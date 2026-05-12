ملک کے ایک لاکھ اسکولوں میں صرف ایک ٹیچر، نیتی آیوگ کی رپورٹ، تعلیمی نظام کی خامیاں بے نقاب
یہ انتہائی تشویشناک ہے کہ ملک بھر میں ایک لاکھ سے زائد اسکول صرف ایک ٹیچر کی مدد سے چلائے جا رہے ہیں: نیتی آیوگ
Published : May 12, 2026 at 4:00 PM IST
نئی دہلی: نیتی آیوگ کی طرف سے جاری کردہ نئی رپورٹ چونکانے والی ہے۔ رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ، ملک بھر میں ہزاروں اسکولوں کو اب بھی بنیادی ضروریات جیسے بجلی، بیت الخلا، پینے کے پانی اور ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کی شدید قلت کا سامنا ہے۔
رپورٹ کا عنوان 'ہندوستان میں اسکول کا تعلیمی نظام:
معیار میں اضافہ کے لیے وقتی تجزیہ اور پالیسی روڈ میپ' ملک کے تعلیمی شعبے میں مسلسل عدم مساوات کے ساتھ ساتھ پیشرفت کی ملی جلی تصویر پیش کرتا ہے۔ اگرچہ 2014-15 اور 2024-25 کے ادوار کے درمیان بنیادی اسکول کے بنیادی ڈھانچے میں مجموعی طور پر بہتری آئی ہے، مطالعہ اس بات پر روشنی ڈالتا ہے کہ اہم کوتاہیاں۔۔۔ سیکھنے کے حالات، خاص طور پر دیہی، قبائلی، اور اقتصادی طور پر پسماندہ علاقوں میں مسلسل منفی اثرات مرتب کر رہی ہیں۔
ہندوستان میں تقریباً 14.71 ملین اسکول ہیں، جس میں تقریباً 24.69 کروڑ طلباء زیر تعلیم ہیں۔ اس بڑے پیمانے پر توسیع کے باوجود، رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ، کئی اسکولوں میں ضروری خدمات تک رسائی ممکن نہیں ہو پارہی ہے۔
رپورٹ میں اٹھائے گئے اہم مسائل میں سے ایک متعدد اسکولوں میں حفظان صحت کی سہولیات (حفظان صحت کے بنیادی ڈھانچے) کی کمی ہے۔ نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 98,592 اسکولوں میں اب بھی لڑکیوں کے لیے غیر فعال بیت الخلا موجود ہیں، جب کہ 61,540 اسکولوں میں قابل استعمال بیت الخلاء کی سہولت نہیں ہے۔ مزید برآں، تقریباً 14,505 اسکولوں میں پینے کا پانی دستیاب نہیں ہے، اور تقریباً 59,829 اسکولوں میں ہاتھ دھونے کے بنیادی ڈھانچے کی کمی ہے۔
رپورٹ میں زور دیا گیا ہے کہ ان کمیوں کا براہ راست اثر طلباء کی حاضری اور اسکول کو جاری رکھنے کی شرح پر پڑتا ہے - یہ اثر خاص طور پر لڑکیوں میں واضح ہوتا ہے۔ طلباء کے لیے صفائی اور پانی کی سہولیات کا فقدان طویل عرصے سے غیر حاضری اور اسکول چھوڑنے سے منسلک ہے۔ صورتحال ثانوی سطح پر خاص طور پر تشویشناک ہے۔
پچھلی دہائی کے دوران، بجلی تک رسائی میں نمایاں بہتری آئی ہے، جو 55 فیصد سے بڑھ کر 91.9 فیصد ہو گئی ہے۔ نیتی آیوگ کی 2026 کی رپورٹ کے مطابق، اعلیٰ ثانوی سطح پر مجموعی اندراج کا تناسب (جی ای آر) گر کر صرف 58.4 فیصد رہ گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ تقریباً 40 فیصد طالبات 12ویں جماعت تک اپنی تعلیم مکمل نہیں کر پا رہے۔
تحقیق نے ڈراپ آؤٹ کی شرح کو خاص طور پر دیہی علاقوں اور پسماندہ کمیونٹیز میں غربت، ہجرت، بنیادی ڈھانچے کی کمی، اساتذہ کی کمی، اور طلباء کی آسانی سے ایک تعلیمی سطح سے دوسری سطح تک منتقلی کی عدم صلاحیت جیسے عوامل سے منسوب کیا ہے۔
