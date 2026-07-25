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دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ پر اپوزیشن رہنماؤں کا رد عمل، کانگریس نے کہا سچ کی جیت ہوئی، وزیر اعظم کی ضد ہار گئی

دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کے بعد کانگریس صدر ملکارجن کھرگے نے کہا کہ یہ لاکھوں نوجوانوں، سچائی اور متحد اپوزیشن کی جیت ہے۔

دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ پر اپوزیشن رہنماؤں کا رد عمل، کانگریس نے کہا سچ کی جیت ہوئی، وزیر اعظم کی ضد ہار گئی
دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ پر اپوزیشن رہنماؤں کا رد عمل، کانگریس نے کہا سچ کی جیت ہوئی، وزیر اعظم کی ضد ہار گئی (Image: ANI)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 25, 2026 at 4:06 PM IST

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نئی دہلی: وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کی خبر آتے ہی کانگریس نے حکومت پر حملہ شروع کردیا۔ پارٹی کے سرکاری ہینڈل نے براہ راست وزیر اعظم کو نشانہ بنایا۔ کانگریس نے کہا، "نریندر مودی ہندوستان کا (پاسٹ) ماضی ہے، ماضی کبھی مستقبل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔"

سچ کی جیت ہوئی، وزیر اعظم کی ضد ہار گئی: کھرگے

دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کے بعد کانگریس صدر ملکارجن کھرگے نے کہا کہ یہ لاکھوں نوجوانوں، سچائی اور متحد اپوزیشن کی جیت ہے اور وزیر اعظم نریندر مودی کی ضد کی شکست ہے۔ کھرگے نے انسٹاگرام پر ایک پوسٹ میں کہا کہ ہندوستان کے طلباء کی آواز آخر کار متکبر حکومت کی دہلیز تک پہنچ گئی ہے۔

انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے لاکھوں نوجوانوں کی جیت ہے جو ملک بھر میں تعلیمی نظام میں اصلاحات کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ کانگریس صدر نے کہا کہ یہ سچائی کی جیت اور مودی کی ضد کی شکست ہے۔

کانگریس لیڈر پون کھیرا نے اس فیصلے کو ناکافی اور تاخیری قدم قرار دیا۔ کھیرا نے کہا یہ بہت دیر سے نامکمل قدم ہے لیکن ہم نے آخر کار اس مسئلے سے چھٹکارا حاصل کر لیا ہے۔

TAGGED:

DHARMENDRA PRADHAN RESIGN
RAHUL GANDHI
ABHIJIT DIPKE
دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ پر
CONGRESS REACTION

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