی ایم) کے سربراہ اسد الدین اویسی نے آج کہاکہ گجرات اسمبلی کی جانب سے حال ہی میں منظور کیا گیا یکساں سول کوڈ (یو سی سی) بل اور 'ڈسٹربڈ ایریاز ایکٹ' میں ترمیم غیر آئینی ہیں۔ سات گھنٹے سے زیادہ کی طویل بحث کے بعد، گجرات اسمبلی نے گزشتہ ہفتے یو سی سی بل پاس کیا تھا، جس کا مقصد مذہب سے بالاتر ہو کر شادی، طلاق، وراثت اور 'لیو ان ریلیشن شپ' (بغیر شادی کے ساتھ رہنا) کے حوالے سے ایک مشترکہ قانونی فریم ورک نافذ کرنا ہے۔
اس قانون کے تحت زبردستی، دباؤ یا دھوکہ دہی سے کی گئی شادیوں پر سات سال قید کی سزا مقرر کی گئی ہے، جبکہ کثرتِ ازواج (ایک سے زیادہ شادیاں) پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اس میں شادیوں اور لیو ان ریلیشن شپ کی رجسٹریشن کو بھی لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اسمبلی نے 'گجرات پراہیبیشن آف ٹرانسفر آف ایمووبل پراپرٹی اینڈ پروویژن فار پروٹیکشن آف ٹیننٹس فرام ایویکشن فرام پریمسس ان دی ڈسٹربڈ ایریاز ایکٹ 1991' میں ترمیم کا بل بھی منظور کیا ہے۔
اویسی نے دعویٰ کیا کہ "یو سی سی ایک رہنمائی اصول ہے، بنیادی حق نہیں، جس کا ذکر دستور کے آرٹیکل 44 میں ہے۔ دستور ساز اسمبلی کی بحث کے دوران باباصاحب امبیڈکر نے یہ نہیں کہا تھا کہ کوڈ بننے کے بعد ریاست اسے تمام شہریوں پر نافذ کر دے گی۔ یہ کوڈ صرف ان لوگوں پر لاگو ہونا چاہیے جو خود اعلان کریں اور رضاکارانہ طور پر اس کے پابند ہونے پر اتفاق کریں۔" انہوں نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ یہ بل اتراکھنڈ کے بل کا 'کٹ پیسٹ' ہے، جس میں ہندو میرج اینڈ ڈیوورس ایکٹ اور ہندو سکسیشن ایکٹ کو درج فہرست قبائل (ST) کے علاوہ تمام کمیونٹیز پر نافذ کر دیا گیا ہے، اس لیے یہ 'یکساں' بل نہیں ہے۔
اویسی نے سوال اٹھایاکہ "یہ مسلمانوں کے آرٹیکل 25 (مذہبی آزادی) کی خلاف ورزی کر رہا ہے، وہ اس سے براہِ راست متاثرہ فریق ہیں۔ یہ غیر آئینی ہے۔ اگر اب کسی کو طلاق لینی ہو تو انہیں زنا (Adultery) ثابت کرنا ہوگا اور عدالتی تحویل میں رہنا ہوگا۔ یہ سب ہندو مذہب کا حصہ ہے، آپ اسے ہم (مسلمانوں) پر کیوں نافذ کر رہے ہیں؟" انہوں نے لیو ان ریلیشن شپ کے حوالے سے دفعات پر بھی کڑی تنقید کی اور اس پر آر ایس ایس اور بی جے پی سے سوالات کیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ شادی کے تقدس کو پامال کرتا ہے اور اسلام کے خلاف ہے۔
ڈسٹربڈ ایریاز ایکٹ میں ترمیم کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس میں 'متاثرہ شخص' کی تعریف کو وسیع کر دیا گیا ہے جس میں اب صرف خریدار اور فروخت کنندہ ہی نہیں بلکہ اس علاقے کا کوئی بھی رہائشی شامل ہو سکتا ہے۔ اویسی کے مطابق، "اب کوئی تیسرا شخص بھی کسی جائیداد کے سودے پر اعتراض درج کروا سکتا ہے۔ 'متاثرہ افراد' کے اضافے کے ساتھ بی جے پی نے کسی کے بھی ذریعے کمیشن لینے کو قانونی شکل دے دی ہے۔ ہائی کورٹ کے پرانے فیصلوں کی روشنی میں یہ سب غیر آئینی ہے۔"
یہ بھی پڑھیں: مغربی بنگال انتخابات: ٹی ایم سی کیمپ پریشان، اویسی-ہمایوں اتحاد کوئی 'کھیلا' کر سکتا ہے
انہوں نے مزید کہا کہ بی جے پی دعویٰ کرتی ہے کہ گجرات ایک پرامن ریاست ہے، اگر ایسا ہے تو اس ترمیم کی ضرورت ہی کیوں پڑی؟ اویسی نے یہ بھی اعلان کیا کہ ان کی پارٹی گجرات میں 6 میونسپل کارپوریشنز، 29 تعلقہ پنچایتوں اور 28 ضلع پنچایتوں کے انتخابات میں 539 امیدوار میدان میں اتارے گی۔