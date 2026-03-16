'آپریشن سندور' پر متنازعہ پوسٹ سے متعلق پروفیسر محمود آباد کے خلاف مقدمہ نہیں چلایا جائے گا، ہریانہ حکومت نے سپریم کورٹ کو جانکاری دی
اشوکا یونیورسٹی کے پروفیسرعلی خان محمود آباد کو بڑی راحت ملی ہے۔ انھوں نے 'آپریشن سندور'سے متعلق سوشل میڈیا پر ایک متنازعہ پوسٹ کی تھی۔
By Sumit Saxena
Published : March 16, 2026 at 2:12 PM IST
نئی دہلی: ہریانہ حکومت نے پیر کے روز سپریم کورٹ کو مطلع کیا کہ اس نے اشوکا یونیورسٹی کے پروفیسر علی خان محمود آباد کے خلاف 'آپریشن سندور' کے بارے میں ان کی سوشل میڈیا پوسٹوں پر درج فوجداری کیس میں مقدمہ چلانے کی منظوری نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔
یہ معاملہ سی جے آئی سوریہ کانت اور جسٹس جویمالیہ باغچی پر مشتمل بنچ کے سامنے آیا۔ پروفیسر کی طرف سے سینئر ایڈوکیٹ سدھارتھ لوتھرا اور ایڈوکیٹ نظام پاشا پیش ہوئے۔
سماعت کے دوران، ایڈیشنل سالیسٹر جنرل ایس وی راجو، ریاستی حکومت کی طرف سے پیش ہوئے۔ انھوں نے کہا کہ حکومت نے محمود آباد کے خلاف مقدمہ چلانے کی منظوری دینے سے انکار کرتے ہوئے ایک بار نرمی کا مظاہرہ کیا ہے۔
راجو نے مزید کہا، "اسے مستقبل میں ایسی کسی بھی سرگرمی میں ملوث ہونے کے خلاف خبردار کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے معاملہ بند کر دیا ہے، انہوں نے منظوری دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اس لیے یہ چیپٹر (باب) بند کر دیا گیا ہے۔"
بنچ نے معاملے کو بند کرنے کے ریاستی حکومت کے فیصلے کی تعریف کی۔ سی جے آئی نے کہا، "کبھی کبھی، لائنوں کے درمیان میں لکھنے سے مزید پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں۔۔۔ لیکن بعض اوقات، حالات بہت حساس ہوتے ہیں۔ ہم سب ذمہ دار شہری ہیں۔"
بنچ نے راجو کی عرضی کو ریکارڈ پر رکھا کہ ریاست نے استغاثہ کے لیے کوئی منظوری نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس معاملے کو نمٹاتے ہوئے بنچ نے نوٹ کیا کہ اس میں شک کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ درخواست گزار ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ پروفیسر ہے جو مستقبل میں ہوشیاری سے کام کرے گا۔
6 جنوری کو، سپریم کورٹ نے زبانی طور پر مشاہدہ کیا تھا کہ ہریانہ حکومت محمود آباد کے تئیں "ایک بار نرمی" دکھانے پر غور کر سکتی ہے- جو 'آپریشن سندور' کے حوالے سے دو متنازعہ سوشل میڈیا پوسٹس پر مجرمانہ تحقیقات کا سامنا کر رہے ہیں- اور ان کی مجرمانہ کارروائی کے لیے مطلوبہ منظوری کو روک سکتی ہے۔ 6 جنوری کو سماعت کے دوران، ہریانہ حکومت کی طرف سے پیش ہوتے ہوئے، راجو نے بنچ کے سامنے دلیل دی کہ اگرچہ چارج شیٹ اگست 2025 میں داخل کی گئی تھی، لیکن ریاستی حکومت نے ابھی تک منظوری نہیں دی تھی، اور نتیجتاً، مقدمے کی سماعت آگے نہیں بڑھ سکی۔
گزشتہ سال جولائی میں، اس معاملے میں ہریانہ ایس آئی ٹی کی طرف سے کی گئی تحقیقات پر سوال اٹھاتے ہوئے، سپریم کورٹ نے مشاہدہ کیا تھا کہ ایس آئی ٹی نے "خود کو غلط سمت میں لے لیا ہے۔"
سپریم کورٹ نے ایک سینئر پولیس افسر کی قیادت والی ہریانہ ایس آئی ٹی کو ہدایت دی کہ وہ اپنی تحقیقات کو صرف محمود آباد کے خلاف ان کی متنازعہ سوشل میڈیا پوسٹس سے متعلق درج دو ایف آئی آر تک محدود رکھے، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ آیا کوئی جرم ہوا ہے، اور چار ہفتوں کے اندر اپنی رپورٹ پیش کرے۔
