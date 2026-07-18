وانگچک کے خلاف پولیس کارروائی پراپوزیشن کی مودی حکومت پر تنقید، جمہوریت کو طاقت سے کچلنے کا الزام لگایا
اپوزیشن کا کہنا ہے کہ حکومت کو احتجاج کو ختم کرانے کے بجائے مظاہرین سے بات چیت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔
Published : July 18, 2026 at 2:39 PM IST
نئی دہلی: کانگریس نے ہفتہ کے روز جنتر منتر پر کاکروچ جنتا پارٹی کے احتجاج کے خلاف دہلی پولیس کی کارروائی پر تنقید کی۔ دہلی پولیس نے بھوک ہڑتال کررہے سماجی کارکن سونم وانگچک کو زبردستی اسپتال منتقل کیا ہے۔
دہلی پولیس نے طبی مشورے اور دہلی ہائی کورٹ کی ہدایات کا حوالہ دیتے ہوئے ماحولیاتی کارکن سونم وانگچک کو جنتر منتر پر ان کی غیر معینہ بھوک ہڑتال کے 21 ویں دن صحت کی خرابی کے باعث ہفتہ کی صبح صفدرجنگ اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔
Our Constitution guarantees the right to dissent. The Home Ministry appears determined to deny it.— Pawan Khera 🇮🇳 ಪವನ್ ಖೇರಾ (@Pawankhera) July 18, 2026
The Delhi Police reports directly to the Home Ministry – the very Ministry that appointed a new Police Commissioner in Delhi just yesterday. If today's crackdown is his first…
شرم کی بات: کانگریس
کانگریس نے الزام لگایا کہ اس سے حکومت کی ذہنیت کی عکاسی ہوتی ہے۔ بی جے پی پر حملہ کرتے ہوئے، اپوزیشن پارٹی نے یہ بھی کہا کہ یہ شرم کی بات ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت پر دنیا کی سب سے غیر جمہوری اور جمہوریت مخالف سیاسی جماعت "حکومت" کر رہی ہے۔
کانگریس کے میڈیا اور پبلسٹی ڈیپارٹمنٹ کے سربراہ، پون کھیرا نے کہا کہ آئین اختلاف رائے کے حق کی ضمانت دیتا ہے، لیکن وزارت داخلہ اس سے انکار کرنے کے لیے پرعزم دکھائی دیتی ہے۔
"دہلی پولیس براہ راست وزارت داخلہ کو رپورٹ کرتی ہے، وہی وزارت جس نے ابھی کل ہی دہلی میں ایک نئے پولیس کمشنر کا تقرر کیا ہے۔ کھیرا نے کہا، اگر آج کا کریک ڈاؤن ان کا پہلا کام ہے، تو یہ ایک ٹھنڈا پیغام ہے کہ، سیاسی فرمانبرداری کو آئینی فرض پر فوقیت حاصل ہے،"
انہوں نے الزام لگایا کہ خواتین پہلوانوں کو گھسیٹنے سے لے کر سابق فوجیوں سے بدتمیزی تک، اس حکومت نے بار بار آئین کی توہین کی ہے۔
حکومت غیر ذمہ دار ہے: پوار
این سی پی (ایس پی) کے صدر شرد پوار نے سونم وانگچک کی احتجاج کو "غیر ذمہ دارانہ" طریقے سے سنبھالنے پر مرکز پر تنقید کی اور دعوی کیا کہ حکومت طلباء کے حقیقی مطالبات کو حل کرنے کے بجائے تماشائی بنی رہی۔
بارامتی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے، پوار نے زور دے کر کہا کہ حکومت کی جانب سے وانگچک کو اسپتال میں داخل کرنے کے باوجود احتجاج جاری رہے گا۔
پوار نے کہا، "مرکز نے صورتحال کو احتیاط سے نہیں سنبھالا، اور اس نے کئی طلباء کے مستقبل کو خراب کر دیا۔ حکومت اس وقت تماشائی بنی رہی کیونکہ دیگر سیاسی جماعتیں اس (وانگچک) کی حمایت میں آئیں۔ کانگریس، این سی پی (ایس پی) بشمول سپریا سولے اور بہت سے دوسرے لوگوں نے وہاں (جنتر منتر) کا دورہ کیا اور ایک مشترکہ مطالبہ کیا۔"
انہوں نے کہا کہ مطالبہ حقیقی تھا اور طلباء کی بہتری کے لیے تھا، لیکن حکومت کے کسی بھی لیڈر نے دہلی میں ہونے کے باوجود احتجاجی مقام کا دورہ نہیں کیا۔
این سی پی سربراہ نے کہا، "اس کا مطلب ہے کہ حکومت غیر ذمہ دار ہے۔ یہ مسئلہ یہیں ختم نہیں ہوگا، جیسا کہ پارلیمنٹ کا اجلاس شروع ہونے والا ہے، وہاں بھی اس پر بات کی جائے گی،" انہوں نے مزید کہا کہ وانگچوک کے خلاف کارروائی کے باوجود احتجاج جاری رہے گا۔
دنیا دیکھ رہی ہے جمہوریت کو طاقت سے کچلا جا رہا ہے: آدتیہ ٹھاکرے
شیو سینا (یو بی ٹی) کے رہنما آدتیہ ٹھاکرے نے ہفتہ کے روز کارکن سونم وانگچک کو دہلی میں اپنے احتجاجی مقام سے ہٹائے جانے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ دنیا ملک میں جمہوریت کو طاقت کے ذریعے کچلنے کا منظر دیکھ رہی ہے، جہاں پرامن احتجاج کو بھی برداشت نہیں کیا جاتا۔
ٹھاکرے نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا، "کتنی شرم کی بات ہے! دنیا بھارت میں جمہوریت کو طاقت کے ذریعے، بے شرمی سے کچلنے کا منظر دیکھ رہی ہے۔" انہوں نے لکھا، ’’ایک نااہل وزیر کے خلاف طلبہ کے پرامن احتجاج کو بھی اب برداشت نہیں کیا جائے گا‘‘۔