تاہم، تقریباً 119,000 اسکول اب بھی بجلی تک رسائی سے محروم ہیں۔ اسکولوں میں بجلی کی عدم موجودگی بنیادی سہولیات جیسے پنکھے، لائٹنگ، ڈیجیٹل کلاس رومز، پرسنل کمپیوٹرز، اور انٹرنیٹ پر مبنی سیکھنے کے ماڈیولز تک رسائی میں نمایاں طور پر رکاوٹ بنتی ہے- نتیجے کے طور پر، طلباء سیلف سٹڈی کے نئے طریقوں سے استفادہ کرنے سے قاصر ہیں۔
تعلیمی شعبے میں ڈیجیٹل انفراسٹرکچر ایک اور بڑا چیلنج پیش کرتا ہے۔ یہ تحقیق کمپیوٹر، انٹرنیٹ، اور سمارٹ کلاس رومز تک رسائی کے حوالے سے ملک گیر تفاوت کو ظاہر کرتی ہے۔ مثال کے طور پر، قبائلی اور دور دراز علاقوں میں واقع چھوٹے اسکول اور ادارے نقصان میں ہیں، جو تعلیمی برادری میں جاری ڈیجیٹل عدم مساوات کی مثال پیش کر رہے ہیں۔
رپورٹ میں تعلیم کے حوالے سے دیگر خدشات کو بھی اجاگر کیا گیا ہے، خاص طور پر اسکولوں کے اندر تعلیمی انفراسٹرکچر سے متعلق۔ اس میں کہا گیا ہے کہ تمام سرکاری سیکنڈری اسکولوں میں سے صرف 51.7 فیصد کے پاس کسی قسم کی سائنس لیبارٹری ہے۔ اس سے سائنس کی تعلیم کے معیار اور تجربات پر مبنی تعلیم کے لیے طلباء کو دستیاب مواقع کے بارے میں سنگین شکوک پیدا ہوتے ہیں۔
مزید برآں، رپورٹ میں اساتذہ کی کمی یا اساتذہ کی دستیابی اور ضروریات کے درمیان مماثلت کے مجموعی تعلیمی نظام پر پڑنے والے اثرات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ ملک بھر میں، تقریباً 104,125 اسکول صرف ایک ٹیچر کی مدد سے کام کر رہے ہیں، اور ان میں سے تقریباً 89 فیصد اسکول دیہی علاقوں میں واقع ہیں۔ کئی ریاستوں میں تدریسی عہدوں پر بڑے پیمانے پر اسامیاں خالی پڑی ہیں۔ اساتذہ کی سب سے زیادہ اسامیاں بہار میں خالی پڑی ہیں ، جن کی تعداد 208,784 ہے، اس کے بعد جھارکھنڈ میں 80,341 اور مدھیہ پردیش میں 47,122 آسامیاں خالی ہیں۔
رپورٹ میں کچھ ریاستوں میں موجود طلباء اور اساتذہ کے خطرناک تناسب کو مزید اجاگر کیا گیا ہے۔ جھارکھنڈ کے سرکاری ثانوی اسکولوں میں، مثال کے طور پر، طالب علم-استاد کا تناسب 47:1 ہے—جو مؤثر کلاس روم سیکھنے کے لیے تجویز کردہ 10:1 سے 18:1 کی مثالی حد سے نمایاں طور پر زیادہ ہے۔
ان کمیوں کے علاوہ، رپورٹ سرکاری اسکولوں میں اساتذہ کی قابلیت کی سطح پر بھی سوالات اٹھاتی ہے۔ نتائج کے مطابق، صرف 10 سے 15 فیصد سرکاری اسکولوں کے اساتذہ اپنے پڑھائے جانے والے مضامین میں 60 فیصد سے زیادہ نمبر حاصل کر پاتے ہیں۔ ریاضی میں کارکردگی خاص طور پر خراب ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ صرف دو فیصد اساتذہ نے ریاضی کی تشخیص میں 70 فیصد سے زیادہ نمبرات اسکور کیے، جبکہ اوسط اسکور محض 46 فیصد رہا۔
انتظامی ذمہ داریاں بھی تدریسی وقت کو متاثر کر رہی ہیں۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ، ہر سال تقریباً 14 فیصد تدریسی ایام غیر تعلیمی کاموں کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں—جیسے کہ الیکشن ڈیوٹی، سروے، اور حکومت سے متعلقہ دیگر انتظامی کام۔
