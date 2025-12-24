اجمیر میں خواجہ غریب نوازؒ کا 814واں عرس مبارک کا آغاز، ملک بھر سے 30 ہزار سے زائد زائرین کی آمد

اجمیر میں خواجہ غریب نوازؒ کا 814واں عرس مبارک کا آغاز، ملک بھر سے 30 ہزار سے زائد زائرین کی آمد
غریب نواز ؒ کے عرس کے موقع پر ملک بھر سے زائرین اجمیر شریف پہنچ رہے ہیں۔ ان کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔
Published : December 24, 2025 at 8:26 PM IST
اجمیر: اجمیر شریف میں عظیم صوفی بزرگ حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتیؒ کے 814ویں عرس مبارک کا آغاز ہو چکا ہے اور زائرین کی بڑی تعداد ملک کے مختلف حصوں سے درگاہ شریف کا رخ کر رہی ہے۔ اجمیر شہر میں اس وقت 30 ہزار سے زائد زائرین قیام پذیر ہیں۔
150 بیگھہ سے زائد رقبہ پر پھیلے علاقہ کو عارضی شہر کی شکل دے دی گئی ہے، جہاں زائرین بڑی تعداد میں قیام پذیر ہیں۔ یہاں 24 گھنٹے سرگرمیاں جاری رہتی ہیں۔ درگاہ کمیٹی کے اسسٹنٹ ناظم عادل کے مطابق ضلعی انتظامیہ، درگاہ کمیٹی اور مختلف محکمے اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ زائرین کو رہائش، خوراک، پانی، بجلی، صفائی اور طبی سہولتوں میں کسی قسم کی دشواری نہ ہو۔
انتظامات کی جھلکیاں:
60x120 فٹ کے 17 واٹر پروف ڈومز تعمیر کیے گئے ہیں۔
سردی سے بچاؤ کے خصوصی انتظامات۔
بیسل پور پائپ لائن کے ذریعے پینے کے پانی کی فراہمی۔
ویج اور نان ویج کھانے کی سہولت۔
موبائل چارجنگ اسٹیشن، جہاں روزانہ 7 ہزار سے زائد موبائل چارج ہو رہے ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: اجمیر شریف درگاہ عرس کے موقع پر پی ایم مودی کی جانب سے پیش کی گئی چادر، کرن رجیجو نے وزیر اعظم کا پیغام پڑھ کر سنایا
پارکنگ میں فاسٹ ٹیگ اور اے آئی ٹیکنالوجی کا استعمال: اس سال پہلی بار پارکنگ نظام میں فاسٹ ٹیگ اور اے آئی ٹیکنالوجی استعمال کی جا رہی ہے، جس سے گاڑیوں کی آمد و رفت کا ریئل ٹائم ڈیٹا حاصل کیا جا رہا ہے اور سیکیورٹی پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے۔ اتر پردیش، بہار، مغربی بنگال اور جموں و کشمیر سے بڑی تعداد میں زائرین پہنچے ہیں۔ زائرین کا کہنا ہے کہ خواجہ غریب نوازؒ کی درگاہ پر حاضری سے دل کو سکون اور زندگی میں برکت حاصل ہوتی ہے۔