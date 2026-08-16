واحد ایجنڈا مودی کو بچانا ہے، کانگریس نے خواتین کے ریزرویشن پر وزیر اعظم کی اپیل کو ڈرامہ قرار دیا
کانگریس نےکہا کہ لال قلعہ سے تقریر کے بجائے پی ایم مودی کو لوک سبھا کی موجودہ طاقت پر خواتین ریزرویشن کو نافذ کرنا چاہئے۔
Published : August 16, 2026 at 6:13 PM IST
نئی دہلی: کانگریس پارٹی نے اتوار کو وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف سے اپوزیشن جماعتوں سے خواتین کے ریزرویشن کو لاگو کرنے کے لیے حد بندی بل کی حمایت کرنے کی اپیل کو ڈرامہ قرار دیا اور الزام لگایا کہ ان کا واحد ایجنڈا مودی کو بچانا ہے خواتین کا ریزرویشن نہیں۔
کانگریس جنرل سکریٹری انچارج کمیونیکیشن جے رام رمیش نے وزیر اعظم مودی کی اپیل کے پیچھے محرکات پر سوال اٹھایا اور کہا کہ لال قلعہ سے تقریر کرنے کے بجائے انہیں 2029 کے انتخابات کے لئے لوک سبھا کی موجودہ طاقت پر خواتین کے ریزرویشن کو نافذ کرنا چاہئے۔
جب ان سے یوم آزادی کی تقریر میں اپوزیشن جماعتوں سے وزیر اعظم مودی کی اپیل کے بارے میں پوچھا گیا تو رمیش نے کہا کہ وقت کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ 1993 میں 73ویں اور 74ویں آئینی ترمیمی بل منظور کیے گئے تھے، جن میں پنچایتوں، ضلع کونسلوں، بلاک پنچایتوں اور بلدیات میں خواتین کے لیے ایک تہائی ریزرویشن فراہم کیا گیا تھا۔
خبر رساں ایجنسی پی ٹی آئی سے بات کرتے ہوئے، رمیش نے کہا کہ راجیو گاندھی نے نچلی سطح پر اس پر کام کیا ہے اور اس دفعہ کو آئین میں شامل کرانے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ ناری شکتی وندن ایکٹ، 2023، ستمبر 2023 میں متفقہ طور پر منظور کیا گیا تھا۔ کانگریس کے صدر ملکارجن کھرگے نے خود کہا تھا کہ لوک سبھا اور ریاستی اسمبلیوں میں خواتین کے ریزرویشن کو فوری طور پر لاگو کیا جانا چاہئے۔
رمیش نے کہا کہ کانگریس اور دیگر اپوزیشن جماعتوں نے بار بار مطالبہ کیا ہے کہ 543 رکنی لوک سبھا میں خواتین کے ریزرویشن کو لاگو کیا جائے، جس کا مطلب ہے کہ خواتین کے لیے 182 سیٹیں ریزرو کی جائیں۔
اچانک، 16 اپریل، 2026 کو رات 11 بجے، جب پارلیمنٹ میں حد بندی کے معاملے پر بحث ہو رہی تھی، ناری شکتی وندن ایکٹ، 2023 کو نوٹیفائی کیا گیا۔
انہوں نے کہا کہ حکومت کی واحد دلچسپی خواتین کے تحفظات کو حد بندی سے جوڑنے میں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت دو تہائی اکثریت حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن ناکام رہی ہے اور حد بندی سے متعلق آئینی ترمیمی بل بھی مانسون اجلاس میں پیش نہیں کیا جا سکا۔ رمیش نے کہا کہ ان کے پاس دو تہائی اکثریت نہیں ہے اور نہ کبھی ملے گی۔
کانگریس جنرل سکریٹری نے کہا کہ لال قلعہ سے بار بار تبلیغ کرنے اور یہ ڈرامہ کرنے کے بجائے وزیر اعظم مودی کو 2029 کے عام انتخابات سے موجودہ لوک سبھا طاقت کی بنیاد پر خواتین کے تحفظات کو نافذ کرنا چاہئے۔ رمیش نے کہا کہ پی ایم کا واحد ایجنڈا مودی کو بچانا ہے، خواتین کے تحفظات نہیں۔
اپنی یوم آزادی کی تقریر میں، پی ایم مودی نے اپوزیشن جماعتوں سے حد بندی سے متعلق خواتین کے ریزرویشن بل کی حمایت کرنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ یہ مسئلہ گزشتہ 40 سالوں سے سیاسی میدان میں پھنسا ہوا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیاسی جماعتیں مجوزہ قانون کی منظوری کا کریڈٹ لے سکتی ہیں۔
آئینی ترمیمی بل، بجٹ اجلاس کے دوران پیش کیا گیا، جس کا مقصد 2029 تک قانون ساز اسمبلیوں میں خواتین کے لیے 33 فیصد ریزرویشن کو نافذ کرنا اور لوک سبھا کی نشستوں کی تعداد 543 سے بڑھا کر 816 کرنا ہے۔ لوک سبھا میں مجوزہ قانون کو منظور کرنے کے لیے دو تہائی اکثریت کی ضرورت تھی، لیکن حزب اختلاف کی جماعتوں کی شکست کی وجہ سے بل کو مسترد کر دیا گیا۔
لوک سبھا میں ووٹ دینے والے 528 ممبران پارلیمنٹ میں سے 298 نے حق میں ووٹ دیا جبکہ 230 نے مخالفت کی۔ بل کے لیے دو تہائی اکثریت کے لیے 352 ووٹ درکار تھے۔
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