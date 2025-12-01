اپوزیشن کا پی ایم مودی کے بیان پر حملہ، پوچھا کیا بی ایل او کی موت بھی ڈرامہ ہے؟
پی ایم مودی کے بیان پر مختلف پارٹیوں کے لیڈروں نے سخت ردعمل کا اظہار کیا۔ یہاں پڑھیں کہ ہر لیڈر نے کیا کہا۔
Published : December 1, 2025 at 3:41 PM IST
نئی دہلی: پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس کے آغاز سے قبل اپوزیشن پارٹیوں کے خلاف طنز کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی پر اپوزیشن جماعتیں حملہ آور ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ایم مودی صرف ان مسائل کو اٹھانا چاہتے ہیں جن کی حکمراں پارٹی کو منظوری ملتی ہے۔ دراصل، پی ایم مودی نے کہا تھا کہ ایوان ڈیلیوری کے بارے میں ہونا چاہئے، ڈرامہ نہیں۔
#ParliamentWinterSession | Delhi: PM Narendra Modi says, " whoever wants to do drama can do it. there should be delivery here and not drama...the emphasis should be on policy, not slogans." pic.twitter.com/hvOLmB23Yi— ANI (@ANI) December 1, 2025
کانگریس ایم پی پرینکا گاندھی واڈرا نے کہا کہ ایوان میں مسائل کو اٹھانا اور اس پر بحث کرنا کوئی ڈرامہ نہیں ہے، بلکہ جمہوری کام کاج کا بنیادی حصہ ہے۔ ویاناڈ کی ایم پی پرینکا نے زور دے کر کہا کہ عوامی مسائل کو اٹھانا، جیسے ووٹر لسٹوں کی اسپیشل انٹینسیو ریویژن (ایس آئی آر) اور شدید فضائی آلودگی، پارلیمنٹ کا بنیادی مقصد ہے۔
انہوں نے کہا، "کچھ اہم ایشوز ہیں، الیکشن کی صورتحال اور آلودگی بڑے ایشوز ہیں، آئیے ان پر بحث کرتے ہیں، پارلیمنٹ کس کے لیے ہے، آئیے ان پر بات کریں، یہ ڈرامہ نہیں ہے، ایشوز پر بولنا، ایشوز اٹھانا ڈرامہ نہیں ہے۔ ڈرامہ کا مطلب ہے بحث کی اجازت نہ دینا۔ ڈرامہ کا مطلب ہے عوام کے لیے اہم ایشوز پر جمہوری بحث نہ کرنا۔"
سماج وادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ اکھلیش یادو نے سوال کیا کہ کیا بی ایل او کی موت بھی ڈرامہ ہے؟
#WATCH | Delhi | On PM Modi's " drama nahi delivery" jab at opposition, samajwadi party mp akhilesh yadav says, "sir should be conducted sincerely. are the deaths of blos also a drama?..." pic.twitter.com/XVzVbEnpxS— ANI (@ANI) December 1, 2025
اپوزیشن کے خلاف وزیر اعظم نریندر مودی کے "ڈرامہ" تبصرہ پر ردعمل دیتے ہوئے، ترنمول کے رکن پارلیمنٹ ابھیشیک بنرجی نے کہا، "اپوزیشن جس چیز کا مطالبہ کر رہی ہے وہ ایس آئی آر پر بحث ہے، کیا یہ ڈرامہ ہے؟ اگر عوام کی آواز اٹھانا ڈرامہ ہے، تو عوام اگلے الیکشن میں ان کا جواب دیں گے۔ بی ایل او سمیت 40 لوگ مارے گئے، ای سی آئی کا احتساب کہاں ہے؟ ڈیمونائزیشن کے دوران قطاریں۔ کالا دھن کا بہاؤ بڑھ گیا۔ احتساب کہاں ہے؟ دھماکے ہو رہے ہیں ، اور دہشت گرد ہمارے ملک میں داخل ہورہے ہیں۔ احتساب کہاں ہے؟ غیر منصوبہ بند سر کی وجہ سے 40 افراد ہلاک ہوگئے ہیں۔ احتساب کہاں ہے؟ حزب اختلاف سوالات پوچھنے کے لئے قانونی فریم ورک کے اندر کام کر رہا ہے۔ صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے کچھ ریاستوں کو جیت لیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے جوابدہ نہیں ہیں۔ وہی لوگ آپ کو اقتدار سے دور کردیں گے۔ ہم بحث چاہتے ہیں اور وزیراعظم کہہ رہے ہیں یہ ڈرامہ ہے!
