'آپریشن سندور 2.0 کسی بھی وقت شروع ہوسکتا ہے'، چین کی سرحد پر آرمی چیف کا بیان

جنرل اوپیندر دویدی نے کہاکہ فوج جلد ہی ناردرن کمانڈ اور رودر بریگیڈ تشکیل دینے جا رہی ہے۔ بھیرو بٹالین بھی تشکیل دی جائے گی۔

آرمی چیف جنرل اوپیندر دویدی
آرمی چیف جنرل اوپیندر دویدی (Photo courtesy: Indian Army)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 19, 2025 at 7:50 AM IST

Updated : October 19, 2025 at 7:56 AM IST

پتھورا گڑھ: بھارتی آرمی چیف جنرل اوپیندر دویدی جوانوں کے ساتھ دیوالی منانے کے لیے پتھورا گڑھ پہنچے۔ اس موقعے پر انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ آپریشن سندور 1.0 مکمل ہوا ہے، آپریشن سندور کو روکا نہیں گیا۔ گولہ باری کو عارضی طور پر روک دیا گیا ہے۔ آپریشن جاری ہے اور اپنے مقصد کے حصول تک جاری رہے گا۔ آرمی چیف نے کہا کہ آپریشن سندور 2.0 کسی بھی وقت ہو سکتا ہے اور بھارتی فوج اس کی تیاری کر رہی ہے۔

آرمی چیف اپیندر دویدی کا پتھورا گڑھ دورہ

بھارتی فوج کے سربراہ جنرل اوپیندر دویدی اپنے دورے کے ایک حصے کے طور پر جمعہ کو پتھورا گڑھ پہنچے۔ انہوں نے آرمی بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز میں افسران کے ساتھ میٹنگ کی۔ سنیچر کی شام دیر گئے فٹ بال گراؤنڈ میں منعقدہ ایک تقریب میں انہوں نے جوانوں اور سابق فوجیوں کو اعزاز سے نوازا۔ تقریب کے دوران انہوں نے حاضر سروس فوجیوں اور سابق فوجیوں سے بات چیت کی اور ان کے مسائل سنے ۔ انہوں نے کہا کہ وہ انہیں دیوالی کی مبارکباد دینے آئے ہیں۔

آرمی چیف کا پتھور گڑھ میں بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کا دورہ
آرمی چیف کا پتھور گڑھ میں بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کا دورہ (Photo courtesy: Indian Army)

فوج ملک کی تعمیر میں سب سے آگے

آرمی چیف نے کہا کہ فوج ہمیشہ ملک کی تعمیر میں سب سے آگے رہی ہے۔ بھارتی فوج کا پہلا قدم قوم کی تعمیر میں ہونا چاہیے۔ بھارتی فوج کو قوم کی تعمیر کا پہلا ستون بننے کی ضرورت ہے۔ عوام کے ساتھ مل کر کام کرنا، آفات کے وقت بھی پیش پیش رہنا فوج کی خاصیت ہے۔ چاہے وہ اتراکھنڈ میں دھرالی اور تھرالی کا معاملہ ہو یا امرناتھ سانحہ، فوج نے سرچ اور ریسکیو کے میدان میں غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔

آرمی چیف کا پتھور گڑھ میں بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کا دورہ
آرمی چیف کا پتھور گڑھ میں بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کا دورہ (Photo courtesy: Indian Army)

شمالی کمان اور رودرا بریگیڈ کی تشکیل

'فوج میں جلد ہی ناردرن کمانڈ اور رودرا بریگیڈ کی تشکیل کی جارہی ہے۔ اس کے علاوہ بھیرو بٹالین بھی تشکیل دی جائے گی۔ اس بٹالین کے لیے جن جوانوں کا انتخاب کیا جائے گا، انہیں خصوصی تربیت، خصوصی آلات اور خصوصی اہداف دیے جائیں گے': جنرل اپیندر دویدی، چیف آف آرمی سٹاف

آرمی چیف کا پتھور گڑھ میں بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کا دورہ
آرمی چیف کا پتھور گڑھ میں بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کا دورہ (Photo courtesy: Indian Army)

اتوار کو چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اوپیندر دویدی ہیلی کاپٹر کے ذریعے بھارت چین سرحد پر واقع جیولنگ کانگ (اڈی کیلاش) جائیں گے، وہاں سرحد پر تعینات فوجیوں سے ملاقات کریں گے، انہیں دیوالی کی مبارکباد دیں گے اور ان کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ اس کے بعد چیف آف آرمی اسٹاف نینی سینی ہوائی اڈے پر پہنچیں گے اور وہاں سے بریلی کے لیے روانہ ہوں گے۔

