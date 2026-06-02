مقامی 'دیویاسترا' کا تجربہ کیا گیا، ہانچ گھنٹے کی پرواز کی صلاحیت، پانچ سو کلومیٹر رینج
Divyastra Mk-1 مقامی طور پر تیار کردہ ٹیکٹیکل UAV ہے جو انٹیلی جنس اکٹھا کرنے اور درستگی کے اسٹرائیک جیسے مشنوں کےلیے ڈیزائن کیا گیا۔
Published : June 2, 2026 at 5:04 PM IST
جودھ پور، راجستھان: ہندوستان کے مقامی دفاعی ٹیکنالوجی کے شعبے کو مضبوط بناتے ہوئے، دفاعی صنعت کار کونی ہوورٹ نے جودھ پور میں اپنے جدید ترین ٹیکٹیکل لوئٹرنگ گولہ باری کے پلیٹ فارم، 'Divyastra Mk-1' کا آپریشنل مظاہرہ کامیابی سے کیا۔ ہندوستانی فوج کے سینئر عہدیداروں اور دفاعی شعبے کے نمائندوں نے اس کی صلاحیتوں کا خود مشاہدہ کیا۔ کمپنی نے یہ معلومات سوشل میڈیا پر شیئر کیں۔
جودھ پور میں حالیہ مظاہرے کے دوران، Divyastra Mk-1 UAV کو گاڑی میں نصب موبائل لانچر سے کئی بار کامیابی کے ساتھ لانچ کیا گیا۔ مشق نے پلیٹ فارم کی تیز رفتار تعیناتی، میدان جنگ میں متحرک آپریشنز، اور حقیقت پسندانہ حالات میں مشن کی تیاری کا مظاہرہ کیا۔ اس نے UAV کی انٹیلی جنس جمع کرنے، نگرانی، اور جاسوسی (ISR) مشن کو مؤثر طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت کا بھی مظاہرہ کیا۔ Hoverit کے مطابق، Divyastra Mk-1 ایک مکمل طور پر مقامی طور پر تیار کیا گیا ٹیکٹیکل UAV ہے جو انٹیلی جنس اکٹھا کرنے، نگرانی، جاسوسی، اور درستگی کے اسٹرائیک جیسے مشنوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔
5 گھنٹے پرواز کرنے کی صلاحیت، 500 کلومیٹر رینج: یہ پلیٹ فارم 500 کلومیٹر تک کی آپریشنل رینج اور تقریباً 5 گھنٹے کی پرواز کی برداشت پیش کرتا ہے، جو اسے طویل دورانیے کی نگرانی، ہدف کی شناخت، اور حکمت عملی کی کارروائیوں کے لیے موزوں بناتا ہے۔ UAV کو EO/IR پے لوڈز، کمیونیکیشن ریلے سسٹمز، اور مشن کی ضروریات کے لحاظ سے مختلف قسم کے مشن کے لیے مخصوص وارہیڈ کنفیگریشنز سے لیس کیا جا سکتا ہے۔ یہ خصوصیت اسے مختلف آپریشنل حالات میں زیادہ لچکدار اور موثر بناتی ہے۔
Indigenous Technology Solutions: کمپنی کا کہنا ہے کہ Divyastra Mk-1 کا یہ کامیاب مظاہرہ ہندوستانی دفاعی افواج کی ابھرتی ہوئی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دیسی ٹیکنالوجی کے حل کی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس طرح کے مقامی پلیٹ فارم نہ صرف دفاعی شعبے میں خود انحصاری کو فروغ دیں گے بلکہ مستقبل کے میدان جنگ کے چیلنجوں سے نمٹنے میں بھی اہم کردار ادا کریں گے۔ اس مظاہرے کو بھارت کی دفاعی جدید کاری اور 'آتمانیر بھر بھارت' مہم کے تحت مقامی دفاعی نظام کی ترقی کی جانب ایک اہم قدم سمجھا جاتا ہے۔