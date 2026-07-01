’آپریشن سندور‘ میں شہادتوں پر راجناتھ سنگھ کے خلاف استحقاق کی کارروائی کا مطالبہ، کانگریس نے پارلیمنٹ کو گمراہ کرنے کا الزام لگا دیا
کے سی وینوگوپال نے "ایکس" پر بھی اپنا خط شیئر کرتے ہوئے کہا کہ راجناتھ سنگھ نے ملک اور پارلیمنٹ دونوں کو گمراہ کیا۔
Published : July 1, 2026 at 1:27 PM IST
نئی دہلی: کانگریس نے ایک بار پھر آپریشن سندور کے دوران شہید ہونے والے فوجیوں کے معاملے پر مرکزی حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ کانگریس کے سینئر رہنما، رکن پارلیمنٹ اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی (پی اے سی) کے چیئرمین کے سی وینوگوپال نے لوک سبھا اسپیکر اوم برلا کو خط لکھ کر وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے خلاف استحقاق کی کارروائی شروع کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔
وینوگوپال نے الزام عائد کیا کہ وزیر دفاع نے پارلیمنٹ میں آپریشن سندور پر بحث کے دوران یہ بیان دیا تھا کہ اس فوجی کارروائی میں بھارتی فوج کو کوئی جانی نقصان نہیں پہنچا، جبکہ بعد میں سرکاری طور پر چھ فوجی اہلکاروں کی شہادت کی تصدیق کی گئی۔ انہوں نے لوک سبھا کے قواعد کے تحت رول 223 کے مطابق استحقاق نوٹس دیتے ہوئے کہا کہ پارلیمنٹ کو غلط معلومات فراہم کرنا ایوان کی توہین اور استحقاق کی خلاف ورزی کے مترادف ہے، اس لیے وزیر دفاع کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔
In the debate in Lok Sabha on Operation Sindoor, Defence Minister Rajnath Singh lied to the people of India. It was a straightforward, clear-cut lie - to mislead the House.— K C Venugopal (@kcvenugopalmp) June 30, 2026
How could he, in July 2025, say that no Indian soldier was martyred, and then a year later the forces… pic.twitter.com/gEvHVoU1el
کانگریس کا سخت اعتراض
کے سی وینوگوپال نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم "ایکس" پر بھی اپنا خط شیئر کرتے ہوئے کہا کہ راجناتھ سنگھ نے ملک اور پارلیمنٹ دونوں کو گمراہ کیا۔ ان کے مطابق اگر جولائی 2025 میں وزیر دفاع نے کہا کہ کوئی فوجی شہید نہیں ہوا، تو پھر ایک سال بعد انہی فوجیوں کے نام نیشنل وار میموریل پر کیسے درج کیے گئے؟ کانگریس رہنما نے کہا کہ یہ نہ صرف پارلیمنٹ کو گمراہ کرنے کا معاملہ ہے بلکہ ان چھ شہید فوجیوں کے اہل خانہ اور پوری مسلح افواج کی توہین بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فوجیوں نے وطن کے دفاع میں جانیں قربان کیں، لیکن حکومت نے ان کی قربانیوں کو عوام سے چھپایا۔
تنازع کیسے شروع ہوا؟
یہ تنازع اس وقت شدت اختیار کر گیا جب حال ہی میں آپریشن سندور کے دوران شہید ہونے والے چھ فوجیوں، جن میں بھارتی فوج کے پانچ اور فضائیہ کا ایک اہلکار شامل ہے، کے نام نیشنل وار میموریل پر درج کیے گئے۔ مئی 2025 میں کیے گئے اس فوجی آپریشن کے بعد پہلی مرتبہ حکومت نے ان شہداء کی شناخت باضابطہ طور پر ظاہر کی۔
وزارت دفاع کا جواب
دوسری جانب وزارت دفاع نے کانگریس کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ تاثر دینا غلط ہے کہ شہداء کی قربانی کو حال ہی میں پہلی بار تسلیم کیا گیا۔ وزارت کے مطابق قوم نے ان فوجیوں کو "پہلے ہی مناسب موقع پر مکمل احترام کے ساتھ خراجِ عقیدت پیش کیا تھا" اور ان کی قربانی کو ہمیشہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ وزارت دفاع نے یہ بھی کہا کہ سوشل میڈیا پر راجناتھ سنگھ کی پارلیمانی تقریر کا صرف ایک حصہ الگ کر کے پیش کیا جا رہا ہے، جس سے غلط تاثر پیدا کیا گیا کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپریشن سندور میں کوئی فوجی شہید نہیں ہوا۔ وزارت کے مطابق یہ تشریح گمراہ کن اور حقائق کے منافی ہے۔
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واضح رہے کہ آپریشن سندور بھارتی افواج نے 22 اپریل 2025 کو پہلگام میں ہونے والے دہشت گرد حملے کے جواب میں شروع کیا تھا، جس میں 26 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اب اس معاملے پر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان سیاسی کشیدگی مزید بڑھنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