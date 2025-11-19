ایس آئی آر کے دوسرے مرحلے میں 50 کروڑ سے زیادہ ووٹروں کو گنتی کے فارم دیے گئے، الیکشن کمیشن
قابل ذکر ہے کہ 1951 سے 2004 تک، الیکشن کمیشن آف انڈیا نے ملک بھر میں تقریباً نو بار ایس آئی آر کا انعقاد کیا۔
Published : November 19, 2025 at 8:51 PM IST
نئی دہلی: 12 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں الیکشن کمیشن آف انڈیا (ای سی آئی) کے ذریعہ کرائے جانے والے اسپیشل انٹینسیو ریویژن (ایس آئی آر) کے تحت اب تک 500 ملین سے زیادہ ووٹروں کو گنتی کے فارم تقسیم کیے جا چکے ہیں۔جن ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں ایس آئی آر کا انعقاد کیا جا رہا ہے ان میں انڈمان اور نکوبار، چھتیس گڑھ، گوا، گجرات، راجستھان، مدھیہ پردیش، اتر پردیش اور لکشدیپ، مغربی بنگال، تمل ناڈو، کیرالہ اور پڈوچیری شامل ہیں۔
ایس آئی آر کا دوسرا مرحلہ باضابطہ طور پر ان ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں 4 نومبر کو گنتی کے فارموں کی تقسیم کے ساتھ شروع ہوا۔ تب سے، بی ایل او گھر گھر جا کر گنتی کے فارم تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ سلسلہ 4 دسمبر تک جاری رہے گا۔
ای سی آئی نے بدھ کو کہا، "12 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں 50.35 کروڑ ووٹروں نے ایس آئی آر فیز 2 کی گنتی کے فارم حاصل کیے ہیں۔ 80 ملین سے زیادہ فارموں کو ڈیجیٹل کیا گیا ہے۔"
ایس آئی آر کے دوسرے مرحلے کے لیے الیکشن کمیشن کے یومیہ بلیٹن کے مطابق، بدھ کی سہ پہر تین بجے تک ان نو ریاستوں اور تین مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے ووٹروں کو بی ایل او کے ذریعے کل 50,35,88,544 گنتی کے فارم تقسیم کیے گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے 50,97,44,423 ووٹروں میں سے 98.79 فیصد نے اپنے گنتی کے فارم حاصل کر لیے ہیں۔
الیکشن کمیشن کے مطابق گوا اور لکشدیپ ایسی ریاستیں اور مرکز کے زیر انتظام علاقے ہیں جہاں 100 فیصد ووٹروں نے اپنے گنتی کے فارم حاصل کیے ہیں۔ اب تک مغربی بنگال میں 99.70 فیصد، اتر پردیش میں 99.48 فیصد، تمل ناڈو میں 95.16 فیصد، کیرالہ میں 96.83 فیصد، اور مدھیہ پردیش میں 99.76 فیصد ووٹروں نے گنتی کے فارم حاصل کیے ہیں۔
الیکشن کمیشن آف انڈیا نے تمام تسلیم شدہ سیاسی جماعتوں سے بھی زور دیا ہے کہ وہ جاری ایس آئی آر مشق میں حصہ لینے کے لیے اضافی بوتھ لیول ایجنٹس (بی ایل اے) کا تقرر کریں۔
الیکشن کمیشن کے مطابق، ایس آئی آر کا بنیادی مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ ہر اہل ووٹر کو انتخابی فہرستوں میں شامل کیا جائے اور نا اہل ووٹرز کو نکال دیا جائے۔ ووٹر لسٹ کا مسودہ 9 دسمبر کو شائع کیا جائے گا۔ دعوے اور اعتراضات 9 دسمبر سے 8 جنوری 2026 تک دائر کیے جاسکتے ہیں۔ حتمی ووٹر لسٹ 7 فروری 2026 کو شائع کی جائے گی۔
قابل ذکر ہے کہ 1951 سے 2004 تک، الیکشن کمیشن آف انڈیا نے ملک بھر میں تقریباً نو بار ایس آئی آر کا انعقاد کیا۔ سب سے حالیہ نظر ثانی 2002 اور 2004 کے درمیان ہوئی تھی۔ ایس آئی آر کا پہلا مرحلہ بہار میں اسمبلی انتخابات سے پہلے منعقد کیا گیا تھا۔