پرائمری تعلیم کی سطح سے آگے اسکولوں میں طالبات کی تعلیم جاری رکھنا تشویش کا ایک اور سبب بن کر ابھرا ہے۔ فی الحال، سیکنڈری اسکول ڈراپ آؤٹ کی شرح کے لیے قومی اوسط 11.5 فیصد ہے۔ تاہم، کئی ریاستوں میں، ڈراپ آؤٹ کی شرح نمایاں طور پر زیادہ ہے۔
نیتی آیوگ کی 2026 کی رپورٹ کے مطابق، اعلیٰ ثانوی سطح پر مجموعی اندراج کا تناسب (جی ای آر) گھٹ کر صرف 58.4 فیصد رہ گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ تقریباً 40 فیصد طلباء 12ویں جماعت تک اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ پا رہے۔
مطالعہ ان ڈراپ آؤٹ کی شرح کو غربت، ہجرت، بنیادی ڈھانچے کے خسارے، اساتذہ کی کمی، اور طالب علموں کو ایک تعلیمی سطح سے دوسری سطح پر آسانی سے منتقل ہونے میں مشکلات جیسے عوامل سے منسوب کرتا ہے، خاص طور پر دیہی علاقوں اور پسماندہ کمیونٹیز میں۔
مغربی بنگال میں سب سے زیادہ سیکنڈری اسکول چھوڑنے کی شرح 20 فیصد ریکارڈ کی گئی ہے، اس کے بعد اروناچل پردیش اور کرناٹک میں ہر ایک میں 18.3 فیصد ہے۔ آسام میں ڈراپ آؤٹ کی شرح 17.5 فیصد ہے۔
رپورٹ میں بہار اور اتر پردیش جیسی ریاستوں میں بگڑتے ہوئے حالات پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ بہار میں، سیکنڈری اسکول چھوڑنے کی شرح 2.98 فیصد سے بڑھ کر 9.3 فیصد ہوگئی ہے، جب کہ اتر پردیش میں، مطالعہ کی مدت کے دوران یہ 0.52 فیصد سے بڑھ کر 3 فیصد ہوگئی۔
رپورٹ میں نمایاں کیا گیا ایک اور بڑا مسئلہ ملک بھر میں تقریباً 7,993 اسکولوں کا وجود ہے جہاں انرولمنٹ صفر ہے- جنہیں اکثر "گھوسٹ اسکول" کہا جاتا ہے۔ مغربی بنگال میں ایسے اسکولوں کی سب سے زیادہ تعداد ہے، جس میں 3,812 ادارے ہیں، اس کے بعد 2,245 کے ساتھ تلنگانہ دوسرے نمبر پر ہے۔
رپورٹ میں تعلیم پر حکومتی اخراجات کا بھی جائزہ لیا گیا، یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ — بہت سے ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے — تعلیم پر ہندوستان کے اخراجات نمایاں طور پر کم ہیں۔ ہندوستان اس وقت اپنی جی ڈی پی (مجموعی گھریلو پیداوار) کا تقریباً 4.6 فیصد تعلیم پر خرچ کرتا ہے- جو کہ برطانیہ اور ریاستہائے متحدہ جیسے ممالک سے کم ہے، جو تقریباً 5.9 فیصد خرچ کرتے ہیں، اور جرمنی اور فرانس تقریباً 5.4 فیصد خرچ کرتے ہیں۔
رپورٹ میں قومی تعلیمی پالیسی 2020 کے فریم ورک کے تحت قائم کردہ قومی تشخیصی ریگولیٹر PARAKH کے نتائج کو بھی شامل کیا گیا ہے تاکہ ریاستوں میں لرننگ آؤٹ کم کا جائزہ لیا جا سکے۔
اس کے مطابق، جھارکھنڈ، گجرات، اور جموں و کشمیر نے لرننگ آؤٹ کم کے لحاظ سے خراب کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، جب کہ پنجاب، ہماچل پردیش، اڈیشہ، مہاراشٹر اور راجستھان جیسی ریاستیں سرفہرست کارکردگی دکھانے والوں کے طور پر سامنے آئی ہیں۔
اپنی سفارشات میں، نیتی آیوگ نے اصلاحات کے لیے ترجیحی علاقے کے طور پر 'بنیادی ڈھانچے تک عالمی رسائی' کی نشاندہی کی ہے۔ پالیسی تھنک ٹینک نے ریاستوں پر زور دیا ہے کہ وہ طویل مدتی نفاذ کے روڈ میپ کے ذریعے اسکولوں کی عمارتوں، صفائی کے نظام، بجلی کی فراہمی، سائنس لیبارٹریوں، لائبریریوں اور ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کو مضبوط کریں۔
یہ بھی پڑھین: