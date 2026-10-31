'گیانیش کمار مودی اور شاہ کی ہدایت پر الیکشن کمیشن چلا رہے ہیں، انہیں فوری ہٹایا جائے'، سی ای سی کے خلاف 'عوامی مواخذہ' تحریک دائر
اپوزیشن جماعتوں کا الزام ہےکہ ایس آئی آر کے عمل میں بڑی تعداد میں ووٹروں کے نام ہٹائے گئے جس سے جمہوری عمل متاثر ہوا۔
Published : October 31, 2026 at 6:38 PM IST
دہلی: دہلی میں انڈیا بلاک نے ہفتہ، 31 اکتوبر کو چیف الیکشن کمشنر (سی ا ی سی) گیانیش کمار کے خلاف ایک علامتی "پیپلز مواخذہ" پروگرام کا انعقاد کیا۔ یہ تقریب کانگریس صدر ملکارجن کھرگے کی رہائش گاہ پر منعقد ہوئی۔ تقریب انتخابی فہرستوں کی اسپیشل انٹینسیو ریویژن (ایس آئی آر) میں مبینہ بے ضابطگیوں اور ووٹ چوری کے الزامات کے درمیان منعقد کی گئی۔
आज ये सभा CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जन-महाभियोग की कार्यवाही के लिए बुलाई गई है। हमारे देश के करोड़ों लोगों के नाम अनुचित तरीके से मतदाता सूची से काटे जा रहे हैं, वहीं इस बारे में सवाल पूछने पर कोई जवाबदेही तय नहीं की जाती। इसलिए INDIA गठबंधन द्वारा तय किया गया कि एक सभा बुलाकर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जन-महाभियोग लाया जाए और उन्हें पद से हटा दिया जाए। इस जन-महाभियोग का प्रस्ताव राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री @kharge सदन के सामने रखेंगे और फिर अपना वक्तव्य देंगे। : CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चलाए जा रहे जन-महाभियोग की स्पीकर मीरा कुमार जी 📍 दिल्ली— Congress (@INCIndia) October 31, 2026
اپوزیشن جماعتوں کا الزام ہے کہ اس عمل میں بڑی تعداد میں ووٹروں کے نام ہٹائے گئے جس سے جمہوری عمل متاثر ہوا۔ تقریب میں سابق لوک سبھا اسپیکر اور کانگریس لیڈر میرا کمار نے کہا کہ اتحاد نے گیانیش کمار کو عہدے سے ہٹانے کے لیے مواخذے کی تحریک لانے کا فیصلہ کیا ہے۔
VIDEO | Delhi: At symbolic public impeachment of CEC Gyanesh Kumar, Leader of Opposition in the Lok Sabha Rahul Gandhi says, "Gyanesh Kumar is not going to survive as the Chief Election Commissioner. We already have enough proof to make sure that this gentleman cannot survive. And if the BJP insists on keeping him after we reveal what we know, then it will be very clear what the BJP's game is." (Source: Third Party) (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) October 31, 2026
راہول گاندھی نے اپنا موقف سخت کیا
کانگریس کے رکن پارلیمنٹ اور لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہول گاندھی نے ہفتہ کو چیف الیکشن کمشنر (سی ای سی) گیانیندر کمار کے خلاف اپنا موقف سخت کرتے ہوئے کہا کہ مرکزی الیکشن کمیشن کے سربراہ "چیف الیکشن کمشنر کے طور پر بچیں گے نہیں"۔
🔹Gyanesh Kumar has systematically decimated our democracy. 🔹This entire SIR was a Machiavellian plan hatched by the BJP. Make no mistake, Gyanesh Kumar is only a puppet. The main puppeteers are Amit Shah and Narendra Modi. : All India Trinamool Congress MP @MahuaMoitra ji at the Public Impeachment of CEC Gyanesh Kumar 📍 Delhi— Congress (@INCIndia) October 31, 2026
انڈیا الائنس کی ماک پارلیمنٹ میں خطاب کرتے ہوئے گاندھی نے کہا، "ہمارے پاس یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ثبوت موجود ہیں کہ یہ اب اپنے عہدے پر نہیں رہ سکتے۔ اور اگر بی جے پی ہمارے سب کچھ بے نقاب کرنے کے بعد بھی ان کو برقرار رکھنے پر اصرار کرتی ہے، تو یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ بی جے پی کا اصل کھیل کیا ہے۔"
महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के दौरान हमारे गठबंधन से 31 सांसद चुन कर आए। 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव हुआ। इलेक्शन के दौरान शाम 4 से 5 बजे के बाद मात्र दो घंटे के अंदर 40 लाख वोट पड़ गए। हमने चुनाव आयोग से पूछा - 40 लाख लोग सिर्फ 2 घंटे में कहां से आ गए, कहां खड़े थे और किन बूथों पर भीड़ थी। हमने ज्ञानेश कुमार से इसका वीडियो प्रूफ मांगा, लेकिन उसने हमें आज तक कोई CCTV फुटेज नहीं दी। अब SIR के जरिए जनता से वोट का अधिकार छीना जा रहा है। इसलिए हम CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जन-महाभियोग का पूर्ण समर्थन करते हैं। : शिवसेना (UBT) सांसद @AGSawant जी 📍 दिल्ली— Congress (@INCIndia) October 31, 2026
