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چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے خلاف اپوزیشن کا احتجاج تیز: راہل گاندھی سمیت انڈیا اتحاد کے قائدین جنتر منتر کی طرف روانہ

راہل گاندھی نے اعلان کیا کہ اپوزیشن جماعتیں اب جنتر منتر پر احتجاج کریں گی، جو دہلی میں مظاہروں کے لیے مقررہ مقام ہے۔

چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے خلاف اپوزیشن کا احتجاج تیز
چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے خلاف اپوزیشن کا احتجاج تیز (ANI)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 7, 2026 at 4:55 PM IST

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نئی دہلی : ملک میں انتخابی فہرستوں کی خصوصی جامع نظرثانی (ایس آئی آر) کے معاملے پر چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے خلاف اپوزیشن جماعتوں کی تحریک میں شدت پیدا ہوگئی ہے۔ انڈیا اتحاد سے وابستہ مختلف اپوزیشن جماعتوں کے ارکان پارلیمنٹ نے بدھ کے روز دہلی میں ایک بار پھر احتجاجی مظاہرہ کرنے کا فیصلہ کیا اور کانگریس صدر و راجیہ سبھا میں قائد حزب اختلاف ملکارجن کھڑگے، لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی اور دیگر اپوزیشن رہنما بس کے ذریعہ جنتر منتر کے لیے روانہ ہوئے۔

اپوزیشن جماعتوں کا الزام ہے کہ انتخابی فہرستوں کی خصوصی نظرثانی کے عمل میں کئی بے ضابطگیوں کے خدشات پائے جاتے ہیں، جن کے بارے میں الیکشن کمیشن کو وضاحت پیش کرنی چاہیے۔ اپوزیشن رہنماؤں نے چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار سے جواب طلب کرنے، انتخابی عمل میں شفافیت کو یقینی بنانے اور ان کے استعفیٰ کا مطالبہ کرتے ہوئے اپنی تحریک جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔

اطلاعات کے مطابق احتجاج کے سلسلے میں آگے کی حکمت عملی طے کرنے کے لیے کانگریس صدر اور راجیہ سبھا میں قائد حزب اختلاف ملکارجن کھڑگے نے جن پتھ پر واقع ساگر رتنا ریسٹورنٹ میں انڈیا اتحاد کے ارکان پارلیمنٹ کے لیے دوپہر کے کھانے پر ایک اجلاس منعقد کیا۔ اس اجلاس میں انتخابی فہرستوں کی خصوصی نظرثانی، الیکشن کمیشن کے کردار اور کمیشن سے فوری ملاقات کی درخواست سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

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اجلاس کے بعد راہل گاندھی نے اعلان کیا کہ اپوزیشن جماعتیں اب جنتر منتر پر احتجاج کریں گی، جو دہلی میں مظاہروں کے لیے مقررہ مقام ہے۔ راہل گاندھی نے چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے استعفیٰ کا مطالبہ دہراتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن اس معاملے کو مسلسل اٹھاتی رہے گی۔ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ ’’گیانیش کمار کو استعفیٰ دینا ہوگا۔‘‘ اپوزیشن رہنماؤں کا کہنا ہے کہ انتخابی فہرستوں کی نظرثانی کے معاملے پر ان کے تحفظات دور کیے جانے تک وہ اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے اور اس مسئلے کو ملک بھر میں عوام کے سامنے لائیں گے۔

TAGGED:

چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار
INDIA BLOC LEADERS
RAHUL GANDHI
JANTAR MANTAR
OPPOSITION PROTEST AGAINST CEC

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