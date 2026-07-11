مدھیہ پردیش میں ایک گھوٹالہ ختم نہیں ہوتا، دوسرا منظر عام پر آجاتا ہے، کھرگے
کھرگے نے کہا کہ ہر محکمہ میں لوٹ مار اور ذاتی جیبیں بھرنے کا کھیل بی جے پی کے اقتدار پر قبضے کی کہانی ہے۔
Published : July 11, 2026 at 4:47 PM IST
نئی دہلی: کانگریس کے صدر ملکارجن کھرگے نے ہفتہ کو الزام لگایا کہ مدھیہ پردیش بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) حکومت کے تحت بدعنوانی کا مترادف بن گیا ہے اور وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ نے طاقت کے گھمنڈ میں احتساب کے تصور کو روند دیا ہے۔
انہوں نے دعویٰ کیا کہ مدھیہ پردیش میں ایتھنول کے نام پر 1200 کروڑ روپے کا چاول گھوٹالہ سامنے آیا ہے اور ویاپم سے شروع ہونے والی ریاست میں لوٹ مار اور بدعنوانی کے ان گنت واقعات کے باوجود یہ رجحان نہیں رکا ہے۔ کانگریس صدر کے الزامات پر مدھیہ پردیش حکومت یا بی جے پی نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا ہے۔
کھرگے نے ایکس پر پوسٹ کیا ایک گھوٹالہ ختم ہونے سے پہلے دوسرا منظر عام پر آتا ہے۔ اب ایتھنول کے نام پر 1200 کروڑ روپے کا چاول گھوٹالہ سامنے آیا ہے۔ چاول جو غذائی قلت کے شکار بچوں، حاملہ خواتین اور نوعمر لڑکیوں کی پرورش کے لیے استعمال کیے جانے والے تھے اسے منافع کمانے کے کھیل میں جوڑ دیا گیا ہے۔
کانگریس صدر نے دعویٰ کیا کہ چاول ملرز، ایتھنول مافیا اور بی جے پی حکومت کے تحفظ میں پانچ لاکھ میٹرک ٹن چاول کو اس بدعنوان کھیل کا حصہ بنایا گیا ہے۔ بی جے پی اور حکومتی مشینری عوام کے اناج کو لوٹنے کے لیے ملی بھگت کر رہی ہے۔
انہوں نے الزام لگایا کہ اس سے قبل ایک بڑا اراضی گھوٹالہ سامنے آیا تھا۔ اجین میں، ان علاقوں میں جہاں سرکاری بنیادی ڈھانچے کے منصوبے اور شاہراہیں تجویز کی گئی تھیں، زمین پر قبضہ کر لیا گیا۔ اس سے وزیر اعلیٰ موہن یادو پر سوالات اٹھ گئے۔
کھرگے نے کہا کہ ہر محکمہ میں لوٹ مار اور ذاتی جیبیں بھرنے کا کھیل بی جے پی کے اقتدار پر قبضے کی کہانی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ویاپم سے شروع ہونے والی یہ لوٹ مار آج بھی بے شمار پیپر لیک اور بدعنوانی کے معاملات کے باوجود نہیں رکی ہے۔
کانگریس صدر نے الزام لگایا کہ بی جے پی نے مدھیہ پردیش کو بدعنوانی کے ماڈل میں بدل دیا ہے، جب کہ مودی ہمیشہ کی طرح خاموش ہیں۔ مودی اور شاہ نے اقتدار کے گھمنڈ میں عوامی زندگی میں احتساب کے تصور کو روند ڈالا ہے۔