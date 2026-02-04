جنرل نروانے کی غیر مطبوعہ کتاب اور اپوزیشن ارکان کی معطلی پر پارلیمنٹ میں زبردست ہنگامہ آرائی
واضح رہے کہ سابق فوجی سربراہ جنرل نروانے نے اپنی غیر مطبوعہ کتاب میں بھارت چین کے سرحدی تنازع پر سنسنی خیز دعویٰ کیا ہے۔
نئی دہلی: آج بدھ کو پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس کا پانچواں دن ہے۔ صدر کے خطاب پر تحریک شکریہ پر پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں بحث جاری ہے۔ اسی بیچ قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے ایک بار پھر بھارت چین سرحدی تنازع پر سابق آرمی چیف جنرل ایم ایم نروانے کی کتاب کا مسئلہ اٹھایا جس پر ایوان میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ کانگریس اور دیگر اپوزیشن پارٹیوں کا الزام ہے کہ راہل گاندھی کو پارلیمنٹ میں بولنے نہیں دیا جا رہا ہے۔
جنرل نروانے کی غیر مطبوعہ کتاب پر ہنگامہ
اس سے قبل پیر اور منگل بھی لوک سبھا میں کافی ہنگامہ ہوا۔ در اصل راہل گاندھی نے اپنی تقریر میں کاروان میگزین میں جنرل نروانے کی غیر مطبوعہ کتاب (فار اسٹارز آف ڈسٹنی) سے متعلق شائع ایک مضمون کے اقتباسات پڑھنے کی کوشش کی۔
راہل گاندھی نے پیر کو لوک سبھا میں کہا کہ "اس میگزین میں نروانے نے کہا کہ یہ ان کی خود نوشت ہے جسے حکومت شائع نہیں ہونے دے رہی ہے۔ میں اس میں سے صرف پانچ لائنیں پڑھنا چاہتا ہوں"۔ بی جے پی لیڈروں نے اعتراض کرتے ہوئے سوال کیا کہ غیر مطبوعہ کتاب کے اقتباسات کیسے پڑھے جا سکتے ہیں۔
راہل گاندھی نے حکمراں جماعت پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ "وہ ایک اقتباس سے ڈر رہے ہیں۔ اس میں ایسا کیا لکھا ہے جو انہیں خوفزدہ کر رہا ہے، اور مجھے بولنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ اگر وہ خوفزدہ نہیں ہیں تو مجھے پڑھنے کی اجازت دیں۔"
گاندھی نے مزید کہا کہ اس اقتباس کا تعلق ڈوکلام کے واقعے سے ہے، جب "چار چینی ٹینک بھارتی حدود میں داخل ہو رہے تھے" اور ایک ریز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ سابق "آرمی چیف لکھتے ہیں، اور میں ایک مضمون کا حوالہ دیتا ہوں جو ان کی کتاب کے اقتباس پر مبنی ہے"۔
راہل گاندھی نے مزید کہ "یہ (سابق) آرمی چیف نروانے کی خود نوشت ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اچھی طرح سے سنیں۔ آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ محب وطن کون ہے اور کون نہیں۔ ''
بی جے پی ممبران پارلیمنٹ نے مسلسل اعتراض کرتے رہے کہ یہ خود نوشت شائع نہیں ہوئی ہے اور ایوان میں اس کا حوالہ نہیں دیا جا سکتا ہے۔
وزیر دفاع سنگھ نے بھی راہل گاندھی سے وضاحت طلب کی کہ آیا وہ جس کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں وہ باضابطہ طور پر شائع ہوئی ہے۔ "میں چاہتا ہوں کہ وہ ایوان کے سامنے وہ کتاب پیش کریں جس کا وہ حوالہ دے رہے ہیں، کیونکہ جس کتاب کا وہ حوالہ دے رہے ہیں وہ شائع نہیں ہوئی ہے۔"
کانگریس لیڈر نے اصرار کیا کہ میگزین کا مضمون مستند ہے اور وہ اس کا حوالہ دے سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ (بی جے پی کے لوگ) کبھی بھی کسی خاص مسئلہ پر بات نہیں کرنا چاہتے تھے۔
