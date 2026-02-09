"ایک دن بی جے پی گوڈسے کو بھارت رتن سے نوازے گی": اسدالدین اویسی نے ساورکر کے لیے اعلیٰ ترین شہری اعزاز کے مطالبے کی مذمت کی
آر ایس ایس سربراہ موہن بھاگوت نے کہا ہے کہ، اگر ساورکر کو بھارت رتن سے نوازا جائے گا تو ایوارڈ کا وقار بڑھے گا۔
محبوب نگر (تلنگانہ): اے آئی ایم آئی ایم کے سربراہ اسد الدین اویسی نے پیر کے روز وی ڈی ساورکر کو بھارت رتن سے نوازنے کے سنگھ سربراہ کے مطالبے پر بی جے پی-آر ایس ایس پر سخت حملہ کیا۔
1857 کی بغاوت میں اپنا حصہ ڈالنے والے مولوی علاؤالدین کو یاد کرتے ہوئے اویسی نے ساورکر کو اعلیٰ ترین شہری اعزاز سے نوازنے کے خیال پر تنقید کی۔
انہوں نے کہا، "حیدرآباد میں مکہ مسجد کے اس وقت کے امام مولوی علاؤالدین نے انگریزوں کے خلاف احتجاج کیا کیونکہ کچھ آزادی پسند جنگجو اورنگ آباد میں پکڑے گئے تھے۔ مولوی علاؤالدین نے حیدرآباد میں انگریزوں کی ریزیڈینسی کے روبرو احتجاج کیا، حالانکہ اس وقت انگریز ہی نظام کی حفاظت کرتے تھے۔ ان پر حملہ کیا گیا، لیکن وہ فرار ہو گئے، بعد میں، وہ گرفتار ہو گئے۔ وہ 'کالا پانی' ( انڈومان جیل) میں پہلے قیدی تھے۔"
اویسی نے اپنے خطاب میں آر ایس ایس کو یاد دلایا کہ کالا پانی کی سزا پانے والا پہلا مسلمان تھا جس کا نام مولانا علاؤالدین تھا۔ انھوں نے کہا کہ، جب علاؤالدین بیمار ہوئے تو انگریزوں نے نظام سے انھیں لے جانے کو کہا، لیکن نظام نے انکار کر دیا اور مولانا علاؤ الدین کا انڈومان جیل میں انتقال ہوگیا۔
اے آئی ایم آئی ایم لیڈر نے مزید کہا، "آج، آر ایس ایس ایک ایسے شخص کو بھارت رتن دینے کے لیے اپیل کر رہا ہے جس نے انگریزوں کو چھ رحم کی درخواستیں لکھی تھیں۔ ایک وقت آئے گا جب بی جے پی ناتھورام گوڈسے کو بھارت رتن سے نوازے گی۔"
واضح رہے اویسی نے یہ معاملہ ایسے وقت اٹھایا ہے جب آر ایس ایس سربراہ موہن بھاگوت نے 'سنگھ کے 100 سال - نیو ہورائزنز' پر دو روزہ لیکچر سیریز میں کہا کہ اگر ساورکر کو بھارت رتن دیا جائے گا تو اس (ایوارڈ) کے وقار میں اضافہ ہوگا۔ بھاگوت نے کہا کہ وہ فیصلہ کرنے والی کمیٹی کا حصہ نہیں ہیں لیکن موقع ملنے پر وہ اس معاملے کو اٹھائیں گے۔
بھاگوت نے کہا، "میں اس کمیٹی میں نہیں ہوں، لیکن اگر میں کسی ایسے شخص سے ملوں گا تو میں ان سے پوچھوں گا۔ اگر سواتنتر ویر ساورکر کو بھارت رتن سے نوازا جاتا ہے، تو ایوارڈ کا وقار بڑھ جائے گا۔ اس وقار کے بغیر بھی وہ کروڑوں دلوں کے شہنشاہ بن چکے ہیں۔"
اس سے پہلے آج کانگریس کے رکن پارلیمنٹ مانیکم ٹیگور نے موہن بھاگوت کے مطالبے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ یہ بھارت رتن ایوارڈ اور ملک کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے والے مجاہدین آزادی کی 'توہین' ہوگی۔
ٹیگور نے اے این آئی کو بتایا، "اپمان ہوگا (توہین ہوگی)، اگر ہم ان لوگوں کو بھارت رتن دیتے رہیں جو انگریزوں سے معافی مانگتے رہے۔ یہ بی آر امبیڈکر، سردار پٹیل، مہاتما گاندھی سمیت ملک کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے والے لوگوں کی توہین ہوگی۔"
تاہم، بی جے پی اور یہاں تک کہ انڈیا بلاک کی اتحادی، شیوسینا (یو بی ٹی) نے بھاگوت کے مطالبات کو درست قرار دیا۔
بی جے پی ایم پی مدن راٹھور نے اے این آئی کو بتایا کہ کچھ لوگ "مکمل تاریخ نہ پڑھنے" کی وجہ سے اس خیال کی مخالفت کر رہے ہیں، اور اس بات پر روشنی ڈالی کہ ساورکر نے "بہت نقصان اٹھایا ہے" اور انہوں نے امید کھوئے بغیر ملک کے لیے لڑنا جاری رکھا ہے۔
جبکہ شیو سینا (یو بی ٹی) کے ایم پی سنجے راوت نے وی ڈی ساورکر کو بھارت رتن نہ دینے پر بی جے پی پر سوال اٹھایا۔ انھوں نے آر ایس ایس کے سربراہ موہن بھاگوت سے اس ضمن میں سیدھے طور پر وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ سے پوچھ گچھ کرنے کی اپیل کی۔
