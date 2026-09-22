اوڈیشہ کے ساحل کے قریب گہرے سمندر میں گیس کا ذخیرہ دریافت، او این جی سی نے بتایا کہاں چھپا ہے خزانہ؟
'سمندر منتھن' اسکیم کے تحت او این جی سی نے اوڈیشہ کے ساحل کے قریب گہرے سمندر میں قدرتی گیس کا ذخیرہ دریافت کیا ہے۔
Published : September 22, 2026 at 5:14 PM IST
بھوبنیشور، اوڈیشہ: پبلک سیکٹر کی تیل اور گیس کمپنی 'آئل اینڈ نیچرل گیس کارپوریشن لمیٹڈ' (ONGC) نے پیر کے روز بتایا کہ اسے اوڈیشہ کے ساحل کے قریب گہرے سمندر میں قدرتی گیس کا ذخیرہ ملا ہے۔ او این جی سی کے مطابق، قدرتی گیس کا یہ ذخیرہ اوڈیشہ کے کونارک ساحل سے تقریباً 43 کلومیٹر دور مہاندی آف شور بیسن میں ایک گہرے پانی کے اکتشافی کنویں (Exploratory Well) میں ملا ہے۔ یہ ریاست میں آف شور ہائیڈرو کاربن وسائل کی تلاش میں ایک بڑی کامیابی ہے۔
سرکاری ذرائع کے مطابق، یہ دریافت 18 ستمبر 2026 کو او این جی سی کے کنویں MN-DW18-1-H-D میں ہوئی تھی۔ یہ مرکزی حکومت کے 'سمندر منتھن آف شور ایکسپلوریشن انیشیٹو' (سمندر منتھن سمندری تلاش کی مہم) کے تحت مہاندی بیسن میں ڈرل کیا گیا پہلا کنواں ہے۔
#ONGC strikes gas in the deep waters of Mahanadi Basin.— Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGC) (@ONGC_) September 21, 2026
MDW-28, the maiden well of ONGC’s current deepwater campaign in the Mahanadi Basin is flowing gas with encouraging rates and sustained reservoir pressure.
The campaign was launched on 25 July 2026 by Hon'ble Minister of… pic.twitter.com/whAV8TubIK
بیسن کی ہائیڈرو کاربن صلاحیت پر مزید ڈیٹا دریافت
مرکزی وزیر برائے پیٹرولیم اور قدرتی گیس ہردیپ سنگھ پوری نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا، 'او این جی سی سمندر منتھن مہم کے تحت بھارت کے ڈیپ واٹر (گہرے پانی) اور الٹرا ڈیپ واٹر فرنٹئرز کی تلاش کر کے توانائی کے نئے گھریلو ذرائع کو غیر مقفل کرنا جاری رکھے ہوئے ہے۔' او این جی سی کی اس نئی دریافت سے بیسن کی ہائیڈرو کاربن صلاحیت پر مزید ڈیٹا ملنے اور مستقبل کی ترقی کے امکانات کو طے کرنے میں مدد ملنے کی امید ہے۔
چھپے ڈیٹا کے تجزیے اور جانچ کے بعد کنویں میں سوراخ
او این جی سی (ONGC) کے مطابق، کنویں کو 1,623 میٹر کی ٹارگٹ (مقررہ) گہرائی تک ڈرل کیا گیا اور 1,441 سے 1,452 میٹر کے درمیانی فاصلے (گیس زون) میں گیس ملی۔ او این جی سی کے ذرائع نے بتایا کہ زمین کی سطح کے نیچے چھپے ڈیٹا کے تجزیے اور جانچ کے بعد کنویں میں سوراخ (ٹیسٹنگ) کیا گیا۔ یہاں گزشتہ تین دنوں سے گیس کا بہاؤ جاری ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ کنویں کے نیچے مناسب مقدار میں قدرتی توانائی موجود ہے۔
دریافت کمپنی کی پہلے کی 'اتکل' اور 'کونارک' دریافتوں پر مبنی
مہاندی آف شور بیسن میں او این جی سی کی گہرے پانی کی تلاش کی مہم کے حصے کے طور پر، اس کنویں میں 25 جولائی 2026 کو کھدائی شروع کی گئی تھی۔ یہ دریافت کمپنی کی پہلے کی 'اتکل' اور 'کونارک' دریافتوں پر مبنی ہے، جس سے اس آف شور بیسن میں مزید کامیابی کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔
جلد از جلد مالی فائدہ اٹھانے کے امکانات روشن
او این جی سی نے کہا کہ کنویں کا مقام اوڈیشہ کے ساحل کے کافی قریب ہے۔ مزید جانچ اور تجارتی ارزیابی (کمرشل ایویلویشن) کے بعد اس سے جلد از جلد مالی فائدہ اٹھانے (مونیٹائزیشن) کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ تاہم، کمپنی نے ابھی تک اس ذخیرے سے حاصل ہونے والی گیس کی حتمی مقدار کا اعلان نہیں کیا ہے اور نہ ہی اس دریافت سے تجارتی پیداوار (کمرشل پروڈکشن) شروع کرنے کی تصدیق کی ہے۔
بھارت کے گھریلو ہائیڈرو کاربن وسائل کو بڑھانے کی کوشش
مہاندی آف شور بیسن اوڈیشہ کے ساحل کے ساتھ گہرے سمندر میں گیس کی تلاش کے ایک اہم مرکز کے طور پر ابھرا ہے۔ او این جی سی نے کہا ہے کہ یہ کامیابی اس کے ڈیپ واٹر ایکسپلوریشن (گہرے پانی میں تلاش) کے پروگرام کو مضبوط کرتی ہے اور بھارت کے گھریلو ہائیڈرو کاربن وسائل کو بڑھانے کی کوششوں میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ پیر کے روز جاری ایک سرکاری بیان میں کہا گیا ہے کہ مستقبل کی مزید جانچ سے گیس کے اس ذخیرے کے حجم، معیار اور تجارتی فائدے کی اصل تصویر واضح ہو جائے گی۔