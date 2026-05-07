آپریش سندور کی پہلی سالگرہ: مودی حکومت کے جشن کے بیچ کانگریس کا طنز، کہا۔۔ پاکستان کو لگاتار مل رہی ہے تعریف
کانگریس پارٹی نے مودی حکومت کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ پاکستان تنہا نہیں ہوا ہے۔
Published : May 7, 2026 at 12:19 PM IST
نئی دہلی: پہلگام دہشت گردانہ حملے کے جواب میں ہندوستان نے پاکستان کے خلاف آپریشن سندور شروع کیا تھا۔ آج ملک بھر میں فوجی آپریشن کی سالگرہ منائی جارہی ہے۔ پہلی سالگرہ کو مرکزی حکومت نے مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کرنے، دہشت گردی کے خلاف نئے دعووں، اور سینئر وزراء اور حکومتی رہنماؤں کی طرف سے یکجہتی کے ایک مربوط مظاہرہ کے ساتھ منایا۔
آپریشن سندور کی پہلی سالگرہ کے موقع پر، وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی کابینہ کے وزراء نے یکجہتی اور یادگاری کے اظہار میں آپریشن کے لوگو کے ساتھ اپنی ایکس پروفائل تصویروں کو اپ ڈیٹ کیا۔ وزیر اعظم نے اپنی ڈسپلے تصویر کو "آپریشن سندور" اور ترنگے والی یادگاری تصویر میں سے بدل دیا ہے، جب کہ وزیر داخلہ امت شاہ، وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ، وزیر خارجہ ایس جے شنکر، وزیر خزانہ نرملا سیتارامن اور وزیر تجارت پیوش گوئل سمیت کئی سینئر وزراء نے اس کی نقل کی۔
آپریشن سندور 7 مئی 2025 کو شروع کیا گیا تھا۔ یہ آپریشن 22 اپریل کو پہلگام دہشت گردانہ حملے کا بدلہ تھا جس میں 26 افراد، جن میں زیادہ تر سیاح تھے، مارے گئے تھے۔
A year ago, our armed forces displayed unparalleled courage, precision and resolve during #OperationSindoor. They gave a fitting response to those who dared to attack innocent Indians at Pahalgam. The entire nation salutes our forces for their valour.— Narendra Modi (@narendramodi) May 7, 2026
آپریشن کو یاد کرتے ہوئے، وزیر اعظم مودی نے کہا کہ آپریشن سندور دہشت گردی کے خلاف ہندوستان کے مضبوط ردعمل اور قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے غیر متزلزل عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ انھوں نے ایکس پر لکھا، "ایک سال پہلے، ہماری مسلح افواج نے آپریشن سندور کے دوران بے مثال جرات، درستگی اور عزم کا مظاہرہ کیا تھا۔ انہوں نے ان لوگوں کو منہ توڑ جواب دیا جنہوں نے پہلگام میں بے گناہ ہندوستانیوں پر حملہ کرنے کی جرات کی۔ پورا ملک ہماری افواج کو ان کی بہادری پر سلام پیش کرتا ہے۔"
As we celebrate the first anniversary of the launch of Operation Sindoor and salute the achievements of our armed forces, it would be useful to recall the following:— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) May 7, 2026
1. The first announcement of the cease fire that halted Operation Sindoor unexpectedly was made at 5:37 PM IST on…
کانگریس کا مرکز پر نشانہ:
حکومت کو نشانہ بناتے ہوئے، کانگریس پارٹی نے جمعرات کو کہا کہ 'آپریشن سندور' کے بعد ہندوستان کی طرف سے کی جانے والی وسیع سفارتی کوششوں کے باوجود، 2008 کے ممبئی دہشت گردانہ حملوں کے بعد کی صورت حال کے برعکس پاکستان کو تنہائی کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہے، اس کے بجائے امریکی فوجی اسٹیبلشمنٹ سے اس کی تعریف کی گئی ہے۔
