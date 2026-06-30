روانگی سے پہلے، جنرل دویدی کا دو ٹوک بیان: 'آپریشن سندور' نے ہمیشہ کے لیے قومی سلامتی کے 'نئے معمول' کو بدل دیا
اپنے دور کے اختتام پر، جنرل دویدی نے ٹیکنالوجی، خود انحصاری اور اصل کنٹرول لائن (LAC) پر ایک اہم بیان دیا۔
Published : June 30, 2026 at 11:38 AM IST
نئی دہلی: اپنی مدت ملازمت کے اختتام کے موقع پر ایک خصوصی انٹرویو میں، سبکدوش ہونے والے آرمی چیف جنرل اوپیندر دویدی نے ملک کی سیکورٹی حکمت عملی کے بارے میں بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستانی فوج اگلے مورچوں پر کثیر جہتی جنگ لڑنے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے۔ جنرل دویدی نے 'آپریشن سندور' کو فوجی طاقت کا نیا عالمی معیار قرار دیا۔ انہوں نے فوج کی تبدیلی، لائن آف ایکچوئل کنٹرول (ایل اے سی) کے ساتھ حالات اور 'اگنی پتھ' منصوبے کے زمینی نتائج پر اپنے نقطہ نظر کا اشتراک کیا۔
سوال: بطور آرمی چیف آپ کے دور کی سب سے بڑی کامیابی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا کوئی ایجنڈا ادھورا رہ گیا؟
جنرل اپیندر دویدی
کامیابی ہمیشہ اجتماعی ہوتی ہے۔ ہماری توجہ فوج کی تبدیلی، جوڑ اور خود انحصاری کو فروغ دینے پر مرکوز ہے۔ سب سے بڑی کامیابی آپریشن سندور ہے۔ اس نے مشترکہ اور مستقبل کے لیے تیار جنگوں سے لڑنے کی فوج کی صلاحیت کی توثیق کی۔ اس نے قومی سلامتی کے فن تعمیر کی حقیقی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ اس آپریشن نے ایک حقیقی میدان جنگ میں محفوظ مواصلات، سائبر نیٹ ورکس اور درست حملوں میں ہماری مشق کی کامیابی کو کامیابی سے ظاہر کیا۔ تبدیلی ایک مسلسل سفر ہے۔ بعض تنظیمی اصلاحات اور تکنیکی انضمام کے نفاذ کے لیے مسلسل کوششوں کی ضرورت ہے۔
سوال: آپریشن سندور کے بعد تنظیمی تبدیلیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ جدیدیت کی کیا حیثیت ہے اور ترجیحات کیا ہیں؟
جنرل اپیندر دویدی
جدیدیت اب نئے ہتھیاروں کی خریداری تک محدود نہیں رہی۔ حکمت عملی، تنظیمی ڈھانچہ، ٹیکنالوجی اور تربیت مل کر کام کرتے ہیں۔ آپریشن سندور نے واضح کیا کہ مستقبل کی جنگوں میں فتح کا انحصار انٹیلی جنس، سینسرز، شوٹرز اور نیٹ ورکس کو تیزی سے مربوط کرنے پر ہوگا۔ اس مقصد کے لیے رودر بریگیڈ، بھیرو بٹالین، اشنی ڈرون پلاٹون اور شکتیبان رجمنٹ جیسے خصوصی یونٹ بنائے گئے ہیں۔ موجودہ ترجیح ان نئے نظاموں کو مکمل طور پر جذب کرنا ہے تاکہ فوجی نیٹ ورک کے ذریعے تیزی سے جواب دے سکیں۔
سوال: نئی بننے والی 'باز بٹالین' کا کردار اور مقاصد کیا ہیں؟
جنرل اپیندر دویدی