لوک سبھا کی سابق اسپیکر اور کانگریس لیڈر میرا کمار نے کہا، "...یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ گیانیش کمار کو ان کے عہدے سے ہٹانے کے لیے انڈیا بلاک مواخذے کی تحریک پیش کرنے کے لیے ایک میٹنگ بلائے گا۔ یہ مواخذہ راجیہ سبھا میں حزب اختلاف کے لیڈر ملکارجن کھرگے پیش کریں گے، جو بعد میں بیان دیں گے۔ ہماری جمہوریت، یہ طاقت کے زور پر چلتی ہے، اور یہ جمہوریت کی طاقت کے زور پر چلتی ہے۔ اگر ایک بھی ووٹر کو ووٹ دینے کے حق سے محروم کیا جاتا ہے تو اس سے ہماری جمہوریت کی روح کو نقصان پہنچتا ہے۔
🔹Gyanesh Kumar deleted crores of voters. I myself had to undergo two hearings to establish that I am an eligible voter in this country. If this is the plight of an MP, one can only imagine the predicament of an ordinary citizen. 🔹There is a pattern in every action of the Modi government to narrow the democratic space, concentrate power, and prepare the ground for permanent control. : CPI (M) MP @JohnBrittas ji at the Public Impeachment of CEC Gyanesh Kumar— Congress (@INCIndia) October 31, 2026
سی ای سی گیانیش کمار کے خلاف انڈیا بلاک کے علامتی عوامی مواخذے کے پروگرام میں کانگریس کے قومی صدر ملکارجن کھرگے نے کہا کہ سی ای سی گیانش کمار براہ راست وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کے کہنے پر کمیشن چلا رہے ہیں۔ سات ماہ قبل حزب اختلاف کے 193 ارکان پارلیمنٹ نے سی ای سی کو ہٹانے کے لیے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں تحاریک جمع کرائی تھیں۔ تاہم، ہمارے نوٹس کو مسترد کر دیا گیا اور نظر انداز کر دیا گیا۔ لہذا، ہم نے آج جو تحریک پیش کی ہے۔
انہوں نے مزید کہا، "ہماری سی ای سی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آئین کی روح کے مطابق بغیر کسی تفریق کے کام کرے، تاکہ عام آدمی کا اس پر بھروسہ برقرار رہے۔ ہمیں اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ کمزور طبقات، خواتین اور نوجوانوں کے حق رائے دہی کو دہلی میں بیٹھا کوئی خفیہ طور پر کمپیوٹر سے حذف نہ کرے۔"
𝐑𝐞𝐬𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐅𝐨𝐫 𝐓𝐡𝐞 𝐏𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜 𝐈𝐦𝐩𝐞𝐚𝐜𝐡𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐎𝐟 𝐌𝐫. 𝐆𝐲𝐚𝐧𝐞𝐬𝐡 𝐊𝐮𝐦𝐚𝐫, 𝐂𝐡𝐢𝐞𝐟 𝐄𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞𝐫 𝐎𝐟 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚. 𝐓𝐇𝐄 𝐒𝐈𝐗 𝐂𝐇𝐀𝐑𝐆𝐄𝐒 𝐀𝐆𝐀𝐈𝐍𝐒𝐓 𝐇𝐈𝐌 👇 1️⃣ Conspired to Steal Elections 2️⃣ Deleted 13.2 Crore Voters 3️⃣ Rewrote Form 6 Without Parliamentary Oversight or Knowledge 4️⃣ Seized the Electoral Rolls Through ECINET 5️⃣ Shut Out the Other Two Commissioners 6️⃣ Acted at the Behest of Modi and Shah : Congress President Shri @kharge at the Public Impeachment of CEC Gyanesh Kumar— Congress (@INCIndia) October 31, 2026
سی ای سی گیانیش کمار کے خلاف انڈیا بلاک کے علامتی عوامی مواخذے کے پروگرام میں، کھرگے نے کہا، "2014 سے اقتدار پر قبضہ کرنے اور اسے برقرار رکھنے کے لیے ہر ممکنہ سازش رچی گئی ہے۔ انہوں نے ممبران پارلیمنٹ کو چرایا، سیاسی پارٹیاں تقسیم کیں، حکومتیں گرائیں، اور الیکٹورل بانڈز، ای ڈی اور سی بی آئی کا استعمال کیا، اور اب ان کے پاس ووٹ چوری کرنے کی سو مثالیں ہیں۔"
انہوں نے مزید کہا کہ گیانیش کمار چیف الیکشن کمشنر اور دیگر الیکشن کمشنرز (تقرری، سروس کی شرائط اور دفتر کی مدت) ایکٹ، 2023 کی وجہ سے اس چوری کی سہولت فراہم کرنے کے قابل ہیں۔ یہ بل 145 اپوزیشن اراکین پارلیمنٹ کو معطل کرنے کے بعد دسمبر 2023 میں منظور کیا گیا تھا۔ یہ شرمناک اور بے عزتی ہے۔ یہ قانون انتخابی کمشنروں کو تاحیات تحفظ فراہم کرتا ہے۔ تحفظ کی ایک سطح جو صدر یا چیف جسٹس آف انڈیا کو بھی حاصل نہیں ہے۔