سی ای سی کے خلاف احتجاج:ہزاروں کارکنوں کے ساتھ اپوزیشن لیڈر راج گھاٹ پہنچ گئے
راہل نے کہا، مودی، شاہ وہ آزادی چھین رہے ہیں جو گاندھی جی، نہرو جی اور سردار پٹیل جی نے ہمارے لیے حاصل کی تھی۔
Published : October 8, 2026 at 4:57 PM IST
نئی دہلی: جمعرات کو 'انڈیا' اتحاد میں شامل اپوزیشن پارٹیوں کے لیڈروں نے مہاتما گاندھی کی یادگار، راج گھاٹ پر پرامن احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کا الزام ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امت شاہ اور چیف الیکشن کمشنر نے ایک مجرمانہ سازش کے تحت 'ووٹ چوری' کر کے ملک پر اپنا تسلط قائم کر لیا ہے۔
اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے الزام لگایا کہ مودی، شاہ، آر ایس ایس کے سربراہ موہن بھاگوت اور سی ای سی گیانیش کمار نے آئین کو تباہ کر دیا ہے اور کہا کہ انہیں اس سازش کے لیے جوابدہ ٹھہرایا جائے گا۔
#WATCH | Delhi: The bus carrying Congress chief-Rajya Sabha LoP Mallikarjun Kharge, Lok Sabha LoP Rahul Gandhi, Congress MP Priyanka Gandhi Vadra and other INDIA bloc leaders arrives at Raj Ghat. https://t.co/fTZxZ3lySY— ANI (@ANI) October 8, 2026
کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے وسطی دہلی کے ایک ریستوران میں اپوزیشن ارکانِ پارلیمنٹ اور رہنماؤں کے لیے ظہرانے کا اہتمام کیا اور راج گھاٹ پر پرامن احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔
اس کے بعد، وہ ریستوران کے باہر کھڑی بسوں میں سوار ہوئے اور راج گھاٹ کے لیے روانہ ہوئے۔ کچھ رہنما اور ارکانِ پارلیمنٹ اس بس کی چھت پر چڑھ گئے جس میں راہل گاندھی اور کھڑگے سوار تھے، اور انہیں ترنگا لہراتے ہوئے دیکھا گیا۔
VIDEO | Visuals from inside the bus as INDIA bloc leaders head towards Raj Ghat to continue protest against CEC Gyanesh Kumar. #INDIAblocprotest #RajGhat https://t.co/6zNV2WNFbp— Press Trust of India (@PTI_News) October 8, 2026
اپوزیشن ارکانِ پارلیمنٹ اور رہنماؤں کے احتجاج کا یہ تیسرا دن ہے۔ منگل کو راہل گاندھی نے آکاشوانی بھون کمپلیکس کے اندر آٹھ گھنٹے تک دھرنا دیا، اور بدھ کو ان لیڈروں نے وسطی دہلی میں شنگریلا ہوٹل کے قریب ایک چوراہے پر احتجاج کیا، جہاں پولیس نے انہیں روکا، زبردستی ہٹایا اور حراست میں لے لیا۔
گاندھی نے کہا کہ تقریباً 300 ارکانِ پارلیمنٹ پرامن دھرنا دینا چاہتے تھے، لیکن پہلے دن انہیں الیکشن کمیشن کے دفتر کے قریب روکا گیا، اور دوسرے دن انہیں جنتر منتر جانے سے روکا گیا اور ان پر "تشدد کیا گیا۔" انہوں نے کہا، "حقیقت یہ ہے کہ نریندر مودی، امت شاہ، موہن بھاگوت اور گیانیش کمار نے ایک مجرمانہ سازش کے ذریعے ملک پر قبضہ کر لیا ہے۔ انہوں نے آئین کو تباہ اور ووٹوں کی چوری کی ہے۔"
"انہیں (امت شاہ، نریندر مودی، موہن بھاگوت اور گیانیش کمار کو) سزا دی جائے گی،" انہوں نے زور دے کر کہا۔ "یہ ہماری ضمانت ہے، اور آپ ایسا ہوتا ہوا دیکھیں گے۔"
کھڑگے نے بتایا کہ 'انڈیا' اتحاد کے تمام ارکانِ پارلیمنٹ گاندھی میموریل جا رہے ہیں، جہاں "ہم دھرنا دیں گے اور پرامن طریقے سے دعا کریں گے کہ مودی اور شاہ کو عقل و فہم عطا ہو۔"
انہوں نے کہا، "ہم ملک تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ بی جے پی حکومت ہمارا ووٹ دینے کا حق چھین رہی ہے۔ مودی اور شاہ وہ آزادی چھین رہے ہیں جو گاندھی جی، نہرو جی اور سردار پٹیل جی جیسے عظیم رہنماؤں نے ہمارے لیے حاصل کی تھی۔"
On the way to Rajghat ✊ Gyanesh Kumar, listen loud and clear, YOU MUST RESIGN. Mo-Shah can keep trying to protect you but your illegal activities STAND BRUTALLY EXPOSED! #ResignGyanu https://t.co/9omorg0NuE— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) October 8, 2026
کانگریس رہنماؤں کے علاوہ، کناٹ پلیس کے آؤٹر سرکل میں واقع 'موئٹس' میں کھڑگے کی جانب سے دیے گئے ظہرانے میں ٹی ایم سی کے ابھیشیک بنرجی، مینکا گرو سوامی، ساکیت گوکھلے اور سمیرل اسلام، ایس پی کے راجیو رائے اور محب اللہ، سی پی آئی-ایم کے رکن پارلیمنٹ جان برٹاس، سی پی آئی کے پی سنتوش اور آر جے ڈی کے سدھاکر سنگھ بھی موجود تھے۔
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