The action on @Cockroachisback and @Wangchuk66 reveals that the @narendramodi government is in a state of panic . The Modi government does not want to listen to the voice of the people pic.twitter.com/fNUQr659lB— Sagarika Ghose (@sagarikaghose) July 18, 2026
یہ آمریت ہے اور ناقابل قبول ہے: ٹی ایم سی
ترنمول کانگریس (ٹی ایم سی) کی رکن پارلیمنٹ ساگریکا گھوش نے سونم وانگچک کے خلاف کارروائی پر تنقید کرتے ہوئے الزام لگایا کہ یہ اقدام اس لیے اٹھایا گیا ہے کیونکہ حکومت پارلیمنٹ تک ان کے منصوبہ بند مارچ سے خوفزدہ تھی۔
اے این آئی سے بات کرتے ہوئے گھوش نے کہا کہ وانگچک کی تحریک پرامن تھی اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ حکومت کی کارروائی ’’جمہوریت پر حملہ‘‘ ہے۔
انہوں نے کہا، "یہ کارروائی اس لیے کی گئی ہے کیونکہ مودی حکومت خوفزدہ ہے؛ وہ گھبراہٹ کی حالت میں ہے۔ وہ گھبرائے ہوئے ہیں کیونکہ سونم وانگچک نے 20 تاریخ کو پارلیمنٹ کی طرف مارچ کا اعلان کیا تھا۔ میں بھی اس مارچ میں شامل ہونے جا رہی تھی اور آل انڈیا ترنمول کانگریس کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کے ساتھ شرکت کرنے والی تھی۔ یہ ایک پرامن تحریک ہے۔"
Deeply concerned about Sonam Wangchuk's health and well-being. He asked only for dialogue, yet his appeal has been met with silence for weeks. In a democracy, peaceful dissent deserves engagement, not silence.— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) July 18, 2026
His voice has been ignored, just as the voices of countless young…
انہوں نے مزید الزام لگایا کہ پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس جلد ہی شروع ہونے والا ہے، حکومت اختلاف رائے کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔
گھوش نے کہا، "یہ آمریت ہے اور ناقابل قبول، بدقسمتی ہے، اور جمہوریت اور لوگوں کے حقوق پر حملہ ہے۔"
इतना अहंकार ठीक नहीं है।— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) July 18, 2026
उन्हें जबरन उठाने की बजाय, मोदी सरकार को सोनम वांगचुक से बात करनी चाहिए थी।
कॉकरोच आंदोलन को कुचलने की बजाय, देश की शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था सुधारो
सोनम वांगचुक के साथ ज़बरदस्ती मोदी सरकार की हार है।
جب بھی کوئی اتنا مغرور ہوا ہے، وہ تباہ ہو گیا: کیجریوال
عام آدمی پارٹی (اے اے پی) کے قومی کنوینر اروند کیجریوال نے سونم وانگچک کے خلاف کارروائی پر وزیر اعظم نریندر مودی پر تنقید کرتے ہوئے ان سے "تکبر" سے کام نہ لینے کی اپیل کی اور کہا اس طرح کے رویے کے نتائج کی "تاریخ گواہ ہے۔"
ایکس پر پوسٹ کیے گئے خود ریکارڈ شدہ ویڈیو پیغام میں کیجریوال نے کہا، "میں مودی جی سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، ایسا نہ کریں، اتنا متکبر نہ بنیں، اتنا تکبر اچھا نہیں ہوتا، تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کوئی اتنا مغرور ہوا ہے، وہ شخص تباہ ہوا ہے۔"
मोदी जी ने अहंकारवश आज सोनम वांगचुक का अपमान किया। मोदी जी को सोनम वांगचुक से बात करनी चाहिए थी। pic.twitter.com/fiT8i53foY— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) July 18, 2026
کیجریوال نے الزام لگایا کہ وانگچک کو احتجاجی مقام سے نامناسب طریقے سے لے جایا گیا اور دعویٰ کیا کہ کارروائی کے دوران ان کے حامیوں کے ساتھ بدسلوکی کی گئی۔
تحریک آزادی کے دوران مہاتما گاندھی کی بھوک ہڑتال سے اس واقعہ کا موازنہ کرتے ہوئے کیجریوال نے احتجاج پر حکومت کے ردعمل پر سوال اٹھایا۔
انہوں نے کہا، "گاندھی جی نے اتنے لمبے انشن رکھے تھے۔ انگریزوں نے بھی ایسا سلوک نہیں کیا۔ کیا ہم نے آزادی کی جنگ اسی لیے لڑی تھی، تاکہ ایک دن ہماری اپنی حکومت بھی ایسا سلوک کرے۔"
کیجریوال نے کہا کہ وانگچک اور احتجاج کرنے والے طلباء تعلیم اور امتحانی نظام سے متعلق مسائل اٹھا رہے ہیں۔
وانگچک 28 جون سے نیٹ یوجی 2026 امتحان میں مبینہ بے ضابطگیوں اور تنازعہ سے منسلک طلباء کی ہلاکتوں کے خلاف جنتر منتر پر کاکروچ جنتا پارٹی کی زیرقیادت احتجاج کی حمایت میں غیر معینہ مدت کی بھوک ہڑتال پر تھے۔ سی جے پی نے وانگچک کی سربراہی میں 20 جولائی کو 'چلو سنسد' کی کال دی ہے۔
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