'آپریشن سندور' کی پہلی سالگرہ پر، اپوزیشن پارٹی نے یاد دلایا کہ جنگ بندی کے بارے میں ابتدائی اعلان، 10 مئی 2025 کو امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے شام 5:37 بجے (مقامی وقت کے مطابق) کیا تھا۔
کمیونیکیشن کے انچارج کانگریس جنرل سکریٹری جے رام رمیش نے کہا کہ، "جیسا کہ ہم 'آپریشن سندور' کی پہلی سالگرہ منا رہے ہیں اور اپنی مسلح افواج کی کامیابیوں کو سلام پیش کر رہے ہیں، یہ یاد رکھنا چاہیے: جنگ بندی کے بارے میں ابتدائی اعلان جس کے بعد غیر متوقع طور پر 'آپریشن سندور' کو روک دیا گیا تھا، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے ذریعہ کیا گیا تھا، جنہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ نتیجہ صدر ٹرمپ کی مداخلت کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔"
سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' پر لکھتے ہوئے، رمیش نے مزید کہا، "امریکی صدر نے مختلف ممالک میں سو سے زیادہ مواقع پر اس دعوے کا اعادہ کیا ہے، اس کے باوجود، ان کے 'اچھے دوست' یعنی وزیر اعظم نریندر مودی نے کبھی بھی اس کی تردید نہیں کی۔"
رمیش نے مزید یاد کیا کہ چیف آف ڈیفنس اسٹاف (سی ڈی ایس)، جنرل انیل چوہان نے 30 مئی 2025 کو سنگاپور میں ایک بیان جاری کیا تھا۔ اس بیان میں، سی ڈی ایس نے تسلیم کیا کہ ہندوستان کو حکمت عملی کی غلطیوں کی وجہ سے ابتدائی دھچکا لگا؛ تاہم، ایک جامع جائزے اور بعد میں کی گئی اصلاحات کے بعد، بھارت ان حکمت عملی کی غلطیوں کی نشاندہی کرنے اور ان کو درست کرنے میں کامیاب رہا۔ انہوں نے مزید کہا کہ 10 جون 2025 کو جکارتہ میں ایک سیمینار کے دوران انڈونیشیا میں ہندوستانی سفارت خانے کے دفاعی اتاشی نے تسلیم کیا کہ ہندوستان کو 7 مئی 2025 کو اپنی ہی سیاسی قیادت کی طرف سے عائد پابندیوں کی وجہ سے طیاروں کا نقصان اٹھانا پڑا۔
رمیش نے مزید کہا، "4 جولائی 2025 کو، فوج کے نائب سربراہ، لیفٹیننٹ جنرل راہل سنگھ نے ایک بیان جاری کیا جس میں انہوں نے 'آپریشن سندور' کے جواب میں پاکستان کی کارروائیوں میں چین کی گہری شمولیت پر خصوصی توجہ مبذول کروائی تھی۔
رمیش نے الزام لگایا کہ، ان حالات کے باوجود، مودی حکومت کا چین کے حوالے سے منظم طریقے سے سر تسلیم خم کرنا جاری ہے۔ اس میں لداخ میں گشت کے روایتی حقوق کی خلاف ورزی، چین سے ریکارڈ زیادہ درآمدات، اور دیگر اقدامات کے علاوہ براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری (FDI) کے ضوابط میں نرمی شامل ہے۔
کانگریس کے رہنما نے توجہ دلاتے ہوئے کہا کہ، "بھارت کی وسیع سفارتی کوششوں کے باوجود، پاکستان کو نومبر 2008 کے ممبئی دہشت گرد حملوں کی طرح تنہائی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اس کے برعکس، جون 2025 کے بعد سے، صدر ٹرمپ نے پاکستان کے آرمی چیف، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ستائش کی، پاکستان کے آرمی چیف کا غیر معمولی گرمجوشی سے استقبال کیا ہے۔" سرحد پار دہشت گردی کے اسپانسر نے امریکی فوجی اسٹیبلشمنٹ سے تعریفیں حاصل کی ہیں۔