Kolkata, West Bengal | On PM Narendra Modi's 'drama' remark against the opposition, AITC MP Abhishek Banerjee says, " what opposition is asking is a debate on sir. is it drama? if raising people’s voices is drama, then people will give them a reply in the next election. 40 people,… pic.twitter.com/vk2dBVfuTB— ANI (@ANI) December 1, 2025
ٹی ایم سی ایم پی کلیان بنرجی نے کہا، "اتنا اچھا ڈرامہ کون کر سکتا ہے؟ نریندر مودی ملک کے سب سے بڑے اداکار ہیں، یہ سب جانتے ہیں۔ جب تمام پالیسیاں التوا میں رہ جائیں گی، وہ کیا کریں گے؟ وہ صرف نعرے لگائیں گے۔ مودی جی فیصلہ کریں گے کہ کون ووٹر بنے گا اور کون انہیں ووٹ دے گا، الیکشن کمیشن کے ذریعے۔ 2026 میں، ممتا بنرجی دوبارہ وزیر اعلیٰ نہیں بنیں گی، بی جے پی کو 30 سیٹیں بھی نہیں ملیں گی۔"
کانگریس کے ایم پی منیش تیواری نے کہا، "پارلیمانی جمہوریت کا ایک بنیادی اصول ہے۔ حکومت اپنا نکتہ پیش کرتی ہے، لیکن اپوزیشن اپنا نکتہ پیش کرتی ہے۔ اپوزیشن ایس آئی آر پر بحث کا مطالبہ کر رہی ہے۔ الیکشن کمیشن کے پاس پورے ہندوستان میں اسپیشل انٹینسیو ریویو ( ایس آئی آر) جاری کرنے کی کوئی قانونی بنیاد نہیں ہے۔ ہم اس بات پر بحث چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو اپنے اختیارات کہاں سے حاصل ہیں یا اس کے مطابق حکومت اس ایس آئی آر کو جاری کرنے کے لیے کوئی قانونی بنیاد کیوں نہیں رکھتی، ہم اس پر متفق نہیں ہیں۔" اس بحث کے لیے یہ بنیادی مسئلہ ہے تب ہی ایوان کام کرے گا۔
آر جے ڈی کے رکن پارلیمنٹ منوج کمار جھا نے پی ایم مودی کے بیان پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا، "وزیر اعظم نے ڈرامہ اور مایوسی کی بات کی ہے، اس لیے انہیں پریس کانفرنس کرنی چاہیے، اس کا مطلب ہے کہ اپوزیشن اپنی شکست سے مایوس ہے، اور یہ کیسی مایوسی ہے کہ وہ بنیادی انتخابی مسائل پر لڑنے کے بجائے، وہ کٹے، منگل سوتر، وزیر اعظم کی بھینس اور دیگنو پر لڑ رہے ہیں؟"
کانگریس ایم پی کے سی وینوگوپال نے کہا، "جب بھی آپ کوئی بیان دے رہے ہیں، کم از کم اس کے بارے میں سوچیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نعرے لگانے کی بات کر رہے ہیں، بی جے پی نے 'مودی-مودی' کے نعرے لگا کر اس کی شروعات کی، کیا آپ نے پنڈت جواہر لعل نہرو، لال بہادر شاستری، اندرا گاندھی، اور دیگر وزیر اعظموں کے دور میں ایسا کچھ دیکھا جب انہوں نے اپنے کئی وزیر اعظموں کا نام لیا؟ ہم احتجاج کر رہے ہیں اپوزیشن کا کام حکومت کی پالیسیوں پر تنقید کرنا ہے۔
