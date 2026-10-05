پانچ اکتوبر 2026 کا زائچہ: ہفتے کے پہلے دن کے بارے میں آپ کی قسمت کیا کہتی ہے؟
پیر کے روز چاند برجِ سرطان سے گزر رہا ہے۔ چاند کسی بھی برج میں دو دن تک قیام کرتا ہے۔
Published : October 5, 2026 at 7:55 AM IST
حمل (Aries) پیر 5 اکتوبر 2026 کو برج سرطان میں چاند آپ کے چوتھے گھر میں ہوگا۔ آپ کو آج احتیاط برتنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ آپ جذباتی طور پر حساس رہ سکتے ہیں اور کوئی بات آپ کو پریشان کر سکتی ہے۔ آپ اپنی والدہ کی صحت کے بارے میں فکر مند ہو سکتے ہیں۔ طلبہ کے لیے یہ دن اوسط نتائج کا حامل ہے۔ جائیداد سے متعلق کام شروع کرنے کے لیے آج کا دن سازگار نہیں ہے۔ دوسروں کے ساتھ بات چیت آپ کی خود اعتمادی یا عزتِ نفس کو مجروح کر سکتی ہے۔ بعض معاملات کے بارے میں ذہنی دباؤ آپ کو اپنے کام پر توجہ مرکوز کرنے سے روک سکتا ہے۔ صحت کی حالت اوسط رہے گی۔
ثور (Taurus) پیر 5 اکتوبر 2026 کو برج سرطان میں چاند آپ کے تیسرے گھر میں ہوگا۔ آپ کی پریشانیاں کم ہوں گی اور جوش و خروش بڑھے گا؛ آپ خوشی محسوس کریں گے۔ آج آپ میں حساسیت اور جذباتیت کی کیفیت زیادہ رہے گی۔ بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات خوشگوار رہیں گے۔ ادب میں آپ کی دلچسپی بڑھے گی اور آپ لذیذ کھانوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اہل خانہ، خاص طور پر والدہ کے ساتھ ہم آہنگی برقرار رہے گی۔ کسی مختصر سفر کا منصوبہ بن سکتا ہے۔ خاندان کے افراد کے ساتھ جھگڑوں سے گریز کریں۔ آپ مالی معاملات پر زیادہ توجہ دیں گے۔
جوزا (Gemini) پیر 5 اکتوبر 2026 کو، برج سرطان میں چاند آپ کے دوسرے گھر میں ہوگا۔ منصوبہ بند کاموں کی تکمیل پر آپ خوشی محسوس کریں گے۔ آپ مالی منصوبہ بندی کرنے اور مشکل کاموں کو بھی آسانی سے مکمل کرنے کے قابل ہوں گے۔ کام کی جگہ یا کاروبار میں ساتھیوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رہیں گے اور آپ کو ان کا تعاون حاصل ہوگا۔ دوستوں اور پیاروں سے ملاقات خوشی کا باعث بنے گی اور خاندان میں خوشگوار ماحول رہے گا۔ تاہم کسی بھی نئے کام کا آغاز کرنے سے پہلے انتظار کریں۔
سرطان (Cancer) پیر 5 اکتوبر 2026 کو، برج سرطان میں چاند آپ کے پہلے گھر میں ہوگا۔ آپ دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ خوشی سے دن گزار سکیں گے۔ ان کی طرف سے تحائف ملنا آپ کے لیے خوشی کا باعث ہوگا۔ سفر اور لذیذ کھانوں کے امکانات ہیں۔ آپ کو اچھی خبر مل سکتی ہے اور مالی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ شریک حیات کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط ہوگا اور آپ جسمانی و ذہنی طور پر تروتازہ اور توانائی سے بھرپور محسوس کریں گے۔ کام کی جگہ پر آپ کے کام کرنے کے انداز کو سراہا جا سکتا ہے۔
اسد (Leo) پیر 5 اکتوبر 2026 کو، برج سرطان (Cancer) میں موجود چاند آپ کے بارہویں گھر میں ہوگا۔ آج قانونی معاملات میں الجھنے سے گریز کرنا آپ کے مفاد میں ہے۔ آپ ذہنی بے چینی اور اضطراب محسوس کر سکتے ہیں، اور آپ کی جسمانی صحت بھی کچھ کمزور رہ سکتی ہے۔ اس کے نتیجے میں، آپ کو کام کی جگہ پر اپنے کام پر توجہ مرکوز کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ گفتگو میں احتیاط نہ برتنے سے دوسروں کے ساتھ اختلافات یا جھگڑے ہو سکتے ہیں۔ آپ کی رومانوی زندگی میں جذبات کا غلبہ رہے گا، اگرچہ غلط فہمیاں دوری یا کشیدگی کا باعث بن سکتی ہیں۔ آج صرف اپنے کام پر توجہ دیں۔ آپ کو کسی قریبی یا عزیز شخص سے ملنے کا موقع بھی مل سکتا ہے۔
سنبلہ (Virgo) پیر 5 اکتوبر 2026 کو، برج سرطان (Cancer) میں موجود چاند آپ کے گیارہویں گھر میں ہوگا۔ آپ مختلف شعبوں میں وقار اور عزت حاصل کریں گے۔ آپ کو خواتین دوستوں سے فائدہ پہنچے گا، اور دوستوں اور بزرگوں کے ساتھ گزارا گیا وقت خوشگوار رہے گا۔ آپ کسی تفریحی مقام پر جانے کا ارادہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو اپنی اولاد اور شریکِ حیات سے خوشی ملے گی اور آپ کی ازدواجی زندگی خوشگوار رہے گی۔ محبت کے معاملات میں کامیابی آپ کے جوش و خروش میں اضافہ کرے گی۔ آپ کو اپنی اولاد کے بارے میں اچھی خبر ملے گی اور پیاروں سے ملنے کا موقع بھی میسر آئے گا۔ کاروبار میں مالی فوائد کا امکان ہے۔
