ہردیپ پوری کی بیٹی کا تعلق جیفری ایپسٹین سے جوڑنے والے مواد بھارت سے ہٹانے کا حکم
اس کیس کی سماعت کے دوران عدالت میں ہردیپ پوری کی بیٹی ہماینی پوری کی جانب سے سینئر وکیل مہیش جیٹھ ملانی نے بحث کی۔
Published : March 17, 2026 at 12:36 PM IST
نئی دہلی: دہلی ہائی کورٹ نے مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوری کی بیٹی ہماینی پوری کی طرف سے دائر ہتک عزت کی درخواست پر نوٹس جاری کر کے اس مواد کو ہٹانے کا حکم دیا ہے جس میں ان کا نام نابالغ لڑکیوں کے جنسی استحصال کا بین الاقوامی ریکٹ چلانے کے معاملے میں بدنام زمانہ جیفری ایپسٹین سے جوڑا گیا ہے۔ جسٹس منی پشکرنا کی قیادت والی بنچ نے بھارت میں شائع ہوئے ایسے مواد کو ہٹانے کا حکم دیا ہے جس میں ہماینی پوری کو جیفری ایپسٹین سے جوڑا گیا ہو۔
سماعت کے دوران ہماینی پوری کی جانب سے سینئر وکیل مہیش جیٹھ ملانی نے دلائل پیش کیے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ مواد درخواست گزار کی ساکھ کو داغدار کر رہا ہے اور اس میں قطعی کوئی صداقت نہیں ہے۔ انہوں نے اس مواد کو دنیا بھر میں بلاک کرنے کے لیے عالمی حکم نامہ جاری کرنے کا مطالبہ کیا۔ کیس کی سماعت کے دوران میٹا کی جانب سے پیش ہوتے ہوئے ایڈوکیٹ اروند داتار نے عدالت پر زور دیا کہ وہ مواد پر عالمی پابندی عائد کرنے کا حکم جاری نہ کرے۔ پوری دنیا میں روک لگانے پر ایک عرضی فی الحال ہائی کورٹ کے ڈویژن بنچ کے سامنے زیر التوا ہے۔
داتار نے دلیل دی کہ بھارت عالمی سطح پر مواد کو بلاک نہیں کر سکتا اور نہ ہی انگلینڈ کر سکتا ہے۔ اس کے جواب میں جیٹھ ملانی نے زور دے کر کہا کہ قانونی پوزیشن یہ ہے کہ اگر بھارت میں موجود کمپیوٹر کا استعمال کرتے ہوئے کوئی بھی مواد اپ لوڈ کیا جاتا ہے تو اسے عالمی سطح پر بلاک کیا جا سکتا ہے۔ داتار نے جواب دیا کہ اگر اپ لوڈ کرنے والا شخص یہ مواد ہٹاتا ہے، تو یہ خود بخود دنیا بھر میں ہٹا دیا جائے گا۔ داتار نے مزید بتایا کہ دیگر ہائی کورٹس نے بھی اسی طرح کے احکامات جاری کیے ہیں اور اس طرح کی پابندیوں کو صرف بھارت تک محدود رکھا ہے۔ سماعت کے دوران گوگل کی جانب سے پیش ہونے والے وکیل نے بھی اس موقف سے اتفاق کیا۔ داتار نے نشاندہی کی کہ ہماینی پوری امریکی شہری ہیں، وہ امریکہ میں بھی عرضی دائر کر کے پوری دنیا میں پابندی لگانے کا مطالبہ کر سکتی ہیں۔ اس کے بعد عدالت نے ہماینی پوری کا تعلق جیفری ایپسٹین سے بتانے والے مواد کو بھارت کے اندر سے ہٹانے کا حکم دیا۔
ہماینی پوری نے اپنی ساکھ کو نقصان پہنچانے پر 10 کروڑ روپے کا معاوضہ طلب کیا ہے۔ ہماانی نے کہا کہ 22 فروری سے ان کا نام دنیا بھر کے آن لائن پلیٹ فارمز اور مختلف غیر واضح سوشل میڈیا چینلز پر بدنام زمانہ ایپسٹین سے جوڑا جا رہا ہے۔ درخواست میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ میڈیا پلیٹ فارمز جیسے کہ میٹا، گوگلم ایکس اور لنکڈان پر انہیں بدنام کرنے والا مواد شائع کیا گیا ہے۔
یہ بات قابل غور ہے کہ اس آن لائن مواد میں الزام لگایا گیا ہے کہ ہمانی پوری پہلے ریئل پارٹنرز ایل ایل سی میں کام کرتی تھیں۔ اس وقت ایپسٹین اور اس کے معاون ریئل پارٹنرز ایل ایل سی کو فنڈ فراہم کر رہے تھے۔ ان مواد میں یہ بھی الزام لگایا گیا ہے کہ رابرٹ ملارڈ نام کے شخص نے پوری کے ساتھ مل کر لیہمین برادرز کے زوال کی سازش رچی تھی۔ ہماینی پوری نے واضح طور پر کہا کہ اس آن لائن مواد میں ان پر لگائے گئے تمام الزامات جھوٹے اور بے بنیاد ہیں۔
درخواست میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ درخواست گزار کے خلاف یہ الزامات صرف اس لیے لگائے جا رہے ہیں کہ وہ مرکزی وزیر ہردیپ پوری کی بیٹی ہیں، جو انڈین فارن سروس کے سابق رکن ہیں جو فی الحال مرکزی کابینہ میں اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ ہردیپ پوری کا نام "ایپسٹین فائلز" میں مبینہ طور پر سامنے آنے کے بعد پارلیمنٹ میں بھی کئی بار ہنگامہ ہو چکا ہے۔
