بہار انتخابات سے قبل خواتین کو 10 ہزار روپئے دینے پر شرد پوار کے سنگین سوالات
پوار نے سوال کیا کہ ’ووٹنگ سے قبل وزیراعظم کی جانب سے 75 لاکھ خواتین کو 10،000 روپے دینے سے انتخابی نتائج متاثر ہوئے ہیں؟
Published : November 15, 2025 at 9:15 PM IST
بارامتی (پونے): بہار اسمبلی انتخاب 2025 کے نتائج آنے کے ایک روز بعد، نیشنلسٹ کانگریس پارٹی (شرد چندر پوار) کے سربراہ شرد پوار نے انتخابی عمل کی شفافیت پر سنجیدہ شبہات ظاہر کیے ہیں۔ ہفتے کو پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے خواتین کے بینک کھاتوں میں انتخابات سے قبل بڑی رقم منتقل کرنے پر شدید اعتراض اٹھایا۔ شرد پوار نے کہا کہ ’’بہار کے نتائج سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ خواتین نے بڑی تعداد میں ووٹنگ میں حصہ لیا۔ کیا خواتین کے کھاتوں میں 10,000 روپے کی براہ راست منتقلی نے ووٹنگ پر اثر ڈالا؟ یہ بہت سنجیدہ سوال ہے۔‘‘
وہ 26 ستمبر کو وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے ‘مکھیا منتری مہلا روزگار یوجنا’ کے تحت 75 لاکھ خواتین کو 10,000 روپے منتقل کرنے کے فیصلے کا حوالہ دے رہے تھے۔ الیکشن کمیشن نے بہار اسمبلی انتخابات کی تاریخوں کا اعلان 6 اکتوبر کو کیا، یعنی اس مالی امداد کے نو دن بعد۔ پوار نے الزام لگایا کہ سرکاری خزانے کا استعمال کر کے ووٹرز کو متاثر کرنا بالکل غلط عمل ہے۔ ان کے مطابق، ’’ایسے اقدامات روکنے کے لیے الیکشن کمیشن کو فوری طور پر سخت رہنما اصول بنانے چاہئیں۔‘‘
انہوں نے یہ بھی کہا کہ چونکہ رقم انتخابات کی تاریخوں کے اعلان سے پہلے تقسیم کی گئی، اس لیے کارروائی کے امکانات کم ہیں، لیکن اس کا جواز درست نہیں ہو سکتا۔ پوار کے خدشات کی بازگشت کانگریس کے سینئر رہنما اور سابق وزیراعلیٰ راجستھان اشوک گہلوت نے بھی کی، جنہوں نے انتخابات سے عین قبل نقد امداد کو ’’الیکشن کمیشن کی خاموش تماشائی‘‘ کی روش قرار دیا۔
پوار نے اس موقع پر مہاراشٹر کی صورتحال پر بھی بات کی اور کہا کہ وہاں بھی انتخابات سے پہلے سرکاری سطح پر مالی اسکیموں کے تجربات دیکھے گئے۔ پونے ضلع میں این سی پی کے دونوں گروپوں کی آئندہ بلدیاتی انتخابات میں ممکنہ اتحاد کے سوال پر انہوں نے کہا کہ فیصلہ مقامی صورتحال کو دیکھ کر ضلع سطح پر کیا جائے گا۔ آخر میں، پوار نے شیو سینا کے انتخابی نشان کی واپسی میں تاخیر پر بھی ناراضی ظاہر کی اور کہا کہ یہ فیصلہ بار بار مؤخر کرنا باعثِ تشویش ہے۔