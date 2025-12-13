آسام میں 88.45 فیصد ووٹروں کی تصدیق مکمل، ای سی آئی کی عوام سے تعاون کی اپیل
آسام میں ووٹر لسٹ کی خصوصی نظر ثانی 22 نومبر کو شروع ہوئی اور 20 دسمبر تک جاری رہے گی۔
Published : December 13, 2025 at 8:44 PM IST
نئی دہلی: آسام میں ووٹر لسٹ کی جاری خصوصی نظرثانی میں اب تک 88 فیصد سے زیادہ رائے دہندگان کا احاطہ کیا جا چکا ہے۔ ریاست میں ووٹر لسٹ کی خصوصی نظر ثانی کا کام 22 نومبر کو شروع ہوا تھا۔ اس کے تحت بوتھ لیول آفیسرز (BLOs) فی الحال ریاست بھر میں گھر گھر جا کر ووٹروں کی تصدیق میں مصروف ہیں۔ تصدیق کا یہ عمل 20 دسمبر تک جاری رہے گا۔
آسام میں اگلے سال کے شروع میں اسمبلی انتخابات ہونے والے ہیں۔ انتخابات سے پہلے الیکشن کمیشن آف انڈیا (ای سی آئی) ریاست میں ووٹر لسٹ کی خصوصی نظر ثانی مہم (ایس آر) چلا رہا ہے۔
آسام کے چیف الیکٹورل آفیسر (سی ای او) کے دفتر کے مطابق، ووٹر لسٹ کی خصوصی نظر ثانی کا کام پوری ریاست میں زور و شور سے جاری ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ "ریاست بھر میں گھر گھر جا کر تصدیق کا کام جاری ہے۔ بی ایل اوز ووٹروں کی تفصیلات کو اپ ڈیٹ اور تصدیق کرنے کے لیے گھر گھر جا رہے ہیں۔"
الیکشن کمیشن کے مطابق، 11 دسمبر تک ریاست میں کل 88.45 فیصد ووٹروں کا احاطہ کیا جا چکا ہے۔
آسام میں ووٹروں کی کل تعداد 25.2 ملین سے زیادہ ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق گھر گھر تصدیق کے دوران اب تک مجموعی طور پر پانچ لاکھ 33 ہزار 213 گھروں تک رسائی ہو چکی ہے۔ کمیشن نے کہا کہ خصوصی نظرثانی کا بنیادی مقصد ووٹر لسٹ میں ہر اہل شہری کو شامل کرنا اور تمام نااہل ناموں کو ہٹاتے ہوئے ایک تازہ ترین ووٹر لسٹ تیار کرنا ہے۔
الیکشن کمیشن نے ووٹروں سے اپیل کی ہے کہ وہ درست اور غلطی سے پاک ووٹر لسٹ کی تیاری میں اپنا تعاون جاری رکھیں۔
کمیشن کے ذرائع نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ آسام میں خصوصی نظرثانی کا عمل آسانی سے جاری ہے اور اس عمل میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی ہے۔
رائے دہندگان کو فراہم کی جانے والی خدمات کو بہتر بنانے اور جاری خصوصی نظرثانی کے دوران ان کے کسی بھی خدشے کو دور کرنے کی کوشش میں الیکشن کمیشن نے ریاستوں میں اس عمل میں شامل بی ایل اوز کی تفصیلات شیئر کی ہیں۔ کمیشن نے آسام کے 126 اسمبلی حلقوں کے لیے تمام BLOs کے بارے میں عوام کو معلومات فراہم کی ہیں۔ کمیشن نے عوام کی سہولت کے لیے پچھلی ووٹر لسٹ بھی جاری کر دی ہے۔
خصوصی نظرثانی پر وزیر اعلیٰ سرما کا بیان
آسام کے وزیر اعلیٰ ہمانتا بسوا سرما نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ریاست میں خصوصی نظرثانی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا کہ اس سے تمام اہل شہریوں کے لیے ایک صاف، تازہ ترین اور درست ووٹر لسٹ کو یقینی بنانے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ آسام شفاف اور بروقت طریقے سے نظرثانی کو مکمل کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کے ساتھ مکمل تعاون کرے گا۔
ڈرافٹ ووٹر لسٹ 27 دسمبر کو شائع کی جائے گی
آسام میں ڈرافٹ ووٹر لسٹ 27 دسمبر کو شائع ہونے والی ہے۔ دعوے اور اعتراضات داخل کرنے کی آخری تاریخ 27 دسمبر سے شروع ہوگی اور 22 جنوری تک جاری رہے گی۔ دعووں کو دو فروری تک حل کرنا ضروری ہے۔ ووٹر لسٹ کی حتمی اشاعت 10 فروری کو مقرر ہے۔
