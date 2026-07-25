دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ پر اپوزیشن رہنماؤں کا رد عمل، کانگریس نے کہا سچ کی جیت ہوئی، وزیر اعظم کی ضد ہار گئی
دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کے بعد کانگریس صدر ملکارجن کھرگے نے کہا کہ یہ لاکھوں نوجوانوں، سچائی اور متحد اپوزیشن کی جیت ہے۔
Published : July 25, 2026 at 4:06 PM IST
نئی دہلی: وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کی خبر آتے ہی کانگریس نے حکومت پر حملہ شروع کردیا۔ پارٹی کے سرکاری ہینڈل نے براہ راست وزیر اعظم کو نشانہ بنایا۔ کانگریس نے کہا، "نریندر مودی ہندوستان کا (پاسٹ) ماضی ہے، ماضی کبھی مستقبل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔"
Narendra Modi is India's past. The past can never fight the future. pic.twitter.com/MgL86cCUtk— Congress (@INCIndia) July 25, 2026
سچ کی جیت ہوئی، وزیر اعظم کی ضد ہار گئی: کھرگے
دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کے بعد کانگریس صدر ملکارجن کھرگے نے کہا کہ یہ لاکھوں نوجوانوں، سچائی اور متحد اپوزیشن کی جیت ہے اور وزیر اعظم نریندر مودی کی ضد کی شکست ہے۔ کھرگے نے انسٹاگرام پر ایک پوسٹ میں کہا کہ ہندوستان کے طلباء کی آواز آخر کار متکبر حکومت کی دہلیز تک پہنچ گئی ہے۔
भारत के ‘छात्रों की गूँज’ आख़िरकार अंहकारी सत्ता की दहलीज़ तक पहुँच गई।— Mallikarjun Kharge (@kharge) July 25, 2026
ये हमारे करोड़ों युवाओं की जीत है जिन्होंने देशभर में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सड़क पर आवाज़ उठाई।
ये सत्य की जीत है और मोदी जी के हठ की हार है।
ये उन सभी परिवारों की जीत हैं जिन्होंने…
انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے لاکھوں نوجوانوں کی جیت ہے جو ملک بھر میں تعلیمی نظام میں اصلاحات کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ کانگریس صدر نے کہا کہ یہ سچائی کی جیت اور مودی کی ضد کی شکست ہے۔
A day late and a dollar short. But finally, good riddance.— Pawan Khera 🇮🇳 ಪವನ್ ಖೇರಾ (@Pawankhera) July 25, 2026
Heartiest congratulations to the people of India. https://t.co/AdCUYg093x
کانگریس لیڈر پون کھیرا نے اس فیصلے کو ناکافی اور تاخیری قدم قرار دیا۔ کھیرا نے کہا یہ بہت دیر سے نامکمل قدم ہے لیکن ہم نے آخر کار اس مسئلے سے چھٹکارا حاصل کر لیا ہے۔