بنگلہ دیشی دراندازوں کی شناخت کا معاملہ: بھارت نے 2680 سے زائد کیس بنگلہ دیش کے حوالے کر دیے
رندھیر جیسوال نے کہا کہ بھارت میں موجود تمام غیر قانونی غیر ملکی شہریوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔
Published : May 30, 2026 at 9:26 AM IST
نئی دہلی: وزارت خارجہ (ایم ای اے) نے کہا ہے کہ بھارت میں مقیم مشتبہ غیر قانونی بنگلہ دیشی شہریوں کی شہریت کی تصدیق کے لیے 2680 سے زائد کیس بنگلہ دیشی حکومت کو بھیجے جا چکے ہیں، تاہم کئی معاملات میں جواب پانچ برس سے زائد عرصے سے زیر التوا ہے۔
وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے میڈیا بریفنگ کے دوران کہا کہ بھارت میں موجود تمام غیر قانونی غیر ملکی شہریوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت نے مشتبہ بنگلہ دیشی شہریوں کی بڑی تعداد کے نام اور تفصیلات ڈھاکہ کے حوالے کی ہیں تاکہ ان کی شہریت کی تصدیق کی جا سکے۔
رندھیر جیسوال کے مطابق جب بنگلہ دیشی حکام ان افراد کی شہریت کی تصدیق کر دیں گے تو بھارت انہیں باقاعدہ طور پر واپس بھیجنے یا ڈی پورٹ کرنے کی کارروائی شروع کر سکے گا۔
انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کئی کیس ایسے ہیں جن کی تصدیق گزشتہ پانچ سال یا اس سے بھی زیادہ عرصے سے زیر التوا ہے، جس کی وجہ سے قانونی کارروائی میں تاخیر ہو رہی ہے۔ بھارت نے بنگلہ دیش سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جلد از جلد ان درخواستوں پر جواب دے تاکہ دونوں ممالک کے درمیان موجود دوطرفہ انتظامات کے تحت متعلقہ افراد کو واپس بھیجا جا سکے۔
وزارت خارجہ کے بیان کو بھارت میں غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف جاری مہم کے تناظر میں اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ شہریت کی تصدیق مکمل ہونے کے بعد قانون کے مطابق مزید اقدامات کیے جائیں گے۔