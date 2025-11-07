ETV Bharat / bharat

دہلی ہوائی اڈے پر اے ٹی سی سسٹم میں خرابی، سو سے زیادہ پروازوں میں تاخیر، مسافرین پریشان

ہوائی اڈے کی طرف سے مسافروں کے لیے جاری کردہ ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ پروازیں تقریباً ایک گھنٹہ تاخیر کا شکار ہورہی ہیں۔

over 100 flights delayed at delhi airport due to technical glitch in atc system Urdu News
دہلی ایئرپورٹ پر 100 سے زیادہ پروازیں تاخیر کا شکار ہوئیں (FILE PHOTO, PTI)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 7, 2025 at 11:08 AM IST

نئی دہلی: دہلی کے آئی جی آئی ایئرپورٹ پر اے ٹی سی ایئر ٹریفک سسٹم میں تکنیکی خرابی کی وجہ سے پرواز میں تاخیر ہو رہی ہے۔ تقریباً 100 پروازیں تاخیر کا شکار ہوئیں۔ جمعرات کی صبح مسافروں کو جاری کردہ ایک ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ حکام مسائل کو حل کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ قومی دارالحکومت کے اندرا گاندھی بین الاقوامی ہوائی اڈے (IGIA)، ملک کا سب سے مصروف ہوائی اڈہ، روزانہ 1,500 سے زیادہ پروازیں ہینڈل کرتا ہے۔

ایئرپورٹ اتھارٹی آف انڈیا (AAI) نے ٹویٹ کیا، "آٹومیٹک میسج سوئچنگ سسٹم (AMSS) میں تکنیکی مسئلے کی وجہ سے دہلی ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن میں تاخیر ہو رہی ہے، جو ایئر ٹریفک کنٹرول ڈیٹا کو سپورٹ کرتا ہے۔ کنٹرولرز فلائٹ پلانز کو دستی طور پر پروسیس کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے کچھ تاخیر ہو رہی ہے۔ تکنیکی ٹیمیں جلد از جلد کام کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں..."

آٹومیٹک میسج سوئچنگ سسٹم کے ساتھ مسائل

رپورٹس کے مطابق تکنیکی خرابی کی وجہ سے ایئر ٹریفک کنٹرولرز جمعرات کی شام سے فلائٹ پلان خود بخود وصول کرنے سے قاصر ہیں۔ ایک ذریعہ نے بتایا کہ آٹومیٹک میسج سوئچنگ سسٹم (AMSS) کے ساتھ کچھ مسائل ہیں، جو آٹو ٹریک سسٹم (AMS) کو معلومات فراہم کرتا ہے، جو فلائٹ پلان فراہم کرتا ہے۔

یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ سسٹم میں جاری مسائل کی وجہ سے ایئر ٹریفک کنٹرولرز دستیاب ڈیٹا کے ساتھ فلائٹ پلان دستی طور پر تیار کر رہے ہیں جو کہ ایک وقت طلب عمل ہے اور اس کے نتیجے میں کئی پروازیں تاخیر کا شکار ہو رہی ہیں۔

فلائٹ ٹریکنگ ویب سائٹ پر دستیاب معلومات

انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ مسائل ہوائی اڈے پر ہوائی ٹریفک کی بھیڑ کا باعث بن رہے ہیں اور حکام ان کو حل کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ جمعہ کی صبح ایئرپورٹ پر 100 سے زائد پروازیں تاخیر کا شکار ہوئیں۔ فلائٹ ٹریکنگ ویب سائٹ Flightradar24.com پر دستیاب معلومات سے پتہ چلتا ہے کہ دہلی ہوائی اڈے پر روانگی تقریباً 50 منٹ کی تاخیر سے ہوئی۔

ہم آپ کے صبر کی تعریف کرتے ہیں: ایئر انڈیا

ایئر انڈیا (AIR INDIA) نے X پر کہا، "دہلی میں اے ٹی سی سسٹم کے ساتھ ایک تکنیکی مسئلہ تمام ایئر لائنز کے لیے فلائٹ آپریشنز کو متاثر کر رہا ہے، جس کی وجہ سے ہوائی اڈے اور ہوائی جہاز میں تاخیر اور طویل انتظار ہو رہا ہے۔ ہمیں اس غیر متوقع رکاوٹ کی وجہ سے ہونے والی تکلیف پر افسوس ہے، جو ہمارے قابو سے باہر ہے اور ہم آپ کے صبر کی تعریف کرتے ہیں۔ ہمارا کیبن عملہ اور ہوائی اڈے کے عملے کو فوری طور پر مسافروں کی سہولت فراہم کرنے میں مدد فراہم کر رہے ہیں۔"

ہمارا عملہ اور گراؤنڈ ٹیمیں کیا آپ کی مدد کر رہی ہیں؟: انڈیگو

انڈیگو (INDIGO) نے X پر مسافروں کے لیے ایک ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے کہا، "دہلی ہوائی اڈے پر ایئر ٹریفک کنٹرول (ATC) سسٹم کے ساتھ ایک تکنیکی مسئلہ پرواز میں تاخیر کا سبب بن رہا ہے۔" اس کے نتیجے میں دہلی اور کئی شمالی علاقوں کے لیے فلائٹ آپریشن متاثر ہو رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ طویل انتظار کے اوقات، زمین یعنی ایئر پورٹ پر اور ہوائی جہاز دونوں میں، تکلیف کا باعث بن سکتے ہیں اور ہم آپ کے صبر کی تہہ دل سے تعریف کرتے ہیں۔

براہ کرم یقین دہانی کرائیں کہ ہمارا عملہ اور گراؤنڈ ٹیمیں فعال طور پر آپ کی مدد کر رہی ہیں اور آپ کے انتظار کو ہر ممکن حد تک ہموار بنانے کی پوری کوشش کر رہی ہیں۔ آپ کی پرواز کے بارے میں تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لیے، ہم آپ کو ہماری ویب سائٹ چیک کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔

