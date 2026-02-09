بولنے کی اجازت نہیں دی۔۔اپوزیشن کی لوک سبھا اسپیکر اوم برلا کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کی تیاری
اپوزیشن کچھ وجوہات کی بنا پر اوم برلا کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔
Published : February 9, 2026 at 2:54 PM IST
نئی دہلی: پارلیمنٹ کا بجٹ سیشن 2026 اب تک کافی ہنگامہ خیز رہا ہے۔ اپوزیشن ارکان پارلیمنٹ کے مختلف معاملوں پر ہنگامے کے چلتے روزانہ کارروائی ملتوی ہوتی رہی ہے۔ آج پیر کو بھی لوک سبھا کی کارروائی ملتوی کر دی گئی۔ اپوزیشن ارکان پارلیمنٹ اب لوک سبھا اسپیکر اوم برلا کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔
ذرائع کے مطابق اپوزیشن اس تحریک کو بجٹ سیشن 2026 کے دوسرے مرحلے میں پیش کرے گی، کیونکہ اس کے لیے 20 دن کا نوٹس درکار ہے۔ اس فیصلے کی وجوہات میں شامل ہیں: پہلا، اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کو لوک سبھا میں بولنے کی اجازت نہ دینا۔ دوسرا، چیئر پر بیٹھے پریزائیڈنگ آفیسر کے ذریعہ خواتین ایم پییز کے نام لیا جانا؛ تیسرا، ایوان میں ٹریژری بنچ کے کچھ ارکان پارلیمنٹ کو دی جانے والی مستقل مراعات۔ اور آخری، جس انداز میں اپوزیشن کے آٹھ ارکان پارلیمنٹ کو پورے اجلاس کے لیے معطل کر دیا گیا۔
कांग्रेस अध्यक्ष व राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री @kharge और नेता विपक्ष श्री @RahulGandhi के साथ INDIA गठबंधन के फ्लोर लीडर्स की बैठक हुई।— Congress (@INCIndia) February 9, 2026
इस दौरान संसद सत्र से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा की गई।
📍 संसद भवन, दिल्ली pic.twitter.com/3Wr88AmUlA
لوک سبھا اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ اپوزیشن کے اس الزام کے بعد کیا گیا کہ صدر کے خطاب پر شکریہ کی تحریک پر بحث کے دوران لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر اور کانگریس کے رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی کو ایوان میں بولنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ پچھلے ہفتے، پارلیمنٹ کے ایوان زیریں میں شور اور ہنگامہ دیکھنے میں آیا جب راہل گاندھی نے چین کے ساتھ 2020 کے تعطل پر بات کرنے کے لیے سابق آرمی چیف جنرل ایم ایم نروانے کی "غیر مطبوعہ" کتاب کا حوالہ دینا چاہا۔
لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے راہل گاندھی کو "غیر مطبوعہ" کتاب کا حوالہ نہ دینے کا حکم جاری کیا اور انہیں پڑھنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا۔ پانچ فروری کو، اسپیکر برلا نے کہا کہ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی سے درخواست کی تھی کہ وہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے ایوان میں نہ آئیں، کیونکہ انہیں یہ اطلاع ملی تھی کہ کانگریس کے کچھ ارکان پارلیمنٹ ایوان میں وزیر اعظم مودی کی سیٹ تک پہنچ سکتے ہیں اور "ایسا واقعہ پیش آسکتا ہے جو پہلے کبھی نہیں ہوا۔"
Opposition MPs protest against the unconstitutional and arbitrary suspension of MPs.— Congress (@INCIndia) February 9, 2026
Silencing the opposition is not governance; it’s fear.
📍 Makar Dwar, New Delhi pic.twitter.com/VHMeD7IMJm
پیر کو لوک سبھا میں کوئی قانون سازی کا کام نہیں ہوا، کیوں کہ اسپیکر برلا نے ایوان کو دوپہر 12 بجے تک ملتوی کر دیا، اپوزیشن کے نعرے بازی کے درمیان ہندوستان-امریکہ کے عبوری تجارتی فریم ورک پر بحث کا مطالبہ کرتے ہوئے، وقفہ سوالات میں خلل پڑا۔ ایوان کی کارروائی شروع ہونے کے سات منٹ بعد ہی ملتوی کر دی گئی۔
جیسے ہی وقفہ سوالات شروع ہوا، اپوزیشن بنچوں سے نعرے بازی جاری رہی، ارکان پارلیمنٹ نے مطالبہ کیا کہ ان کے مسائل کو حل کیا جائے۔ تاہم، اسپیکر برلا نے ارکان پارلیمنٹ سے حدود کو برقرار رکھنے کی اپیل کی۔ ایوان میں خلل ڈالنے پر اپوزیشن ارکان پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کیا آپ ایوان کو ملتوی کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ کام نہیں کرنا چاہتے؟ ایوان بحث و مباحثہ کے لیے ہے، براہ کرم بحث کریں اور مسائل اٹھائیں، سب کو بولنے کا موقع ملے گا، کسی کو نہیں روکا جائے گا۔
مسلسل نعرے بازی کے بعد اسپیکر برلا نے ایوان کی کارروائی دوپہر 12 بجے تک ملتوی کر دی۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں پیر کو مرکزی بجٹ 2026-27 پر بحث جاری رہنے والی تھی۔
یہ بھی پڑھیں: