ملائیشیا کے وزیراعظم انور ابراہیم کی وجے کو مبارکباد، “اورو وائرل پروٹچی” کا ذکر بھی کیا
Published : May 12, 2026 at 5:31 PM IST
نئی دہلی: ملائیشیا کے وزیراعظم انور ابراہیم نے تمل ناڈو کے نئے وزیراعلیٰ وجے کو وزارتِ اعلیٰ کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے ان کے مشہور سیاسی نعرے “اورو وائرل پروٹچی” (ایک انگلی کا انقلاب) کا بھی ذکر کیا ہے۔
انور ابراہیم نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے پیغام میں لکھا کہ وہ اپنے دوست وجے کو تمل ناڈو کا وزیراعلیٰ منتخب ہونے پر دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے ہلکے پھلکے انداز میں وجے کے فلمی کیریئر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ “برسوں تک مداحوں نے انہیں فلموں میں بدعنوان سیاست دانوں اور ولنوں کو تین گھنٹوں میں شکست دیتے دیکھا، لیکن اب تمل ناڈو کے عوام نے انہیں اس سے کہیں بڑی ذمہ داری سونپی ہے۔”
ملائیشین وزیراعظم نے امید ظاہر کی کہ مستقبل میں ملائیشیا اور تمل ناڈو کے درمیان تعلقات اور تعاون مزید مضبوط ہوگا۔ اس کے جواب میں وزیراعلیٰ وجے نے انور ابراہیم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس محبت بھرے پیغام پر خود کو اعزاز یافتہ محسوس کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ تمل ناڈو اور ملائیشیا کے درمیان دوستی اور تعاون کو مزید فروغ دینے کے لیے پُرعزم ہیں۔
وجے، جو ٹی وی کے پارٹی کے سربراہ ہیں، نے حال ہی میں چنئی کے جواہر لعل نہرو انڈور اسٹیڈیم میں وزیراعلیٰ کے طور پر حلف لیا۔ تقریب میں نو وزراء نے بھی ان کے ساتھ حلف اٹھایا۔ یہ سیاسی تبدیلی اس لحاظ سے تاریخی قرار دی جا رہی ہے کہ تقریباً چھ دہائیوں بعد پہلی بار تمل ناڈو میں ڈی ایم کے اور انا ڈی ایم کے، کے علاوہ کسی نئی جماعت نے اقتدار حاصل کیا ہے۔
234 رکنی اسمبلی میں ٹی وی کے اتحاد کو 120 ارکان کی حمایت حاصل ہوئی، جس کے بعد وجے نے حکومت تشکیل دی۔ حلف برداری تقریب میں لوک سبھا میں قائدِ حزب اختلاف راہل گاندھی سمیت فلمی شخصیات، سیاسی رہنما اور ہزاروں حامی شریک ہوئے۔