اسی بیچ اسپیکر اوم برلا نے ضوابط کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ کسی بھی کتاب یا اخبار کے تراشے کا حوالہ ایسے معاملے پر نہیں دیا جا سکتا جس کا ایوان کی کارروائی سے کوئی تعلق نہ ہو۔
سرکار پر نروانے کی کتاب کی اشاعت روکنے کا الزام
میڈیا رپورٹس کے مطابق راہل گاندھی جس غیر مطبوعہ کتاب کے اقتباسات پڑھ رہے تھے، اس کی ریلیز جنوری 2024 میں ہونی تھی تاہم بھارتی فوج اس کتاب کی جانچ کر رہی ہے۔ 'دی انڈین ایکسپریس' نے جنوری 2024 میں رپورٹ کیا کہ پبلشر، پینگوئن رینڈم ہاؤس سے کہا گیا تھا کہ وہ جانچ مکمل ہونے تک کتاب کے اقتباسات یا سافٹ کاپیاں شیئر نہ کریں۔ اطلاعات کے مطابق وزارت دفاع بھی کسی نہ کسی سطح پر اس جانچ میں شامل تھی۔ تب سے اب تک کتاب کی اشاعت کی اجازت نہیں ملی ہے۔
راہل گاندھی من مانی نہیں بول سکتے: رجیجو
لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی کو نروانے کی کتاب پر بولنے کی اجازت نہ دینے کے معاملے اقلیتی امور کے وزیر کرن رجیجو نے کہا کہ ''میں نے اس کا جواب دیا ہے، ہم بھی انتظار کرتے کرتے تھک گئے، لیکن وہ بولتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ضوابط سے ہٹ کر بولیں گے، ہم نے دو دن انتظار کیا، لیکن دوسروں کو بھی بولنے کا موقع ملنا چاہیے۔ وہ من مانی بول نہیں سکتے، آپ کو پارلیمنٹ کے ضوابط کے مطابق بولنا چاہیے۔''
اپوزیشن کے آٹھ ارکان پارلیمنٹ سے معطل
وہیں اپوزیشن کے آٹھ ممبران پارلیمنٹ کو قواعد کی خلاف ورزی کرنے اور "سپیکر پر کاغذات پھینکنے" پر بجٹ سیشن کے بقیہ مدت کے لیے لوک سبھا سے معطل کر دیا گیا۔ اپوزیشن کے ارکان کی معطلی پر ایوان میں خوب ہنگامہ آرائی ہوئی جس کی وجہ سے ایوان کی کارروائی کو معطل کرنا پڑا۔
'یہ جمہوریت پر حملہ ہے۔'
لوک سبھا میں اپوزیشن کے آٹھ ممبران پارلیمنٹ کی معطلی پر سی پی آئی (ایم) کے ممبر پارلیمنٹ امرا رام نے کہا کہ "یہ واقعہ جمہوریت اور آئین پر حملہ ہے۔ ملک کی پارلیمانی تاریخ میں نہ تو لیڈر آف ہاؤس اور نہ ہی لیڈر آف اپوزیشن کو کسی بھی طرح سے روکا جا سکتا ہے۔ آٹھ ممبران اسمبلی کو معطل کرنا محض ان کو دبانے کے لیے ملک کی جمہوریت پر حملہ کی مکمل پالیسی ہے۔" حکومت جس نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، یہ واضح طور پر اس کی وجہ سے ہے۔" ان کے خوف کی وجہ سے قائد حزب اختلاف اور اپوزیشن کو دو دن کی کوشش کے بعد بھی بولنے نہیں دیا گیا اور پھر آٹھ ارکان پارلیمنٹ کو معطل کر دیا گیا۔ یہ جمہوریت پر حملہ ہے۔''
واضح رہے کہ صدر کے خطاب پر تحریک شکریہ پر بدھ کو پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں جاری بجٹ اجلاس کے دوران بحث جاری ہے۔ ایوان نے بحث کے لیے 18 گھنٹے کا وقت دیا ہے اور وزیر اعظم نریندر مودی آج جواب دیں گے۔ بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ سدانند ماسٹر نے راجیہ سبھا میں شکریہ کی تحریک پیش کی۔ یہ تحریک 28 جنوری کو بجٹ اجلاس کے آغاز پر دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس سے صدر دروپدی مرمو کے خطاب کے جواب میں آئی ہے۔
قابل ذکر ہے کہ بجٹ اجلاس 65 دن تک چلے گا، جس میں 30 نشستیں ہوں گی۔ یہ سیشن دو اپریل کو ختم ہوگا۔ دونوں ایوان 13 فروری کو تعطیل کے لیے ملتوی ہوں گے اور 9 مارچ کو دوبارہ شروع ہوں گے تاکہ قائمہ کمیٹیاں مختلف وزارتوں اور محکموں سے گرانٹس کے مطالبات کا جائزہ لے سکیں۔