میزان (Libra) پیر 5 اکتوبر 2026 کو، برج سرطان میں چاند آپ کے دسویں گھر میں موجود ہوگا۔ گھر اور کام کی جگہ پر خوشگوار ماحول کی وجہ سے آپ خوش رہیں گے۔ آپ کی صحت اچھی رہے گی۔ ملازمت پیشہ افراد کو اعلیٰ عہدہ مل سکتا ہے اور اعلیٰ حکام آپ کے کام کی تعریف کریں گے۔ کاروباری افراد بھی اپنے کاروبار کو وسعت دینے کے لیے خصوصی کوششیں کریں گے۔ آپ کے خاندان میں خوشگوار ماحول رہے گا۔ آپ کو اپنی والدہ سے فائدہ پہنچ سکتا ہے اور سرکاری امور میں کامیابی مل سکتی ہے۔ آپ کی محبت کی زندگی میں مثبت رجحان رہے گا۔
عقرب (Scorpio) پیر 5 اکتوبر 2026 کو، برج سرطان میں چاند آپ کے نویں گھر میں موجود ہوگا۔ جسمانی سستی کی وجہ سے آج آپ میں جوش و خروش کی کمی ہو سکتی ہے، جس کا اثر آپ کے کام پر پڑ سکتا ہے۔ آپ کے لیے چیلنجز بڑھ سکتے ہیں اور اعلیٰ حکام کا رویہ آپ کے حق میں نہ ہونے کا امکان ہے۔ کاروباری افراد کے لیے یہ دن اوسط درجے کا رہے گا، اگرچہ حریفوں کے حوالے سے تشویش ہو سکتی ہے۔ بچوں کے ساتھ آپ کے اختلافات ہو سکتے ہیں۔ آج کا دن اہم فیصلے کرنے کے لیے مناسب نہیں ہے اور آپ کی محبت کی زندگی پر منفی اثرات غالب آ سکتے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ دن صبر و تحمل کے ساتھ گزارا جائے۔
قوس (Sagittarius) پیر 5 اکتوبر 2026 کو، برج سرطان میں چاند آپ کے آٹھویں گھر میں موجود ہوگا۔ ناخوشگوار واقعات، بیماری یا مزاج میں اتار چڑھاؤ کی وجہ سے آپ ذہنی پریشانی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اپنے غصے پر قابو رکھیں اور کام کی جگہ پر کسی کے ساتھ بحث و تکرار سے گریز کریں۔ کوئی نیا تعلق آپ کے لیے مشکلات میں اضافے کا باعث بن سکتا ہے۔ رومانوی معاملات میں جلد بازی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ غیر ضروری معاملات پر اخراجات کر سکتے ہیں اور کسی کے ساتھ تنازعے میں بھی پڑ سکتے ہیں۔
جدی (Capricorn) پیر 5 اکتوبر 2026 کو برج سرطان (Cancer) میں موجود چاند آپ کے ساتویں گھر میں ہوگا۔ آپ سماجی میل جول اور تفریح میں وقت گزاریں گے۔ مزیدار کھانے اور سفر سے آپ کو خوشی ملے گی۔ مالی فوائد کا امکان ہے اور آپ کاروبار میں ترقی کریں گے؛ شراکت داری بھی منافع بخش ثابت ہوگی۔ مختلف ذرائع سے آمدنی ہوگی اور آپ کی سماجی ساکھ میں اضافہ ہوگا۔ آپ اپنی کوششوں میں کامیاب ہوں گے۔ آپ کی صحت اچھی رہے گی، تاہم آپ کو باہر کا کھانا کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔
دلو (Aquarius) پیر 5 اکتوبر 2026 کو، برج سرطان میں موجود چاند آپ کے چھٹے گھر میں ہوگا۔ آج کا دن کام میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے بہترین ہے؛ آپ کی کوششوں کو سراہا جائے گا اور اعلیٰ حکام آپ کی تعریف کریں گے۔ خاندان میں ہم آہنگی اور سکون رہے گا، اور آپ جسمانی اور ذہنی طور پر تروتازہ محسوس کریں گے۔ کام کی جگہ پر آپ کو ساتھیوں کا تعاون ملتا رہے گا۔ ننھیال والوں کی طرف سے خوشخبری ملے گی۔ اخراجات بڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی صحت میں بہتری آئے گی، اور اپنے محبوب کے ساتھ آپ کے تعلقات بہترین رہیں گے۔
حوت (Pisces) پیر 5 اکتوبر 2026 کو، برج سرطان میں موجود چاند آپ کے پانچویں گھر میں ہوگا۔ آپ کی تخلیقی صلاحیتوں میں اضافے سے فن اور ادب میں دلچسپی پیدا ہوگی۔ آپ جذباتی کیفیت میں رہیں گے اور پیاروں کے ساتھ تعلقات مضبوط ہوں گے۔ آپ خوشگوار موڈ میں ہوں گے۔ آپ کی صحت معمول کے مطابق رہے گی اور آپ کام کی جگہ پر مثبت رویہ برقرار رکھیں گے۔ آپ نئے منصوبے شروع کر سکتے ہیں اور تعلیم میں اچھے نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اپنے ذہن اور گفتگو پر قابو رکھیں۔ محبوب سے ملاقات آپ کے جوش و خروش میں اضافہ کرے گی۔