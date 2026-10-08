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سی ای سی کے خلاف احتجاج:ہزاروں کارکنوں کے ساتھ اپوزیشن لیڈر راج گھاٹ پہنچ گئے

راہل نے کہا، مودی، شاہ وہ آزادی چھین رہے ہیں جو گاندھی جی، نہرو جی اور سردار پٹیل جی نے ہمارے لیے حاصل کی تھی۔

سی ای سی کے خلاف احتجاج: اپوزیشن پارٹیوں کے لیڈر راج گھاٹ کی جانب نکل پڑے
سی ای سی کے خلاف احتجاج: اپوزیشن پارٹیوں کے لیڈر راج گھاٹ کی جانب نکل پڑے (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 8, 2026 at 4:57 PM IST

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نئی دہلی: جمعرات کو 'انڈیا' اتحاد میں شامل اپوزیشن پارٹیوں کے لیڈروں نے مہاتما گاندھی کی یادگار، راج گھاٹ پر پرامن احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کا الزام ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امت شاہ اور چیف الیکشن کمشنر نے ایک مجرمانہ سازش کے تحت 'ووٹ چوری' کر کے ملک پر اپنا تسلط قائم کر لیا ہے۔

اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے الزام لگایا کہ مودی، شاہ، آر ایس ایس کے سربراہ موہن بھاگوت اور سی ای سی گیانیش کمار نے آئین کو تباہ کر دیا ہے اور کہا کہ انہیں اس سازش کے لیے جوابدہ ٹھہرایا جائے گا۔

کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے وسطی دہلی کے ایک ریستوران میں اپوزیشن ارکانِ پارلیمنٹ اور رہنماؤں کے لیے ظہرانے کا اہتمام کیا اور راج گھاٹ پر پرامن احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔

اس کے بعد، وہ ریستوران کے باہر کھڑی بسوں میں سوار ہوئے اور راج گھاٹ کے لیے روانہ ہوئے۔ کچھ رہنما اور ارکانِ پارلیمنٹ اس بس کی چھت پر چڑھ گئے جس میں راہل گاندھی اور کھڑگے سوار تھے، اور انہیں ترنگا لہراتے ہوئے دیکھا گیا۔

اپوزیشن ارکانِ پارلیمنٹ اور رہنماؤں کے احتجاج کا یہ تیسرا دن ہے۔ منگل کو راہل گاندھی نے آکاشوانی بھون کمپلیکس کے اندر آٹھ گھنٹے تک دھرنا دیا، اور بدھ کو ان لیڈروں نے وسطی دہلی میں شنگریلا ہوٹل کے قریب ایک چوراہے پر احتجاج کیا، جہاں پولیس نے انہیں روکا، زبردستی ہٹایا اور حراست میں لے لیا۔

گاندھی نے کہا کہ تقریباً 300 ارکانِ پارلیمنٹ پرامن دھرنا دینا چاہتے تھے، لیکن پہلے دن انہیں الیکشن کمیشن کے دفتر کے قریب روکا گیا، اور دوسرے دن انہیں جنتر منتر جانے سے روکا گیا اور ان پر "تشدد کیا گیا۔" انہوں نے کہا، "حقیقت یہ ہے کہ نریندر مودی، امت شاہ، موہن بھاگوت اور گیانیش کمار نے ایک مجرمانہ سازش کے ذریعے ملک پر قبضہ کر لیا ہے۔ انہوں نے آئین کو تباہ اور ووٹوں کی چوری کی ہے۔"

"انہیں (امت شاہ، نریندر مودی، موہن بھاگوت اور گیانیش کمار کو) سزا دی جائے گی،" انہوں نے زور دے کر کہا۔ "یہ ہماری ضمانت ہے، اور آپ ایسا ہوتا ہوا دیکھیں گے۔"

کھڑگے نے بتایا کہ 'انڈیا' اتحاد کے تمام ارکانِ پارلیمنٹ گاندھی میموریل جا رہے ہیں، جہاں "ہم دھرنا دیں گے اور پرامن طریقے سے دعا کریں گے کہ مودی اور شاہ کو عقل و فہم عطا ہو۔"

انہوں نے کہا، "ہم ملک تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ بی جے پی حکومت ہمارا ووٹ دینے کا حق چھین رہی ہے۔ مودی اور شاہ وہ آزادی چھین رہے ہیں جو گاندھی جی، نہرو جی اور سردار پٹیل جی جیسے عظیم رہنماؤں نے ہمارے لیے حاصل کی تھی۔"

کانگریس رہنماؤں کے علاوہ، کناٹ پلیس کے آؤٹر سرکل میں واقع 'موئٹس' میں کھڑگے کی جانب سے دیے گئے ظہرانے میں ٹی ایم سی کے ابھیشیک بنرجی، مینکا گرو سوامی، ساکیت گوکھلے اور سمیرل اسلام، ایس پی کے راجیو رائے اور محب اللہ، سی پی آئی-ایم کے رکن پارلیمنٹ جان برٹاس، سی پی آئی کے پی سنتوش اور آر جے ڈی کے سدھاکر سنگھ بھی موجود تھے۔

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TAGGED:

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RAHUL GANDHI
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