کانگریس ایم پی رینوکا چودھری نے کہا، "کیا 'ڈرامہ ماسٹر' ہمیں سکھائیں گے؟ ہمیں ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کب اور کیسے کام کرنا ہے... ہم یہ نہیں جانتے کیونکہ ہم دل سے کام کرتے ہیں اور بہت نیچے ہیں... وہ (پی ایم مودی) اب ایک ماہر نفسیات، ایک مشیر بن گئے ہیں، اور ایک اور قابلیت کا اضافہ کیا ہے۔"
#WATCH | Delhi | #ParliamentWinterSession | On PM Modi's statement, Congress MP Renuka Chowdhury says, " ...will the 'dramamaster' teach us? we need to learn from him, when and how to do drama...we don't know this as we work with our heart and are very grounded...he (pm modi) has… pic.twitter.com/fPYteutWuX— ANI (@ANI) December 1, 2025
شیو سینا (ادھو دھڑے) کے رکن پارلیمنٹ انل دیسائی نے کہا، "اگر وزیر اعظم کا بیان تعمیری ہے، تو یہ خوش آئند ہے، لیکن اگر وہ طنزیہ تبصرہ کر رہے ہیں، تو ایسے تبصرے کرنے والے کو اپنی پارٹی کے اندر خود کا جائزہ لینا چاہیے۔"
کانگریس ایم پی رنجیت رنجن نے کہا، "حکومت بحث سے بھاگ رہی ہے۔ ہمارے پاس بہت سے اہم مسائل ہیں، جیسے آلودگی، لال قلعہ دہشت گرد حملہ، روزگار، جناب... ہم چاہتے ہیں کہ حکومت مختلف مسائل پر بحث کی اجازت دے اور سوالات سے نہ کترائے"۔
کانگریس کے رکن پارلیمنٹ کارتی چدمبرم نے کہا، "یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپوزیشن کو اپنے مفاد کے مسائل اٹھانے کا موقع فراہم کرے۔ حکومت یہ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ ہمیں کون سے مسائل اٹھانے چاہئیں اور کون سے نہیں... ہم کوئی ایسا مسئلہ نہیں اٹھائیں گے جس کا ہندوستان کے عوام سے کوئی تعلق نہ ہو۔ چاہے وہ دہلی کی سیکورٹی کی صورتحال ہو، مہنگائی ہو، ٹیرف ہو، یہ تمام مسائل ہندوستان کے عوام کے جائز تحفظات ہیں اور ہم ایوان میں ان کو اٹھائیں گے۔"
بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ ارون بھارتی نے حزب اختلاف پر وزیر اعظم مودی کے "ڈیلیوری، ڈرامہ نہیں" کے طنز کا جواب دیتے ہوئے کہا، "وزیراعظم بالکل درست ہیں کیونکہ عوام توقع کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ کام کرے گی اور پالیسیاں بنائے جائیں گے۔ اہم بات یہ ہے کہ اپوزیشن پارلیمنٹ کے کام کاج میں تعاون کرتی ہے، اور پالیسیاں قومی مفاد میں بنائی جائیں گی۔"
بی جے پی کے ایم پی روی کشن نے کہا، "اگر وہ ڈرامہ سٹیج کرنا چاہتے ہیں تو انہیں ڈرامہ اسکول اور اسٹیج بنانا چاہیے، وہ سڑک پر ڈرامہ سٹیج کر سکتے ہیں، لیکن یہ جگہ عوام کے پیسوں سے بنائی گئی ہے، یہاں پر کروڑوں روپے روزانہ خرچ ہوتے ہیں، یہاں ڈرامہ نہ کریں، اپنی شکست کو قبول کریں، تجزیہ کریں، اس پر کام کریں، اور واپسی کی بات کریں۔ اگر وہ کچھ نہیں کر سکتے تو ان کو جاکر وزیر اعظم کی زندگی پر ایک کلاس لینی چاہئے، ان کی زندگی بدل جائے گی میں گارنٹی لیتا ہوں"۔