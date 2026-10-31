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'گیانیش کمار مودی اور شاہ کی ہدایت پر الیکشن کمیشن چلا رہے ہیں، انہیں فوری ہٹایا جائے'، سی ای سی کے خلاف 'عوامی مواخذہ' تحریک دائر

اپوزیشن جماعتوں کا الزام ہےکہ ایس آئی آر کے عمل میں بڑی تعداد میں ووٹروں کے نام ہٹائے گئے جس سے جمہوری عمل متاثر ہوا۔

انڈیا بلاک نے الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے خلاف 'عوامی مواخذہ' تحریک دائر کی
انڈیا بلاک نے الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے خلاف 'عوامی مواخذہ' تحریک دائر کی (Screengrab)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 31, 2026 at 6:38 PM IST

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دہلی: دہلی میں انڈیا بلاک نے ہفتہ، 31 اکتوبر کو چیف الیکشن کمشنر (سی ا ی سی) گیانیش کمار کے خلاف ایک علامتی "پیپلز مواخذہ" پروگرام کا انعقاد کیا۔ یہ تقریب کانگریس صدر ملکارجن کھرگے کی رہائش گاہ پر منعقد ہوئی۔ تقریب انتخابی فہرستوں کی اسپیشل انٹینسیو ریویژن (ایس آئی آر) میں مبینہ بے ضابطگیوں اور ووٹ چوری کے الزامات کے درمیان منعقد کی گئی۔

اپوزیشن جماعتوں کا الزام ہے کہ اس عمل میں بڑی تعداد میں ووٹروں کے نام ہٹائے گئے جس سے جمہوری عمل متاثر ہوا۔ تقریب میں سابق لوک سبھا اسپیکر اور کانگریس لیڈر میرا کمار نے کہا کہ اتحاد نے گیانیش کمار کو عہدے سے ہٹانے کے لیے مواخذے کی تحریک لانے کا فیصلہ کیا ہے۔

راہول گاندھی نے اپنا موقف سخت کیا

کانگریس کے رکن پارلیمنٹ اور لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہول گاندھی نے ہفتہ کو چیف الیکشن کمشنر (سی ای سی) گیانیندر کمار کے خلاف اپنا موقف سخت کرتے ہوئے کہا کہ مرکزی الیکشن کمیشن کے سربراہ "چیف الیکشن کمشنر کے طور پر بچیں گے نہیں"۔

انڈیا الائنس کی ماک پارلیمنٹ میں خطاب کرتے ہوئے گاندھی نے کہا، "ہمارے پاس یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ثبوت موجود ہیں کہ یہ اب اپنے عہدے پر نہیں رہ سکتے۔ اور اگر بی جے پی ہمارے سب کچھ بے نقاب کرنے کے بعد بھی ان کو برقرار رکھنے پر اصرار کرتی ہے، تو یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ بی جے پی کا اصل کھیل کیا ہے۔"

لوک سبھا کی سابق اسپیکر اور کانگریس لیڈر میرا کمار نے کہا، "...یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ گیانیش کمار کو ان کے عہدے سے ہٹانے کے لیے انڈیا بلاک مواخذے کی تحریک پیش کرنے کے لیے ایک میٹنگ بلائے گا۔ یہ مواخذہ راجیہ سبھا میں حزب اختلاف کے لیڈر ملکارجن کھرگے پیش کریں گے، جو بعد میں بیان دیں گے۔ ہماری جمہوریت، یہ طاقت کے زور پر چلتی ہے، اور یہ جمہوریت کی طاقت کے زور پر چلتی ہے۔ اگر ایک بھی ووٹر کو ووٹ دینے کے حق سے محروم کیا جاتا ہے تو اس سے ہماری جمہوریت کی روح کو نقصان پہنچتا ہے۔

سی ای سی گیانیش کمار کے خلاف انڈیا بلاک کے علامتی عوامی مواخذے کے پروگرام میں کانگریس کے قومی صدر ملکارجن کھرگے نے کہا کہ سی ای سی گیانش کمار براہ راست وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کے کہنے پر کمیشن چلا رہے ہیں۔ سات ماہ قبل حزب اختلاف کے 193 ارکان پارلیمنٹ نے سی ای سی کو ہٹانے کے لیے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں تحاریک جمع کرائی تھیں۔ تاہم، ہمارے نوٹس کو مسترد کر دیا گیا اور نظر انداز کر دیا گیا۔ لہذا، ہم نے آج جو تحریک پیش کی ہے۔

انہوں نے مزید کہا، "ہماری سی ای سی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آئین کی روح کے مطابق بغیر کسی تفریق کے کام کرے، تاکہ عام آدمی کا اس پر بھروسہ برقرار رہے۔ ہمیں اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ کمزور طبقات، خواتین اور نوجوانوں کے حق رائے دہی کو دہلی میں بیٹھا کوئی خفیہ طور پر کمپیوٹر سے حذف نہ کرے۔"

سی ای سی گیانیش کمار کے خلاف انڈیا بلاک کے علامتی عوامی مواخذے کے پروگرام میں، کھرگے نے کہا، "2014 سے اقتدار پر قبضہ کرنے اور اسے برقرار رکھنے کے لیے ہر ممکنہ سازش رچی گئی ہے۔ انہوں نے ممبران پارلیمنٹ کو چرایا، سیاسی پارٹیاں تقسیم کیں، حکومتیں گرائیں، اور الیکٹورل بانڈز، ای ڈی اور سی بی آئی کا استعمال کیا، اور اب ان کے پاس ووٹ چوری کرنے کی سو مثالیں ہیں۔"

انہوں نے مزید کہا کہ گیانیش کمار چیف الیکشن کمشنر اور دیگر الیکشن کمشنرز (تقرری، سروس کی شرائط اور دفتر کی مدت) ایکٹ، 2023 کی وجہ سے اس چوری کی سہولت فراہم کرنے کے قابل ہیں۔ یہ بل 145 اپوزیشن اراکین پارلیمنٹ کو معطل کرنے کے بعد دسمبر 2023 میں منظور کیا گیا تھا۔ یہ شرمناک اور بے عزتی ہے۔ یہ قانون انتخابی کمشنروں کو تاحیات تحفظ فراہم کرتا ہے۔ تحفظ کی ایک سطح جو صدر یا چیف جسٹس آف انڈیا کو بھی حاصل نہیں ہے۔

TAGGED:

GYANESH KUMAR IMPEACHMENT
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