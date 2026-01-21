اڑیسہ ہائی کورٹ نے عصمت دری متاثرہ کے اسقاط حمل اور دو ہفتوں کے اندر ڈی این اے ٹیسٹ کا حکم دیا
Published : January 21, 2026 at 10:48 PM IST
کٹک: اڑیسہ ہائی کورٹ نے عصمت دری کا شکار ایک لڑکی کی عرضی پر سماعت کے بعد ایک اہم فیصلہ سنایا ہے۔ متاثرہ کی ذہنی اور جسمانی صحت کو مدنظر رکھتے ہوئے عدالت نے اسے اسقاط حمل اور جنین کا ڈی این اے ٹیسٹ کرانے کی اجازت دے دی۔ عصمت دری کی متاثرہ نے 12 جنوری 2026 کو ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی۔
متاثرہ کی درخواست میں کہا گیا کہ اس کا حمل ناپسندیدہ تھا اور اس کا تعلق عصمت دری کیس سے ہے۔ اس لیے اسقاط حمل کی اجازت ہونی چاہیے۔ اس سے پہلے، اس نے رورکیلا ویمنس پولس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی تھی، جسے "صفر ایف آئی آر" کے طور پر درج کیا گیا تھا۔
زیرو ایف آئی آر بعد میں بنجھر پور تھانے میں منتقل کر دی گئی۔ اس کیس کی سماعت جسٹس ساوتری رتھ کی سربراہی والی بنچ کر رہی تھی۔ سماعت کے دوران عدالت کو معلوم ہوا کہ متاثرہ لڑکی کا حمل تقریباً 21 ہفتے اور 4 دن کا ہے۔
میڈیکل ٹرمینیشن آف پریگننسی (ایم ٹی پی) ایکٹ کے مطابق اسقاط حمل کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ ستمبر 2025 میں ریاستی حکومت کی طرف سے جاری کردہ خصوصی ہدایات نابالغوں اور نازک حالات میں اسقاط حمل کا بندوبست کرتی ہیں۔ متاثرہ لڑکی کی ڈی این اے ٹیسٹ کی استدعا منظور کرتے ہوئے عدالت نے اسے دو ہفتوں میں اسقاط حمل کی اجازت دے دی اور جنین کا ڈی این اے ٹیسٹ کرانے کا حکم دیا جسے ملزم کے خلاف ثبوت کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔
کیس کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے عدالت نے متاثرہ کو فوری طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ درخواست گزار کے وکیل سوشانت شیکھر پریڈا نے بتایا کہ متاثرہ نے ابتدائی طور پر سب ڈویژنل جوڈیشل مجسٹریٹ کو اسقاط حمل کی اجازت کے لیے درخواست دی لیکن اس کی درخواست مسترد کر دی گئی۔
بعد میں اس نے جاج پور ڈسٹرکٹ کورٹ میں درخواست دی۔ وہاں بھی اسے مسترد کر دیا گیا۔ جس کے بعد متاثرہ نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا، جہاں عدالت نے آج سماعت کے بعد اپنا فیصلہ سنایا۔