'باز بٹالین' ہماری ڈرون (آر پی اے) صلاحیتوں کو مضبوط کرنے میں ایک گیم چینجر ہے۔ یہ تکنیکی فوجی ماہرین کا ایک سرشار پول تیار کر رہا ہے جو ڈرون ماحولیاتی نظام کا انتظام کریں گے۔ اس کا مقصد میدان جنگ میں حقیقی وقت کی معلومات فراہم کرنے اور فوری اور درست کارروائی کے قابل بنانے کے لیے نگرانی (ISR) کی صلاحیتوں کو بڑھانا ہے۔
سوال: مشرقی لداخ میں بات چیت کے بعد لائن آف ایکچوئل کنٹرول (LAC) کے ساتھ موجودہ سیکورٹی صورتحال کیا ہے؟ فوج نے اس سے کیا سبق سیکھا؟
جنرل اپیندر دویدی
سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ سرحدوں پر استحکام کے لیے چوکسی، قابل بھروسہ تیاری اور مسلسل رابطے ضروری ہیں۔ شمالی سرحدوں پر صورتحال ’’مستحکم لیکن حساس‘‘ ہے۔ علیحدگی کے معاہدوں نے زمینی تناؤ کو کم کیا ہے۔ مختلف سرحدی تصورات سے متعلق مقامی مسائل کو حل کرنے کے لیے میکانزم قائم کیے گئے ہیں اور سالانہ 1,000 سے زیادہ زمینی سطح کے اجلاس اور فلیگ میٹنگز منعقد کی جاتی ہیں۔ تاہم، استحکام کا مطلب آرام نہیں ہے. فوج ایک مضبوط تعیناتی کو برقرار رکھتی ہے اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی جاری ہے۔
سوال: آپ خود انحصاری کے ماحولیاتی نظام میں پبلک سیکٹر انڈرٹیکنگز (DPSUs)، MSMEs اور گھریلو اسٹارٹ اپس کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں؟
جنرل اپیندر دویدی
مستقبل کی جنگوں اور قومی سلامتی کے لیے خود انحصاری ایک بنیادی ضرورت ہے۔ بحران کے وقت، ہم مکمل طور پر غیر ملکی سپلائی چینز پر انحصار نہیں کر سکتے۔ آج، ہمارے مقامی مواصلات، الیکٹرانک جنگ اور نگرانی کے نظام کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہم نے DPSUs، نجی صنعتوں، MSMEs، سٹارٹ اپس اور تعلیمی اداروں کو ٹرائلز کو تیز کرنے اور آلات کو تیزی سے شامل کرنے کے لیے شامل کیا ہے۔ گھریلو صنعت کو اب لانگ رینج پریزیشن فائر، سمارٹ ایمونیشن اور اینٹی ڈرون ٹیکنالوجی تیار کرنے پر توجہ دینی ہوگی۔
سوال: اگنی پتھ اسکیم کے بارے میں فوج کی زمینی سطح کا اندازہ کیا ہے؟ کیا اس کے 25% برقرار رکھنے کے ڈھانچے کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے؟
جنرل اپیندر دویدی
یہ ایک بڑی اصلاحات ہے جو فوج کو جوان اور تکنیکی طور پر زیادہ قابل بنائے گی۔ اگنیور پر فیلڈ یونٹس کی طرف سے ابتدائی رائے حوصلہ افزا ہے۔ ان جوانوں نے سخت فوجی تربیت حاصل کی ہے اور جدید مواصلات اور ڈرون سسٹم سیکھنے میں بہترین ہیں۔ 25% برقرار رکھنے کی حد بڑھانے کے حوالے سے، اسکیم ابھی بھی تیار کی جا رہی ہے اور پہلے بیچ نے اپنا چار سالہ سروس سائیکل مکمل نہیں کیا ہے۔ اس لیے کوئی نتیجہ اخذ کرنا قبل از وقت ہے۔ ہم ادارہ جاتی تشخیص کر رہے ہیں۔ اس پر پالیسی کی سطح پر غور کیا جائے گا، اگر ضروری ہو تو، مستقبل کی ضروریات جیسے کہ فضائی دفاع، سائبر اور الیکٹرانک جنگ میں مستقبل کی ضروریات کے پیش نظر۔