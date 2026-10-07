چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے خلاف اپوزیشن کا احتجاج تیز: راہل گاندھی سمیت انڈیا اتحاد کے قائدین جنتر منتر کی طرف روانہ
راہل گاندھی نے اعلان کیا کہ اپوزیشن جماعتیں اب جنتر منتر پر احتجاج کریں گی، جو دہلی میں مظاہروں کے لیے مقررہ مقام ہے۔
Published : October 7, 2026 at 4:55 PM IST
نئی دہلی : ملک میں انتخابی فہرستوں کی خصوصی جامع نظرثانی (ایس آئی آر) کے معاملے پر چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے خلاف اپوزیشن جماعتوں کی تحریک میں شدت پیدا ہوگئی ہے۔ انڈیا اتحاد سے وابستہ مختلف اپوزیشن جماعتوں کے ارکان پارلیمنٹ نے بدھ کے روز دہلی میں ایک بار پھر احتجاجی مظاہرہ کرنے کا فیصلہ کیا اور کانگریس صدر و راجیہ سبھا میں قائد حزب اختلاف ملکارجن کھڑگے، لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی اور دیگر اپوزیشن رہنما بس کے ذریعہ جنتر منتر کے لیے روانہ ہوئے۔
INDIA गठबंधन के सभी साथी आज जंतर-मंतर पर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती, हम प्रदर्शन करते रहेंगे। चुनाव आयोग जो भी कर रहा है, उसके पीछे नरेंद्र मोदी हैं। मतलब मोदी खुद लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम सभी पार्टी के लोग मिलकर देश के लोगों को बताना चाहते हैं कि उनका अधिकार छीना जा रहा है। जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए हमारे ऊपर कितने भी केस कर दिए जाएं, हम डरने और रुकने वाले नहीं हैं। : कांग्रेस अध्यक्ष श्री @kharge 📍 दिल्ली— Congress (@INCIndia) October 7, 2026
اپوزیشن جماعتوں کا الزام ہے کہ انتخابی فہرستوں کی خصوصی نظرثانی کے عمل میں کئی بے ضابطگیوں کے خدشات پائے جاتے ہیں، جن کے بارے میں الیکشن کمیشن کو وضاحت پیش کرنی چاہیے۔ اپوزیشن رہنماؤں نے چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار سے جواب طلب کرنے، انتخابی عمل میں شفافیت کو یقینی بنانے اور ان کے استعفیٰ کا مطالبہ کرتے ہوئے اپنی تحریک جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔
#WATCH | Delhi: A bus carrying INDIA bloc MPs, led by Rajya Sabha LoP-Congress chief Mallikarjun Kharge and Lok Sabha LoP Rahul Gandhi attempt to make its way towards Jantar Mantar, as the continue to protest over CEC matter and SIR. (Videos: Congress/X) https://t.co/d3SWgGJTQU— ANI (@ANI) October 7, 2026
اطلاعات کے مطابق احتجاج کے سلسلے میں آگے کی حکمت عملی طے کرنے کے لیے کانگریس صدر اور راجیہ سبھا میں قائد حزب اختلاف ملکارجن کھڑگے نے جن پتھ پر واقع ساگر رتنا ریسٹورنٹ میں انڈیا اتحاد کے ارکان پارلیمنٹ کے لیے دوپہر کے کھانے پر ایک اجلاس منعقد کیا۔ اس اجلاس میں انتخابی فہرستوں کی خصوصی نظرثانی، الیکشن کمیشن کے کردار اور کمیشن سے فوری ملاقات کی درخواست سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
#WATCH | Delhi: As a bus carrying INDIA bloc MPs moves towards Jantar Mantar, Congress MP Karti Chidambaram says, " we are travelling in a private bus. the bus has the requisite permit. the driver has a license. we are passengers in a bus. don't citizens of this country have the right of free travel? do we need to announce to the govt where we are going? do we need to get permits from the govt to travel privately? we are going on a private trip. what is the problem for the govt? we are not protesting, we are peacefully travelling in a bus which has the requisite permit and with a driver who has the license. so, what we are doing illegal? why are you stopping us?"<="" p>— ani (@ani) October 7, 2026
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اجلاس کے بعد راہل گاندھی نے اعلان کیا کہ اپوزیشن جماعتیں اب جنتر منتر پر احتجاج کریں گی، جو دہلی میں مظاہروں کے لیے مقررہ مقام ہے۔ راہل گاندھی نے چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے استعفیٰ کا مطالبہ دہراتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن اس معاملے کو مسلسل اٹھاتی رہے گی۔ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ ’’گیانیش کمار کو استعفیٰ دینا ہوگا۔‘‘ اپوزیشن رہنماؤں کا کہنا ہے کہ انتخابی فہرستوں کی نظرثانی کے معاملے پر ان کے تحفظات دور کیے جانے تک وہ اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے اور اس مسئلے کو ملک بھر میں عوام کے سامنے لائیں گے۔
#WATCH | Delhi: RJD MP Sudhakar Singh says, " we want to send across a message to the voters of the country that they will have to hit the streets to tackle the crisis over their names in the voter list. do not appeal anywhere; hit the streets. this is the last option. there is an undeclared emergency in this country. police are not letting us be here even on the streets. gyanesh kumar must resign, we will continue to be on the streets until that happens..."<="" p>— ani (@ani) October 7, 2026